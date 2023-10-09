В школе он был аутсайдером, а потом покорил мир скульптурами, которые можно увидеть только под микро

Из своего детства Уиллард Уиган вынес нерадостную мысль: он никогда не сможет создать ничего большого, а тем более грандиозного. Таково было общее мнение – и одноклассников, смотревших на мальчика свысока, и учителей, которые использовали Уигана как наглядный антипример для остальных учащихся. Что ж, несостоявшийся отличник пошел по другому пути. Он начал создавать маленькое – совсем маленькое, микроскопическое, и так до тех пор, пока не оказался в числе величайших художников мира благодаря своей способности «спрятать» скульптуру в игольное ушко.
Как маленький мальчик стал делать маленькие скульптуры
Уиллард Уиган родился в 1957 году в городке неподалеку от английского Бирмингема. Родители были ямайскими эмигрантами, но не только это усложняло первые годы жизни мальчика. Синдром Аспергера и дислексию, которыми страдал Уиллард Уиган, тогда не диагностировали, и мальчика считали в школе просто лентяем и тугодумом. Чтобы отвлечься от насмешек, он занялся скульптурой, причем старался создавать фигурки маленькие, крошечные, чтобы рассмотреть их можно было только в увеличительное стекло (такое ему купили для борьбы с его дислексией). Мать говорила ему: «Чем меньше твои произведения, тем громче будет звучать твое имя».
Уиллард Уиган. Источник: pinterest.com
В 2007 году, в свои пятьдесят лет, Уиган стал кавалером ордена Британской империи за свой вклад в искусство Великобритании и активное участие в важных общественных инициативах. Вряд ли кому-то придет в голову сейчас посмеяться над художником, но сам он о своем детстве не забывает – и постоянно занят привлечением внимания к острым социальным вопросам, включая и буллинг в школах, и самореализацию детей с особенностями развития.
Скульптуры помещаются в игольное ушко
Мало кто в мире лучше разбирается в мелочах и в том, какое большое значение они могут иметь. Одна из текущих информационно-просветительских программ, которым сейчас посвящено внимание художника, связана с попыткой привлечь внимание к угрозе биоразнообразию нашей планеты. Этой темой охвачена коллекция «Исчезающий мир», состоящая из произведений, которые невозможно рассмотреть невооруженным глазом.
Скульптуры, которые помещаются в угольном ушке
Если выражать такую миниатюрность в цифрах – это будут величины меньше миллиметра, а размер самой маленькой из скульптур художника составляет 0,005 миллиметра, что-то вроде песчинки. Свои фигурки Уиган размещает на булавочной головке, или в самом маленьком игольном ушке, или в полости, сделанной в волосе. Тематика его произведений самая разнообразная, есть среди микроскульптур Уигана и животные, и растения, и выдуманные персонажи, и исторические личности, и микрокопии произведений живописи.
Фигурки спортсменов и копии знаменитых картин - произведения самые разные
Среди недавно созданных скульптур – фигурка щенка собаки-поводыря под названием «Дэниел», она сделана в благотворительных целях и для привлечения внимания к теме подготовки и обучения таких собак. Скульптура вырезана алмазным инструментом из кусочка фарфора, который затем был раскрашен.
Скульптура, посвященная собакам-поводырям
Уиган дважды становился рекордсменом книги Гиннесса: в 2013 году там появилась запись о самой маленькой в мире скульптуре, которую художник создал из золота и вставил в человеческий волос; это был золотой мотоцикл. В 2017 году Уиган сделал еще более крошечную скульптуру – фигурку человеческого эмбриона. Это произведение, так же помещенное в волос, было изготовлено из ворсинки ковра художника.
Произведения Уигана, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса
Среди миниатюрных шедевров, демонстрируемых на одноименной выставке Уигана в городе Ноттингеме, – скульптуры Шекспира, Пиноккио, Робин Гуда, воссозданная «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера, а еще – «Тайная вечеря», включающая фигуры Христа и 12 апостолов, все это, разумеется, видимое лишь под микроскопом. Интересно, что несмотря на то, что произведений скульптора множество и они охватывают самые разные темы, сам он признается, что творческий процесс не приносит ему особенного удовольствия.
Как создаются микроскульптуры
Самое главное при создании микроскульптур – подобрать или изготовить правильные инструменты. Поскольку речь идет о крошечных размерах и требуется особенная точность в процессе работы, Уиллард Уиган использует осколки алмаза, заостренные до совсем уж поразительной тонкости. Еще один вариант инструмента – иглы, которые используют в акупунктуре, тоже специальным образом заостренные. Окрашивание фигурок – из металла, камня, стекла – осуществляется не кистью, а ресницей.
Сколько верблюдов может поместиться в игольное ушко? Источник: willardwiganmbe.com
Сам процесс исключительно трудный, прежде всего с физической точки зрения. Уиган работает, подстраиваясь под удары собственного сердца – любое самое маленькое излишнее движение руки сведет на нет предыдущие усилия и произведение будет испорчено. Работа требует полной концентрации, отстранения от лишних мыслей, ловкости, правильного дыхания. Кроме того, требуется хорошая физическая форма, почти спортивная. Уиган внимательно относится к диете, пьет много воды, тренируется и, разумеется, не имеет вредных привычек.
Работа над скульптурой может занимать и 16 часов в сутки, причем одновременно в процессе изготовления находятся сразу несколько микроскопических изваяний. Сам художник признается, что удовольствие ему доставляет не процесс, а результат его творчества. Точнее, то впечатление, которое получают зрители, рассматривающие микроскопические скульптуры. А особенное значение, по собственному признанию художника, для него имеет его способность вдохновлять на большие свершения тех, кто считается «особенным» и кто пока не раскрыл в себе уникальные способности, как это удалось сделать Уилларду Уигану.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии