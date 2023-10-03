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Как живёт сегодня Арал – море, которое принесли в жертву хлопку


Как живёт сегодня Арал – море, которое принесли в жертву хлопку


Сложно поверить, что каких-то тридцать лет назад оно считалось четвертым по величине внутренним водным пространством нашей планеты, однако это действительно так. Древнее Аральское море изобиловало рыбой, в этот приморский курортный край съезжались отдыхающие со всего Советского Союза. Теперь же оно практически высохло, и о его прошлом, которое теперь кажется столь нереальным, напоминают лишь гигантские ржавые корабли.

Картина Тараса Шевченко. Когда-то флот был таким... /Фото:messynessychic.com

Картина Тараса Шевченко. Когда-то флот был таким... /Фото:messynessychic.com

Море, принесенное в жертву хлопку


От того размера, которое море имело 60 лет назад, осталось лишь 10 %, и дело тут не в изменении климата. Старшее поколение хорошо помнит, как Советский Союз решил осуществить огромный сельскохозяйственный ирригационный проект, направленный на развитие хлопковой промышленности в этом районе. Из крупных рек, питавших море, стали забирать воду.
Аральское море в 1989 и 2014 году.

Аральское море в 1989 и 2014 году.

 

Результаты техногенной катастрофы дали о себе знать уже 10 лет спустя. Рыба начала болеть, в воде резко увеличился процент соли, с каждым годом море стало мельчать.
Память о советском прошлом. /Фото:messynessychic.com

Память о советском прошлом. /Фото:messynessychic.com

 

Постепенно, по мере отступления, а точнее, исчезновения воды, здесь начало формироваться кладбище брошенных кораблей, которые теперь похожи на призраки.
Кладбище кораблей. /Фото:mirutadelaseda.com

Кладбище кораблей. /Фото:mirutadelaseda.com

 

Мрачная романтика


В наши дни это место притягивает туристов – любителей романтики и «заброшки». Сюда съезжаются фотографы, а на поверхностях ржавых кораблей можно увидеть граффити сомнительной художественной ценности.
На месте бывшего моря можно делать красивые фотографии.

На месте бывшего моря можно делать красивые фотографии.

 
Сложно поверить, что это был один из крупнейших внутренних водоемов мира.

Сложно поверить, что это был один из крупнейших внутренних водоемов мира.

 

Некоторые туристы даже решаются погружать руки и ноги в остатки воды, не думая о том, что в ней большая концентрация вредных веществ. Дело в том, что в советские годы здесь проводили биохимические испытания. До 1992-го на бывшем острове Возрождения (18 лет назад он соединился с материком) находилась советская военная лаборатория, на территории которой испытывали на грызунах бактериологическое оружие, используя возбудителей сибирской язвы, чумы, тифа, оспы, ботулинический токсин и другие страшные вирусы, инфекции.
Остров Возрождения сейчас выглядит так. /Фото:bookatour.me

Остров Возрождения сейчас выглядит так. /Фото:bookatour.me

 

Через много лет после закрытия полигона пробы почвы из могильников, взятые западными учеными, показали, что споры агента, вызывающего сибирскую язву, несмотря на дезинфекцию, полностью не погибли. Эти и другие микроорганизмы вполне могли попасть в воды Арала.
Это место хранит жутковатые тайны прошлого. /Фото:messynessychic.com

Это место хранит жутковатые тайны прошлого. /Фото:messynessychic.com

 

Кстати, до 1940-х годов (пока здесь не сделали полигон) остров был настоящим райским уголком: на его территории паслись стада сайгаков, а жившие здесь рыбаки приносили огромные уловы рыбы, которая здесь водилась в изобилии. Но с приходом военных все население с острова выселили.

Будущее – призрачно, как само море


Благодаря сдвигу рек, районы, расположенные вокруг Аральского моря, и по сей день считаются мировыми лидерами по производству хлопка. Однако стоило ли это того, чтобы жертвовать огромным морем?
Мозаика, напоминающая о том, что раньше это была территория Советского государства. /Фото:messynessychic.com

Мозаика, напоминающая о том, что раньше это была территория Советского государства. /Фото:messynessychic.com

 

Увы, вернуть реки на прежнее место на сегодняшний день проблематично: это серьезно навредит жизни сел и фермерских хозяйств, которые успели сформироваться здесь за последние десятилетия.
Удастся ли возродить море? /Фото:twimg.com

Удастся ли возродить море? /Фото:twimg.com

 
Техногенная катастрофа превратила море в пустыню. /Фото:messynessychic.com

Техногенная катастрофа превратила море в пустыню. /Фото:messynessychic.com

 

И все-таки есть среди местных жителей и те, кто выступает за спасение моря и его «возвращение». Двадцать пять лет назад пять государств Центральной Азии впервые создали Международный фонд спасения Арала, а совсем недавно узбекский ди-джей решил запустить фестиваль электронной музыки à la Burning Man, который пройдет на Морском кладбище Мойнак. Мероприятие направлено на привлечение внимания к теме гибели Аральского моря. Это будет уже второй подобный фестиваль (первый состоялся год назад).
Аральское море почти исчезло. /Фото:messynessychic.com

Аральское море почти исчезло. /Фото:messynessychic.com

 

В 2000 году ЮНЕСКО представила 25-летний план восстановления водоснабжения в регионе, и в 2005-м Всемирный банк частично профинансировал этот проект. Сегодня в так называемых Северном и Южном Аральских морях (при высыхании водоем как бы поделился на две части) еще остались два десятка видов рыб – как символ того, что жизнь всегда себе пробьет дорогу. Кто знает, может, что-то еще можно изменить?
Грустное и завораживающее зрелище. /Фото:messynessychic.com

Грустное и завораживающее зрелище. /Фото:messynessychic.com

 

Текст: Анна Белова

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Как живёт сегодня Арал – море, которое принесли в жертву хлопку

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