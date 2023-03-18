Как сын бедного датского иммигранта стал морским магнатом и построил первый в мире круизный лайнер

В конце 20 века в голове у одного немецкого судоходного директора еврейского происхождения возникла гениальная новаторская идея. Морской магнат Альберт Баллин придумал новый источник дохода: круизы! Ему представлялись неспешные, полные наслаждения, путешествия по морю в роскошных условиях с приятными развлечениями. Мечтой Баллина было сделать такие поездки доступными каждому. Этот человек стал пионером в развитии будущего направления круизных путешествий. По трагическому стечению обстоятельств магнату не суждено было увидеть воплощение своих идей.
Путь бедного иммигранта к успеху
Альберт Баллин был евреем, сыном датского иммигранта. Баллину-старшему удалось создать скромный семейный бизнес. Это было иммиграционное агентство. В 1874 году маленькую компанию возглавил его сын. Молодой человек оказался талантливым и дальновидным бизнесменом. Ему удалось превратить небольшое семейное дело в независимую судоходную линию. Альберт стал принадлежать к немецкой элите. Тогда это было уже сложно, ведь начало формироваться агрессивное отношение к евреям.
Успешный руководитель привлёк внимание дельцов из крупной судоходной компании HAPAG. В 1886 году они наняли его. Деятельность Альберта была настолько успешной, что в 1899 году он занял пост генерального директора. Одним из первых решений на столь важной должности было построение круизного лайнера люкс класса. Столь роскошного, какого мир ещё не видел.
Prinzessin Victoria Luise - первый круизный корабль в истории. / Фото: Wikimedia Commons
Prinzessin Victoria Luise
В те времена компания Hamburg-America Line была крупнейшей в мире судоходной фирмой. Альберт Баллин не только легко справлялся с сохранением этой позиции, но и довольно успешно продвигал её. Директор расширил пассажирское подразделение компании. Он стал преобразовывать грузовые суда в круизные лайнеры.
Боссы сначала были не в восторге от идей Баллина. Они считали, что немцы не станут тратить деньги на путешествия. Никто не понимал, как можно не просто совершать поездку по необходимости, а наслаждаться ею. Баллина же волновало лишь то, что бывшие грузовые суда не были в состоянии стать прекрасными роскошными круизными лайнерами о которых он мечтал. Он решил идти к своей цели.
Новое судно получит название в честь прусской принцессы Виктории Луизы. / Фото: Wikimedia Commons
Начал Альберт с того, что переделал Augusta Victoria, один из океанских лайнеров во флоте компании, в круизное судно для богатых туристов. Баллин прекрасно осознавал, что в зимние месяцы нужно будет чем-то компенсировать неизбежные убытки. Это и помогло ему воплотить его идеи в жизнь. Зимой приходило ничтожно мало заказов на фрахт. Корабли простаивали. Директор предложил организовывать развлекательные круизы в карибские порты, где зимой тепло. Грузовое судно имело некоторые недостатки. На палубе было много неприглядной техники, очень мало места и отсутствовали элементарные удобства.
На роскошном лайнере было всё и даже больше. / Фото: mvf.su
И всё же эксперимент удался. Люди охотно отправлялись в путешествие в погоне за новыми впечатлениями. Было решено создать для этого нечто уникальное. Нечто поразительно роскошное и комфортабельное. Для этого Альберт нанял судостроителя Blohm & Voss, чтобы тот построил для него корабль его мечты. Зимой 1901 года проект был закончен. Это было первое судно в мире, спроектированное для такого класса обслуживания, которое было построено исключительно для яхтинга. Шикарный корабль получил название в честь единственной дочери императора, прусской принцессы Виктории Луизы.
Обложка журнала Scientific American 1901 года с изображением интерьера и экстерьера корабля. / Фото: Wikimedia Commons
Прорыв в истории прогулочных круизов
Шикарный лайнер представлял собой нечто никогда ранее невиданное. Там был огромный тренажёрный зал, библиотека, курительная комната, зал для торжеств, роскошная художественная галерея, комната для фотографов-любителей... Словом там было даже больше, чем можно было мечтать. На корабле было 120 кают люкс-класса. Они были чрезвычайно просторными, обставленными элегантной мебелью. Всё было сделано для высшей степени комфорта.
Пассажиры наслаждаются приятным времяпровождением на борту. / Фото: pinterest.co.uk
Единственное, чему не уделили должного внимания — это каюты эконом-класса. Это были довольно спартанские помещения. Всё, что прилагалось — это хорошая еда и впечатления от путешествия. После того как Prinzessin Victoria Luise сошла на воду 29 июня 1900 года, она отправилась в свой первый круиз. На протяжении нескольких лет судно совершало свой путь практически по одному и тому же маршруту. Оно заходило в порты Америки, Франции, Англии, Ирландии, Шотландии, Норвегии и России.
Prinzessin Victoria Luise сделала прогулочные круизы доступными для людей, которые не могли позволить себе собственную яхту. У людей были деньги, но они не могли себе позволить подобные расходы. Яхты тогда были доступны лишь королевским особам. Подражать же им так хотелось! Круизы стали очень популярными. Именно на волне этого успеха появился такой знаменитый корабль, как «Титаник».
На палубе лайнера. / Фото: pinterest.co.uk
На палубе судна был надёжный навес, который защищал отдыхающих от палящего солнца. Там же сидели музыканты, которые развлекали гостей. На борт в каждом порту приглашались местные исполнители, чтобы дать пассажирам почувствовать вкус экзотики каждой страны. Всё это дополняла великолепная кухня. Правда, несколько однообразная. Меню предлагало говяжий бульон, фарину, жареную утку и черничный десерт. По редкому случаю в меню вносились изменения.
Трагический конец
Однако изысканная кухня и весёлые развлечения не могли заменить хороших моряков, которые обеспечили бы безопасное плавание. Величие Prinzessin Victoria Luise было в один прекрасный день сломлено. Во время круиза по Карибскому морю в декабре 1906 года корабль потерпел крушение у берегов Ямайки. Капитан Брунсвиг неправильно определил местоположение маяка и корабль сел на мель. Дело было в том, что недавно в этом регионе было извержение вулкана и форма морского дна изменилась. Капитан же этого не знал и пользовался неправильными картами.
Во время круиза по Карибскому морю в декабре 1906 года корабль разбился о неизведанный горный хребет у побережья Ямайки. / Фото: Wikimedia Commons
Никто из пассажиров не пострадал. Уже на следующее утро всех спасли и оказали необходимую помощь. Капитан же не стерпел позора и покончил с собой, запершись в своей каюте. Это происшествие стало для всех огромной неприятной неожиданностью. Судно разделило судьбу своего капитана. Внезапно обрушившийся шторм разнёс его в щепки. Море получило великолепный приз.
Роскошный лайнер был прорывом в истории морских путешествий. / Фото: pinterest.co.uk
После этого фиаско Баллин построил новое судно и назвал его «Метеор». Это не спасло ситуацию. Вскоре случились две ужасающие катастрофы с «Титаником» и «Лузитанией». Восемь лет бизнес шёл ни шатко ни валко. Потом началась Первая мировая война. Пока бизнес приходил в себя, грянула Вторая мировая. Практика круизных путешествий начала возрождаться лишь после окончания последней. К сожалению, Альберт Баллин уже этого не увидел.
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