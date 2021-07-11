Какой он, идеальный поцелуй?

Ты наверняка знаешь о том, что целоваться не только приятно, но и очень полезно. А теперь представь, что для многих влюбленных пар поцелуи могут быть даже более возбуждающими, нежели секс – особенно, если знать некоторые хитрости, превращающие касания губ в невероятно эротичный процесс.
Как утверждают многие популярные книги по психологии, мужчины и женщины – существа с разных планет, имеющие на все разное, часто противоположное мнение. Тем не менее, есть вопросы, в которых мы единогласны – например, мы обожаем целоваться, но зачастую уделяем этому процессу недостаточно внимания, дежурно касаясь друг друга губами на прощание или в процессе прелюдии. Как сделать так, чтобы поцелуй возбуждал, вызывал мурашки по коже и будоражил сексуальные фантазии, знают девушки и парни, поделившиеся с тобой своими секретами.
Зеркало души
«Когда мы с девушкой целуемся, я люблю открывать глаза, но только на секунду или две. Это напоминает мне о том, что все происходит наяву, а не снится мне. Только не надо моргать слишком часто, девушки – парень может подумать, что вы не достаточно сосредоточены на нем», – Бруно, 23 года.
Руки не для скуки
«Да, я знаю, что в этом деле – все внимание на губы, но считаю, что руки и то, как ты их используешь, играют в поцелуе не последнюю роль. Это показывает, что парень заботится не только о механической стороне процесса, что он думает обо мне и хочет, чтобы я была ближе. Он может брать мое лицо в свои ладони, проводить руками вдоль позвоночника, сильно прижимать меня к себе и немного отстранять – в общем делать это так, как это часто показывают в романтических мелодрамах. Выглядит немного слащаво, но действует просто безотказно», – Сара, 31 год.
Отставить разговорчики
«Я – поклонница хорошего разговора и хорошего поцелуя, но не одновременно. Считаю, что идеальный поцелуй должен быть продолжительным и не требующим усилий, поэтому давай отложим слова напотом», – Бэкки, 21 год.
Спокойствие, только спокойствие
«Когда дело доходит до поцелуя с новым партнером, многие из нас начинают сильно нервничать, что моментально сводит удовольствие «на нет», но там, где есть стресс – нет места хорошему поцелую. Просто расслабься и получай удовольствие – если между вами есть чувства, то и техника появится на уровне интуиции», – Шерил Киршенбаум, автор книги «Наука поцелуя».
Фирменный почерк
«Мой парень очень любит мой «фирменный» поцелуй, когда я быстро целую его трижды в щеку – чмок, чмок, чмок. Я могу это делать, когда говорю с ним по телефону, когда мы сидим в разных углах комнаты или когда он ведет машину – это наш секретный код», – Рэйчел, 26 лет.
Свежее дыхание облегчает понимание
«Когда собираешься на свидание и предполагаешь, что будешь там целоваться, не забывай о жевательной резинке или мятных конфетках – нет ничего хуже, чем почувствовать чье-то несвежее дыханние», – Нейт, 24 года.
Добавь немного страсти
«Один парень просто поцеловал меня, а затем нежно убрал прядь волос с лица – это было очень приятно. Примерно то же я чувствую, когда меня гладят по щеке – едва уловимое движение способно запомниться надолго», – Линдси, 21 год.
С толком, с чувством…
«В браке поцелуи рано или поздно отходят на второй план. Мы с мужем целуемся уже не так часто, как это было раньше, но все равно вкладываем любовь и нежность в каждый наш поцелуй», – Кристина, 27 лет.
Показать зубки
«Однажды мы с бойфрендом целовались и он нежно, едва уловимо прикусил мою нижнюю губу. Это было очень неожиданно и очень сексуально – я почувствовала себя так, будто нахожусь в крутом музыкальном клипе», – Элисон, 21 год.
Не смыкай уста
«Мужчины любят глубокие, открытые поцелуи, в то время, как девушки часто жалуются, что парень не умеет держать язык за зубами в прямом смысле. Дело в том, что это не просто его прихоть, а эволюционно обусловленная особенность: в мужской слюне содержится небольшое количество сексуального гормона тестостерона, который во время влажного, глубокого поцелуя попадает в огранизм женщины. Если мужчина целует одну и ту же партнершу неделю, месяц и дольше, ее организм становится очень восприимчивым к тестостерону и, возможно, именно из-за этих микродоз гормона, женщина становится более восприимчива к сексу в целом и к конкретному партнеру в частности», – Шерил Киршенбаум, автор книги «Наука поцелуя».
Смена курса
«Это хорошо, когда парень начинает поцелуй с медленных и нежных касаний губами, однако если на протяжении всего времени он продолжает в том же духе, становится очень скучно. В поцелуе должен быть напор, сила и доля агрессии для того, чтобы «из искры разгорелось пламя»», – Эшли, 24 года.
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