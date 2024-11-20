Интеллектуальная провокация Рене Магритта, или Поиски смыслов картины «Сын человеческий»

Рене Магритт. Сын человеческий, 1964 | Фото: arthistory.ru
Бельгийский художник-сюрреалист Рене Магритт – один из самых загадочных и неоднозначных художников, чье творчество всегда вызывало массу вопросов. Одной из самых известных его работ является «Сын человеческий». На сегодняшний момент существует множество попыток интерпретировать символический подтекст картины, которую искусствоведы часто называют интеллектуальной провокацией.
Художник Рене Магритт | Фото: nargismagazine.az
Каждая картина Магритта – ребус, заставляющий раздумывать над множественными скрытыми смыслами. Их количество зависит исключительно от фантазии и эрудированности смотрящего: комбинации образов и названия картин настраивают зрителя на поиск разгадки, которой на самом деле может не существовать. Как говорил сам художник, главная его цель – заставить зрителя задуматься. Подобный эффект производят все его работы, поэтому Магритт называл себя «магическим реалистом».
Рене Магритт. Проницательность (автопортрет), 1936 | Фото: nargismagazine.az
Магритт – мастер парадоксов, он задает противоречащие логике задачи, а искать пути их решения оставляет зрителю. Образ человека в котелке – один из центральных в его творчестве, он стал символом самого художника. Парадоксальный объект на картине – яблоко, повисшее в воздухе прямо перед лицом человека. «Сын человеческий» – квинтэссенция концепции «магического реализма» и вершина творчества Магритта. У каждого, кто смотрит на эту картину, рождаются весьма противоречивые выводы.
Художник Рене Магритт | Фото: nargismagazine.az
Картину «Сын человеческий» Магритт написал в 1964 г. как автопортрет. Название работы отсылает к библейским образам и символам. Как писали критики, «названием картина обязана образу современного бизнесмена, оставшегося сыном Адама, и яблоку, символизирующему искушения, которые продолжают преследовать человека и в современном мире».
Рене Магритт. Слева – Размышления одинокого прохожего, 1926. Справа – Смысл ночи, 1927 | Фото: nargismagazine.az
Впервые образ мужчины в пальто и в котелке появляется в «Размышлениях одинокого прохожего» в 1926 г., позже повторяется в картине «Смысл ночи». В 1950-х гг. Магритт снова возвращается к этому образу. Его знаменитая «Голконда» символизирует одноликую толпу и одиночество в ней каждого отдельного человека. «Человек в котелке» и «Сын человеческий» продолжают размышления над утратой индивидуальности современным человеком.
Рене Магритт. Голконда, 1953 | Фото: nargismagazine.az
Рене Магритт. Слева – Человек в котелке, 1964. Справа – Сын человеческий, 1964 | Фото: liveinternet.ru и arthistory.ru
Лицо человека на картине закрывает яблоко – один из самых древних и многозначных символов в искусстве. В Библии яблоко – плод древа познания добра и зла, символ грехопадения человека. В фольклоре этот образ часто использовался как символ плодородия и здоровья. В геральдике яблоко символизирует мир, державу и власть. Но Магритт, судя по всему, апеллирует к первоначальным смыслам, используя этот образ как символ искушений, преследующих человека. В бешеном ритме современной жизни человек теряет индивидуальность, сливается с толпой, но не может избавиться от соблазнов, загораживающих, подобно яблоку на картине, реальный мир.
Рене Магритт. Великое столетие, 1954 | Фото: nargismagazine.az
Рене Магритт. Ящик Пандоры, 1951 | Фото: liveinternet.ru
Впрочем, не следует забывать и о том, что сам художник скептически относился к любым попыткам интерпретировать его картины, разыскивать в них скрытые смыслы и расшифровывать символы. Но «интеллектуальные провокации» заставляют зрителей это делать снова и снова.
Вариации на тему *Сына человеческого* | Фото: liveinternet.ru
Вариации на тему *Сына человеческого* | Фото: liveinternet.ru
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