Как сын бедного датского иммигранта стал морским магнатом и построил первый в мире круизный лайнер

Путь бедного иммигранта к успеху

Prinzessin Victoria Luise - первый круизный корабль в истории. / Фото: Wikimedia Commons

Prinzessin Victoria Luise

Новое судно получит название в честь прусской принцессы Виктории Луизы. / Фото: Wikimedia Commons

На роскошном лайнере было всё и даже больше. / Фото: mvf.su

Обложка журнала Scientific American 1901 года с изображением интерьера и экстерьера корабля. / Фото: Wikimedia Commons

Прорыв в истории прогулочных круизов

Пассажиры наслаждаются приятным времяпровождением на борту. / Фото: pinterest.co.uk

На палубе лайнера. / Фото: pinterest.co.uk

Трагический конец

Во время круиза по Карибскому морю в декабре 1906 года корабль разбился о неизведанный горный хребет у побережья Ямайки. / Фото: Wikimedia Commons

Роскошный лайнер был прорывом в истории морских путешествий. / Фото: pinterest.co.uk