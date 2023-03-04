Секрет богатого урожая огурцов на балконе

Для того чтобы получить богатый урожай сочных и хрустящих огурцов, необязательно иметь огород или большой садовый участок.

Заниматься выращиванием огурцов можно даже в квартире на балконе, ведь эта культура прекрасно растет в ведрах, главное — правильно подготовить грунт для посадки.

Для выращивания огурцов рекомендуются выбирать пластиковые ведра, так как металлические сильнее охлаждаются ночью, что может привести к переохлаждению почвы и корневой системы кустиков.

В дне ведра проделайте дренажные отверстия для отвода лишней влаги.







Нижнюю четверть ведра заполните сорной травой, которая выступит в качестве дренажа. Более того, при перегнивании сорняков будут выделяться полезные вещества, которые обогатят почву.







Поверх травы необходимо насыпать 5 см слой обычной почвы.







Сверху на почву насыпьте небольшое количество песка и перепревшего навоза или компоста.

Следующим слоем насыпьте 10 см земли и хорошо перемешайте верхний слой грунта с песком и навозом. Последним слоем насыпьте в ведро землю, не доходя 3-5 сантиметров до верха.

Так как земля в ведре высыхает значительно быстрее, чем на открытых грядках, необходимо обеспечить постоянное увлажнение почвы с помощью капельного полива. Для изготовления капельного полива наполните 2-х литровую бутылку водой, плотно закрутите пробку и проделайте в нижней части три отверстия с помощью булавки. Регулировать скорость капельного полива можно будет с помощью пробки: если слегка открутить пробку, то вода начнет течь более интенсивно.

Заглубите бутылку в землю на 6-7 см так, чтобы отверстия были обращены к центральной части ведра.







Посадите в центр ведра рассаду огурца. Уход за посадкой потребуется минимальный, так как все необходимые питательные вещества уже находятся в почве.







О том, как выращивать огурцы в ведрах и получать богатый урожай, смотрите на видео:



