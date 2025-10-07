Не мегаполис, не город-призрак: почему Калифорния-сити оказалась почти заброшенной

Городов-призраков на территории планеты сегодня существует огромное количество, и все они в чем-то уникальны, а в чем-то похожи на остальных. Однако если большинство таких населенных пунктов оказываются заброшенными после того, как и заселили, то некоторые попросту не заканчивают строить. Именно так произошло в амбициозным проектом Калифорнии-Сити, который должен был стать одним из самых больших городов штата, а оказался в реальности ненужен.
Парк в Калифорния-Сити. /Фото: wikipedia.org
История этого необычного города началась в середине прошлого века, когда в Америке наблюдался необычайный подъем рынка недвижимости. Именно тогда нью-йоркский социолог Натану Мендельсону решил воплотить в жизнь свою амбициозную задумку - построить полноценный населенный пункт с нуля. Причем, по данным редакции Novate.ru, этот город, уже получивший название Калифорния-Сити, должен был стать третьим по величине в соответствующем американском штате.
Проект был масштабным и амбициозным. /Фото: archive.curbed.com
Было выбрано весьма выгодное расположение относительно других городов - всего в 160 километрах от Лос-Анджелеса. В 1965 год Мендельсону удалось выкупить необходимый ему район пустыни Мохаве и начать строительство. Так как город должен был стать полноценным мегаполисом, то первым, за что взялся автор, это возведение необходимой инфраструктуры. Так, пустыня была буквально «расчерчена» огромным количеством дорог и улиц, а также был проложен водопровод.
Дороги были расчерчены на огромной территории. /Фото: kqed.org
Еще до того, как город был застроен, началась активная рекламная кампания, призывающая раскупать земли в новом американском мегаполисе. Однако довольно скоро начались проблемы: во-первых, инвесторов оказалось слишком мало, и строительство объектов было приостановлено.
Город в большинстве своем остался пустым. /Фото: theofy.world
В конечном итоге город так и остался недостроенным, однако это не значит, что он оказался заброшен. За несколько десятилетий своего существования численность его населения выросла до 14 тысяч человек. Во многом это связано с тем, что на территории Калифорнии-Сити успели построить тюрьму на две с половиной тысячи заключенных, а в самом городе проживают сотрудники учреждения, а также бывшие «жители» этих мест, не столь отдаленных. Но большая часть территории так и осталась незаселенной. И хотя там продолжают жить люди, Калифорния-Сити стала ярким примером того, как амбициозный проект по ряду причин может оказаться никому не нужным и забытым.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии