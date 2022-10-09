Шарль Талейран – гениальный дипломат, который мог приспособиться к любой ситуации

Имя Шарля Мориса де Талейран-Перигора считается синонимом взяточничества, беспринципности и двуличия. За свою карьеру этот человек сумел побывать министром иностранных дел при трех режимах. Он выступал за революционные идеи, поддерживал Наполеона, а затем хлопотал за реставрацию Бурбонов. Талейран мог много раз оказаться на эшафоте, но он всегда сухим из воды, а к концу жизни еще и получил отпущение грехов.











Судьба гениального дипломата могла сложиться совсем по-другому, если бы не детская травма. Родители хотели, чтобы маленький Шарль освоил военное дело, но об этой карьере пришлось забыть, т. к. ребенок повредил ногу, из-за чего он остался хромым на всю жизнь. Спустя годы его прозвали «Хромым дьяволом».



Шарль Талейран поступил в парижский колледж д’Аркур, а затем стал учиться в семинарии. В 1778 году он закончил Сорбонну в качестве лиценциата теологии. Через год Шарль Талейран стал священником. Духовный сан не мешал ему вести активную светскую жизнь. Благодаря отличному чувству юмора, интеллекту и страсти к любовным авантюрам, Талейрана принимали с удовольствием в любом обществе.







В 1788 году Талейран был выбран депутатом в Генеральные штаты. Там священник предложил утвердить законопроект, по которому церковное имущество должно быть национализировано.

Духовенство в Ватикане было возмущено такими действиями Талейрана, и в 1791 его отлучили от церкви за революционные настроения.После свержения монархии Талейран отправился в Англию, потом в США. Когда во Франции был установлен режим Директории, Шарль Талейран вернулся в страну и при помощи своей подруги мадам де Сталь его назначили на пост министра иностранных дел. Спустя время, когда политик стал понимать, что революционные настроения постепенно угасают, он сделал ставку на Наполеона Бонапарта и помог ему встать во главе Франции.Карикатура 1815 года на Талейрана «Человек с шестью головами». Такой разный Талейран при таких разных режимах.Находясь на службе у Наполеона, министр руководствовался исключительно своими интересами: он плел интриги, устраивал заговоры, продавал государственные секреты. О взяточничестве Талейрана ходили легенды. Немало денег за полезную информацию министр иностранных дел получил от австрийского дипломата Меттерниха, представителей английской короны, российского императора.Наполеон Бонапарт. Худ. Поль Деларош.Ни при каких обстоятельствах Шарль Талейран не выдавал своих эмоций. Об этом даже Наполеон писал в своем дневнике: «Лицо Талейрана столь непроницаемо, что совершенно невозможно понять его. Ланн и Мюрат имели обыкновение шутить, что если он разговаривает с Вами, а в это время кто-нибудь сзади даст ему пинка, то по его лицу Вы не догадаетесь об этом».Когда режим Наполеона Бонапарта был свергнут, Талейран умудрился стать министром иностранных дел при следующей власти – при Бурбонах.Сатира на капитуляцию Парижа. Талейран в образе лисы подкуплен тремя офицерами, представляющими союзников.К концу своей жизни Шарль Талейран удалился в свое имение Валансе. Он наладил отношения с Папой Римским и получил отпущение грехов. Когда стало известно о его кончине, современники только ухмылялись: «Сколько ему за это заплатили ?»Замок Валансе , который принадлежал Талейрану в долине Луары.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)