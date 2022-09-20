Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Александр «Самоделкин» Устинов уже более 15 лет коллекционирует старые советские игрушки. В школе он занимался в автомодельном кружке в Клубе Юных Техников при машиностроительном заводе «Красный Октябрь» — строил различные модели автомобилей, занимался переделкой и усовершенствованием различных игрушек, собирал новые из сломанных старых. Уже тогда у него набралась достаточно большая коллекция различной техники и моделей, но в начале 2000-х годов клуб был закрыт, а вместе с клубным имуществом была уничтожена и его личная коллекция.

Это послужило толчком к созданию новой коллекции, но в этот раз Александр решил собирать не модели автомобилей, а игрушечные автомобили и обязательно в оригинальном виде, без каких-либо переделок. Тогда же и был заложен основной принцип коллекции, которого Александр придерживается и по сей день: максимальное стремление к оригиналу, минимум новых вмешательств. Коллекция достаточно быстро росла, Александр узнавал много нового. Отдельной радостью было найти точно такие же машинки, какие были и у него в детстве. И, хотя, сейчас у Александра огромная коллекция, в ней до сих пор нет всех игрушек, которые были именно в его детстве.

Изначально формат коллекции предполагал только техническую, транспортную игрушку.
Но впоследствии, видя с какой скоростью изчезают игрушки, которые еще совсем недавно были массовыми, были принято решения расширить формат коллекции. Одними из первых к коллекции добавились октябрьско-пионерская символика, конструкторы, книжки-игрушки. В этот момент коллекция уже стала претендовать на звание музея и Александр стал проводить первые выездные выставки. Чуть позже в коллекции появились куклы, звери, резиновые, полиэтиленовые, целлулоидные игрушки, настольные игры.

В настоящий момент Александр особенно увлечен наполнением самой новой, кукольной части коллекции. Как признается Александр — «Всю жизнь я был совершенно равнодушен к куклам, но сейчас они захватили меня полностью и последние два года составляют в моей душе серьезную конкуренцию технике».

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Коллекция охватывает период СССР до 1990 года и немного позже, если разработка выпускаемой игрушки была выполнена еще во времена СССР. Точное число экспонатов в коллекции установить невозможно т.к. нет возможности провести инвентаризацию, но по грубым подсчетам Александру удалось собрать более 1000 игрушек различного года выпуска и состояния. Основная часть собрания лежит упакованной и недоступной для какого-либо осмотра, к тому же в не самых лучших условиях (неотапливаемый гараж с протекающей крышей). А наиболее ценные экспонаты находятся в обычной однокомнатной квартире, занимая в ней практически всё свободное пространство, что тоже совершенно не удобно для просмотра.

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Мечта Александра открыть настоящий музей со свободным доступом для всех желающих. По его мнению коллекция должна быть доступна для широкого круга посетителей: только тогда она живет. Как минимум необходимо светлое и отапливаемое помещение, в котором можно разместить экспонаты коллекции и проводить экскурсии. Александр пытается вести переговоры с администрацией своего района, но положительных решений пока не было принято.

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Этот репортаж показывает общий масштаб коллекции и Александр просит отнестись к нему с пониманием — это не выставка и не музей, это вынужденная мера хранить экспонаты в таком виде за отсутствием иных вариантов. Поэтому не обращайте внимание на пыль, я совершенно спонтанно нагрянул к Александру в гости и у него было возможности подготовиться к моему приходу.

Итак, давайте познакомится с некоторыми экспонатами коллекции:

Единственная в советском союзе шарнирная кукла. Ее можно посадить и она будет нормально сидеть.

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Кукла со следящими глазами.

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Лошадка на колесиках. Экспонат интересен тем, что это самодельная, а не серийная игрушка, сделанная из подручных материалов.

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Деревянные машинки Буратино, такие обычно были в детских садах — РАФики и самосвалы. А сверху самосвал ЛТЗ ГАЗ-52 еще с металлическими колесами.

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Электронная настольная игра Стрелок, это уже начало 1990-х годов.

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Очень интересные экспонаты из той же коллекции деревянных игрушек. Обратите внимание на стиль и дизайн — это ведь настоящий маскл кар!

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Огромная коллекция советских кукол: целлулоидные, полиэтиленовые, игровые и декоративные.

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Различные модели колесной техники.

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Эксклюзивный и один самых доростоящих экспонатов в коллекции — электрическая железная дорога производства завода «Москабель». С трансформатором, освещением, семафорами и стрелками. Выпущена 60 лет назад. В полной комплектации такая железная дорога в наше время стоит почти 100 тысяч рублей.

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Планетоход Электроника ИМ-11. Выпускался в 1980-х годах, а за основу был взят разработанный в США BIG TRAK. Имеет память и может выполнять запрограммированный алгоритм действий. Пожалуй, одна из самых технологичных игрушек в СССР.

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Серия развивающих конструкторов Юность.

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Культовая игрушка 1960-х годов — Луноход с дистанционным проводным управлением. Умеет ездить вперед-назад, поворачивать и открывать крышку с солнечной батареей.

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Игрушки занимают все свободное пространство в квартире. ЗИЛы с полуприцепами разных годов выпуска и собрание ЗИС-150 разных годов выпуска

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

На полке на кухне приютились звери — резиновые, полиэтиленовые, целлулоидные.

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Гоночные машинки эстонского завода Norma, известного производителя ремней безопасности для автомобилей.

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

А большая часть коллекции хранится в гараже и совершенно не доступна для осмотра.

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Многочисленные настольные игры.

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Педальная детская машина Оренбуржец.

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Александр показывает как в течение времени менялась конструкция шасси выпускаемых игрушек — в первое время конструкцию дорабатывали, чтобы повысить детализацию, а в последние годы выпуска наоборот упростили, чтобы снизить себестоимость производства.

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Большинство советских игрушек умирали вот таким образом. После чего её выбрасывали.

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

Еще куклы.

Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова

А вы нашли игрушки, которые были в вашем детстве?

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