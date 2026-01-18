С нами не соску...
20 великолепных фотографий Бостона

Andrea Fanelli – пейзажный фотограф из Италии, но живет и работает в Бостоне вот уже 5 лет. С июня прошлого года Андреа каждый день делает несколько снимков любимого города – и сегодня мы представляем вам лучшие фотографии, собранные за это время.

Лунное затмение, сентябрь 2015

Лунное затмение, сентябрь 2015

Набережная Бостона ночью, ноябрь 2015

Набережная Бостона ночью, ноябрь 2015

20 великолепных фотографий Бостона

Вид из здания Prudential после снегопада, январь 2016

Красочный закат, июль 2015

Красочный закат, июль 2015

Вид из Малон-парк, Челси, март 2016

Вид из Малон-парк, Челси, март 2016

Фиолетовое небо после града, август 2015 года

Фиолетовое небо после града, август 2015 года

Вид с крыши дома друга, январь 2016 года

Вид с крыши дома друга, январь 2016 года

Вид из здания Prudential, январь 2016

Вид из здания Prudential, январь 2016

Закат на реке Чарльз, октябрь 2015

Закат на реке Чарльз, октябрь 2015

Снимок МКС, пролетающей над Бостоном, октябрь 2015

Снимок МКС, пролетающей над Бостоном, октябрь 2015

Движение на мосту Закима, апрель 2016

Движение на мосту Закима, апрель 2016

Красочный рассвет после снегопада, январь 2016

Красочный рассвет после снегопада, январь 2016

Вид из Малон-парк, Челси, март 2016

Вид из Малон-парк, Челси, март 2016

Холодный зимний рассвет, февраль 2016

Холодный зимний рассвет, февраль 2016

Церковь Христианской науки, октябрь 2015

Церковь Христианской науки, октябрь 2015

Март, 2016

Март, 2016

Ноябрь, 2015

Ноябрь, 2015

Июль, 2015

Июль, 2015

Июль, 2015

Июль, 2015

Мост Закима, октябрь 2015

Мост Закима, октябрь 2015

источник


