10 известных и не очень «зелёных» фильмов для настоящих ценителей кино

Самые «зелёные» фильмы.
Зелёный цвет – это цвет жизни и цвет гармонии. А ещё его считают своим приверженцы ислама, борцы за чистоту окружающей среды и ирландские националисты. А сколько ассоциаций он вызывает! «Тоска зелёная», «кровные зелёненькие», «зелёный змий»… В этом обзоре мы собрали фильмы в названии которых фигурирует слово «зелёный», и на то есть причины.
1. «Зеленая миля»
Кадр из фильма «Зеленая миля»./фото: nnm.me
режиссер Фрэнк Дарабонт/1999 год
Блок тюрьмы, пол в коридоре зелёного цвета, по нему в последний путь отправляются осужденные на казнь. Этот пол, этот путь, называют «Зеленая миля». Высокий и спокойный Джон Коффи среди смертников, он обладает удивительными способностями, умеет исцелять людей. Это он делает и в тюрьме. У Джона появляется возможность избежать казни, но воспользуется ли он ей?
2. «Зеленый Шершень»
Кадр из фильма «Зеленый Шершень»./фото: kinokritik.com
режиссер Мишель Гондри/2011 год
Неожиданная смерть отца Бритта Рида останавливает его беспечную жизнь. Он перестает сорить деньгами, заканчиваются вечеринки в особняке и поток случайных женщин. Его жизнь должна обрести смысл, а город – супергероя. Кто же поможет слабым и незащищенным людям в Лос-Анджелесе? Конечно же, Зеленый Шершень!
3. «Зеленый фургон»
Кадр из фильма «Зеленый фургон»./фото: gigatracker.com
режиссер Александр Павловский/1983 год
Действие этого приключенческого фильма разворачивается в послереволюционной Одессе. Недавний гимназист, поклонник Шерлока Холмса, в это страшное время становится начальником уездного отделения милиции. И он противостоит не только конокрадам и спекулянтам. Он бросает вызов опытному и хитрому преступнику Червеню.
4. «Хулиганы зеленой улицы»
Кадр из фильма «Хулиганы зеленой улицы»./фото: ljrate.ru
режиссер Лекси Александр/2005 год
За преступление, которое он не совершал, из Гарварда был отчислен Мэтт Бакнер. Карьера, будущее… все рухнуло. Муж сестры знакомит его со своим младшим братом, вместе они окунаются в мир футбольного клуба. Интриги, тайны и новые друзья, готовые на все ради футбола.
5. «Зеленый Фонарь»
Кадр из фильма «Зеленый Фонарь»./фото: vokrug.tv
режиссер Мартин Кэмпбелл/2011 год
Корпус Зеленых Фонарей защищает мир и справедливость в галактике. Инопланетянин, потерпевший крушение корабля, отдает Хэлу (летчику-испытателю) кольцо, которое дает обладателю невероятную мощь. Сможет ли тот победить свои страхи и справиться с суперсилой кольца? Ведь для мира во Вселенной ему необходимо справится со злобным Параллаксом.
6. «Жареные зеленые помидоры»
Кадр из фильма «Жареные зеленые помидоры»./фото: bingapis.com
режиссер Джон Авнет/1991 год
Это история о женской дружбе. Толстушка Эвелин Коуч терзают мысли об одиночестве и смерти. Она ходит в больницу к своей тете, где она знакомится с пожилой Нинни, которая не потеряла любви к жизни, она энергична, несмотря на смерть сына и тяжелые испытания, выпавшие на её долю. Она рассказывает Эвелин историю двух женщин из кафе «Полустанок». Эвелин круто меняет свою жизнь под впечатлением этих рассказов, ведь Нанни напомнила её о том, что впереди ещё половина жизни
7. «Зеленая карета»
Кадр из фильма «Зеленая карета»./фото: cinema.rin.ru
режиссер Олег Асадулин/2015 год
Внезапно умирает сын успешного режиссера Вадима Раевского. Героя уверяют, что это самоубийство, но он не верит и начинает собственное расследование, которое открывает ему шокирующие вещи.
8. «Зеленая комната»
Кадр из фильма «Зеленая комната»./фото: wallpapershome.ru
режиссер Джереми Солнье/2015 год
Комната с зелеными стенами – это гримерка в общине скинхедов, где произошло убийство. Свидетелями становятся музыканты панк-группы. Отличное качество картины, хороший актерский состав.
9. «Зеленое чудовище»(мини-сериал)
Кадр из мини-сериала «Зеленое чудовище»./фото: kino-teatr.ru
режиссер Руди Курц/1962 год
Бывший летчик люфтваффе, вынужденный покинуть США, обвинен в изнасиловании. Ему приходится вступить в некую организацию, которая готовится к вторжению в Гватемалу. Ему обещают очень приличные деньги. Но уже при первом задании он понимает, что является лишь пешкой в чужой игре.
10. «Зеленый слоник»
Кадр из фильма «Зеленый слоник»./фото: film.ru
режиссер Светлана Баскова/1999 год
Этот фильм снят на любительскую видеокамеру, но это не помешало ему стать культовым. Критики назвали форму фильма «предельный натурализм». В камере с зелеными стенами, «на гауптвахте» оказываются два героя, два младших офицера. В небольшом пространстве разыгрываются совершенно страшные вещи. Абсурд поступков, издевательства охранника, кровь, убийство – всё предельно реалистично.
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