Как живёт сегодня Арал – море, которое принесли в жертву хлопку

Картина Тараса Шевченко. Когда-то флот был таким... /Фото:messynessychic.com

Море, принесенное в жертву хлопку

Аральское море в 1989 и 2014 году.

Память о советском прошлом. /Фото:messynessychic.com

Кладбище кораблей. /Фото:mirutadelaseda.com

Мрачная романтика

На месте бывшего моря можно делать красивые фотографии.

Сложно поверить, что это был один из крупнейших внутренних водоемов мира.

Остров Возрождения сейчас выглядит так. /Фото:bookatour.me

Это место хранит жутковатые тайны прошлого. /Фото:messynessychic.com

Будущее – призрачно, как само море

Мозаика, напоминающая о том, что раньше это была территория Советского государства. /Фото:messynessychic.com

Удастся ли возродить море? /Фото:twimg.com

Техногенная катастрофа превратила море в пустыню. /Фото:messynessychic.com

Аральское море почти исчезло. /Фото:messynessychic.com

Грустное и завораживающее зрелище. /Фото:messynessychic.com