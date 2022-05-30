Самые загадочные исторические памятники

Люди, живущие тысячи лет назад, создали несколько поразительных строений. Эти сооружения настолько удивительны, что ученые сотни лет искали ответы на вопрос, кто, почему и, самое главное, каким образом их построили не имея должных технологий. Существуют разные теории, от рациональных до внеземных.
Мы составили список самых загадочных исторических памятников.
1. Стоунхендж, Англия
Легенда гласит, что Стоунхендж возвел маг и волшебник Мерлин Мерлином. Фактически, каменный комплекс появился раньше вымышленной эпохи короля Артура. Невероятным остается то, как именно огромные валуны попали из карьера на нынешнее места, преодолев 100-километровое расстояние.
2. Баальбек, Ливан
Остается неясным, как строители могли возвести колонны весом 1000 тонн.
3. Ньюгрейндж, Ирландия
Удивительно, но этот возраст этого кургана больше, чем у египетских пирамид.
4. Дольмены Кавказа, Россия
Если цель вашего маршрута – Адыгея, то здесь на горных склонах вы найдете небольшие строения из плоских камней. Удивительный факт заключается в том, что вес пластин исчисляется в тоннах, но они так плотно прилегают друг к другу, что между ними даже невозможно просунуть лезвие ножа.
5. Тикаль, Гватемала
Одно из крупнейших поселений майя скрытое в зеленых джунглях, где есть искусственные водоемы и даже поле для игр с мячом. Но особое внимание уделяют пирамидам.
6. Каменные лабиринты на Большом Заяцком острове, Россия
Соловецкие острова встречают путников этими причудливыми узорами. Считается, что это ритуальные сооружения для связи с миром духов.
7. Петра, Иордания
Удивительное сооружение, которое находится на высоте 900 метров над уровнем моря. Не ясно, как мастера смогли построить его без строительных лесов.
8. Каменные шары Коста-Рики
Изначально считалось, что круглую форму сферам придала вода, но ученые опровергли эту теорию.
9. Терракотовая армия, Китай
В мавзолее Цинь Ши Хуан находится свыше 8000 статуй китайских воинов. Каждая статуя уникальна и нет ни одной одинаковой.
10. Ангкор-Ват, Камбоджа
Европейцы, узнав об этом комплексе, были удивлены технологиями постройки. Каменная кладка была настолько плотной, что порой на ней отсутствовали швы.
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