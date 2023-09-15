Археологическое чудо,которое хранит инфо о 130 000 лет существования человечества: Пещера Теопетра

Греция — это страна с богатейшей историей, колыбель всей современной европейской цивилизации. Ярчайшим примером, демонстрирующим всё богатство прошлого, является пещера Теопетра в скалах Метеоры. Она представляет собой подлинное археологическое чудо, раскрывающее все тайны истории развития человеческой цивилизации на протяжении 130 тысяч лет! Что открылось учёным в этой захватывающей исторической памятке — далее в обзоре.
Где находится и что скрывает пещера Теопетра
Вид вниз на долину Метеоры, регион, где находится пещера Теопетра.
Своё название пещера Теопетра получила в честь близлежащего от неё города. Регион Фессалия в древние времена именовался Эолией. Гомер в своей «Одиссее» писал об этом. Именно здесь, согласно древнегреческой мифологии, состоялось эпическое судьбоносное сражение между титанами и олимпийцами. Также тут располагается местный исторический музей.
Пещера Теопетра.
Пещера Теопетра была обнаружена на склоне огромной известняковой скалы. Тут весьма продолжительное время жили люди. Учёные оценивают возраст кургана от 60 до 140 миллионов лет. Отсюда открывается невероятно захватывающий вид на городок у подножия и реку. Помещение пещеры довольно просторно — почти пять сотен квадратов, вход преграждает внушительная каменная глыба.
Скала Теопетра, местонахождение пещеры.
Точная дата открытия пещеры Теопетры неизвестна, а раскопки там начались во второй половине 1980-х годов.
В те времена пещеру использовали пастухи, когда наступали неблагоприятные погодные условия, то овец загоняли в это надёжное каменное укрытие.
Раскопки в пещере Теопетра, 10 марта 2010 год.
Археологи обнаружили в пещере невероятное количество культурных и исторических памяток, начиная с эпохи палеолита и заканчивая неолитом. Слои почвенных отложений поведали учёным множество секретов людей, в разные времена населявших Теопетру.
Что открыли учёные
Археологам удалось систематизировать полученные сведения о проживании людей в пещере за период в несколько десятков тысячелетий. Здесь были найдены захоронения, которые датируются 8 тысячами лет до нашей эры и даже гораздо старше, а также ещё более древние орудия труда из камня, посуда из глины, кости животных.
Стеклянная витрина с костями, найденными в пещере Теопетра.
Пещера Теопетра не только являет собой жилище первых людей, но и самую древнюю рукотворную постройку. С помощью современных методов учёным удалось выяснить, что каменная стена, прикрывающая вход, была возведена древними людьми вручную. Очевидно, для предотвращения попадания внутрь помещения осадков и защиты от холодного ветра.
Петралонский человек разводит первый огонь.
Любителям древней истории человеческой цивилизации обязательно нужно посетить эту греческую пещеру. Здесь царит непередаваемая атмосфера, настоящее окно в прошлое, где можно оглянуться на тысячи лет назад...
Здесь можно по-настоящему окунуться в прошлое человечества.
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