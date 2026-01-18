20 великолепных фотографий Бостона

Andrea Fanelli – пейзажный фотограф из Италии, но живет и работает в Бостоне вот уже 5 лет. С июня прошлого года Андреа каждый день делает несколько снимков любимого города – и сегодня мы представляем вам лучшие фотографии, собранные за это время.
Лунное затмение, сентябрь 2015
Набережная Бостона ночью, ноябрь 2015
Вид из здания Prudential после снегопада, январь 2016
Красочный закат, июль 2015
Вид из Малон-парк, Челси, март 2016
Фиолетовое небо после града, август 2015 года
Вид с крыши дома друга, январь 2016 года
Вид из здания Prudential, январь 2016
Закат на реке Чарльз, октябрь 2015
Снимок МКС, пролетающей над Бостоном, октябрь 2015
Движение на мосту Закима, апрель 2016
Красочный рассвет после снегопада, январь 2016
Вид из Малон-парк, Челси, март 2016
Холодный зимний рассвет, февраль 2016
Церковь Христианской науки, октябрь 2015
Март, 2016
Ноябрь, 2015
Июль, 2015
Июль, 2015
Мост Закима, октябрь 2015
источник
