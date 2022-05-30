Самые загадочные исторические памятники

Люди, живущие тысячи лет назад, создали несколько поразительных строений. Эти сооружения настолько удивительны, что ученые сотни лет искали ответы на вопрос, кто, почему и, самое главное, каким образом их построили не имея должных технологий. Существуют разные теории, от рациональных до внеземных.



Мы составили список самых загадочных исторических памятников.









1. Стоунхендж, Англия

2. Баальбек, Ливан

3. Ньюгрейндж, Ирландия

4. Дольмены Кавказа, Россия

5. Тикаль, Гватемала

6. Каменные лабиринты на Большом Заяцком острове, Россия

7. Петра, Иордания

8. Каменные шары Коста-Рики

9. Терракотовая армия, Китай

10. Ангкор-Ват, Камбоджа