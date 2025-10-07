С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Быстрее - засыпать в кипяток, промыть, залить холодной и варить как гречку, только чуть дольше, она - очень питательн...Почему перловка с...
  • Ингерман Ланская
    видимо у фантазёра этого бреда никогда собаки не было.... да и про японию он из своего носа наковырялЗачем Японцы став...
  • Алексей
    чего это вы по 2 раза печатаете одно и тоже хитрожопые чем больше строчек тем больше гонорарКак медведи перен...

Не мегаполис, не город-призрак: почему Калифорния-сити оказалась почти заброшенной



Городов-призраков на территории планеты сегодня существует огромное количество, и все они в чем-то уникальны, а в чем-то похожи на остальных. Однако если большинство таких населенных пунктов оказываются заброшенными после того, как и заселили, то некоторые попросту не заканчивают строить. Именно так произошло в амбициозным проектом Калифорнии-Сити, который должен был стать одним из самых больших городов штата, а оказался в реальности ненужен.
Впрочем, и городом-призраком его до конца не назовешь, ведь люди в нем все-таки живут.

Парк в Калифорния-Сити. /Фото: wikipedia.org

Парк в Калифорния-Сити. /Фото: wikipedia.org

 

История этого необычного города началась в середине прошлого века, когда в Америке наблюдался необычайный подъем рынка недвижимости. Именно тогда нью-йоркский социолог Натану Мендельсону решил воплотить в жизнь свою амбициозную задумку - построить полноценный населенный пункт с нуля. Причем, по данным редакции Novate.ru, этот город, уже получивший название Калифорния-Сити, должен был стать третьим по величине в соответствующем американском штате.
Проект был масштабным и амбициозным. /Фото: archive.curbed.com

Проект был масштабным и амбициозным. /Фото: archive.curbed.com

 

Было выбрано весьма выгодное расположение относительно других городов - всего в 160 километрах от Лос-Анджелеса. В 1965 год Мендельсону удалось выкупить необходимый ему район пустыни Мохаве и начать строительство. Так как город должен был стать полноценным мегаполисом, то первым, за что взялся автор, это возведение необходимой инфраструктуры. Так, пустыня была буквально «расчерчена» огромным количеством дорог и улиц, а также был проложен водопровод.
Дороги были расчерчены на огромной территории. /Фото: kqed.org

Дороги были расчерчены на огромной территории. /Фото: kqed.org

 

Еще до того, как город был застроен, началась активная рекламная кампания, призывающая раскупать земли в новом американском мегаполисе. Однако довольно скоро начались проблемы: во-первых, инвесторов оказалось слишком мало, и строительство объектов было приостановлено.
А во-вторых, уже те жители, которые купили участки, стали подавать в суд, жалуясь, что получили не то, что заявлялось в рекламе. Поэтому в скором времени Федеральная торговая комиссия признала рекламу Калифорнии-Сити вводящей в заблуждение, и девелоперам пришлось даже возвращать деньги.
Город в большинстве своем остался пустым. /Фото: theofy.world

Город в большинстве своем остался пустым. /Фото: theofy.world


 

В конечном итоге город так и остался недостроенным, однако это не значит, что он оказался заброшен. За несколько десятилетий своего существования численность его населения выросла до 14 тысяч человек. Во многом это связано с тем, что на территории Калифорнии-Сити успели построить тюрьму на две с половиной тысячи заключенных, а в самом городе проживают сотрудники учреждения, а также бывшие «жители» этих мест, не столь отдаленных. Но большая часть территории так и осталась незаселенной. И хотя там продолжают жить люди, Калифорния-Сити стала ярким примером того, как амбициозный проект по ряду причин может оказаться никому не нужным и забытым.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сетьнатан мендельсон
наверх