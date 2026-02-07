7 ошибок в оформлении спальни

Причины плохого сна не всегда скрываются в злоупотреблении кофе и гаджетами ночью. Иногда всему виной оформлении спальни. Мы рассказываем, какие особенности интерьера часто приводят к бессоннице, и как исправить эти недочеты без глобального ремонта.



Ошибка 1: Слишком яркий или холодный свет

Ошибка 2: Отсутствие плотных штор

Ошибка 3: Много декора

Ошибка 4: Неудачные цвета

Ошибка 5: Большое количество техники

Ошибка 6: Некомфортное постельное белье

Ошибка 7: Неправильное расположение кровати

Замените холодное освещение теплымДля каждой комнаты в квартире нужно подбирать свою температуру освещения.В то время, как в рабочей зоне на кухне должен быть холодный свет, чтобы вы могли сосредоточиться на готовке, в спальне лампы с белым или голубоватым свечением являются недопустимыми. Они мешают расслабиться и не дают телу переключиться с работы на отдых.Именно поэтому в спальне лучше делать ставку на теплый свет. А чтобы добиться максимального комфорта, продумайте многоуровневое освещение. Например, в качестве основного источника света используйте люстру, а в качестве дополнительного – бра или подвесные светильники. Также можно повесить на окно гирлянду или сделать подсветку по периметру потолка. Благодаря наличию таких светильников вы сможете создать перед сном расслабляющую атмосферу.Повесьте плотных шторы на окноГлавным условием выработки мелатонина, гормона сна, является полная темнота вокруг. Любые световые «вспышки», вроде уличных огней или включенных фар, проезжающей мимо машины, могут не только разбудить, но и нарушить дальнейший сон. Чтобы этого избежать, нужно позаботиться о качественных шторах. Одного тюля или полупрозрачной занавески будет недостаточно – они не смогут защитить от света с улицы. Поэтому нужен второй плотный слой.Здесь есть много вариантов, нужно лишь выбрать тот, который вам понравится и впишется в интерьер.Популярными являются рулонные и римские шторы с функцией блэкаут, плотные шторы с затемнением. Их наличие особенно важно, если вы часто просыпаетесь по ночам, а утром чувствуете себя разбитым. Полная темнота станет вашим главным союзником.В качестве декора используйте постеры и освещениеСтремясь сделать спальню красивой и уютной, мы наполняем ее большим количеством декора. Постеры на стенах, статуэтки и шкатулки на комоде, книги на полках, вычурные лампы на прикроватных тумбах…В результате взгляд постоянно по ним скользит и мозг находится в напряжении. В таких условиях расслабиться и уснуть довольно сложно.Интерьер спальни должен быть простым, лаконичным, без каких-либо отвлекающих факторов. Это не значит, что нужно совсем отказаться от декора, просто используйте его дозированно. Иногда хватает акцентной стены в изголовье или контрастных штор на окне, чтобы сделать пространство интереснее, но не перегрузить его.Вместо ярких цветов используйте пастельныеДля дизайна спальни лучше не использовать слишком яркие, кислотные, кричащие цвета. Они возбуждают и раздражают нервную систему, а это никак не способствует быстрому засыпанию. Старайтесь избегать розового, красного, салатового, фиолетового, лимонного и прочих подобных оттенков. Если очень хочется, можно добавить какой-то из них точечно, но без фанатизма.Основную часть спальни оформляйте в спокойных цветах. Надоели базовые тона, вроде серого, бежевого или белого? Тогда обратите внимание на пастельные оттенки. Серо-голубой, пудровый, нежно-зеленый помогут создать ощущение тепла, уюта и покоя. Предпочитаете темные цвета? Идеальным решением станет оливковый, шоколадный или глубокий синий.Компьютер и телевизор могут мешать спать.Во многих квартирах телевизор и компьютер являются обязательными составляющими интерьера спальни. Первый гаджет позволяет насладиться любимым фильмом перед сном, а второй просто некуда поставить. Казалось бы, что в этом такого? Но иногда именно лишний свет и посторонний шум от техники мешает заснуть. Более того, раздражать может даже мигающий индикатор зарядки.Если есть возможность, освободите спальню от всей электроники. Смотрите телевизор в гостиной, а потом отправляйтесь спать. Тогда вас ничего не будет отвлекать. И старайтесь ограничить пользование гаджетами примерно за час до сна. Согласно результатам исследований, синий свет, который излучают электронные устройства, подавляют выработку мелатонина и затрудняют засыпание.Используйте хлопковое белье вместо атласногоОдним из главных критериев качественного сна является постельное белье. Если оно будет жестким или слишком гладким, вы будете испытывать дискомфорт. Самым лучшим решением будут натуральные дышащие материалы, вроде хлопка или льна. Они не электризуются, не скользят, не заставляют вас потеть, а значит, не мешают крепкому сну.Также важное значение имеют подушки и одеяла. Если вы часто просыпаетесь с болью в шее, обратите внимание на ортопедические подушки. Что касается одеяла, то врачи рекомендуют спать под тяжелыми изделиями, так как они снижают тревожность.Кровать должна стоять изножьем к двериЗдесь речь идет не о принципах фэншуя, а о банальной психологии. Если кровать расположена изголовьем к двери, вы не можете видеть входящего в комнату человека, и подсознательно чувствуете страх, напряжение, тревогу. Из-за этого засыпать становится тяжелее и сам сон может стать беспокойнее. По этой же причине специалисты не рекомендуют устанавливать кровать напротив зеркала.Чтобы избежать негативных последствий, ставьте мебель изножьем к двери. Также позаботьтесь о том, чтобы по обе стороны от кровати оставался комфортный проход, иначе вам будет неудобно ложиться спать.