Украинский лубок: «10 заповедей неженатым» или юмор из Украины

Украинский лубок: «10 заповедей неженатым».
В начале XX века жил украинский художник Василь Гулак. До сегодняшнего дня не дошло никаких сведений ни о его образовании, ни о жизни. Известно только, что он сотрудничал с рядом киевских периодических изданий, среди которых был и сатирический журнал «Гвоздь» («Цвях») и нарисовал более 350 почтовых открыток.
Эта серия почтовых карточек Василя Гулака была создана в 1910-е годы в Российской Империи, а напечатаны они были не позднее 1918 года.
Заповедь первая
Никогда не целуй жениха до свадьбы, а если полезет целоваться – бей его по лицу.
Заповедь вторая
Как пойдешь поболтать с парнем, оглядывайся – не догоняет ли тебя мать с дубиной.
Заповедь третья
Старому да поганому – всегда подноси тыкву.
Заповедь четвёртая
Будь весела, красива, но никогда не делай так, чтобы парни за тебя дрались.
Пятая заповедь
Пятая заповедь затерялась.
Заповедь шестая
Не люби одного парня, а люби многих
Заповедь седьмая
Зато седьмых найдено сразу две...
Никогда не женись так, чтобы жена была сильнее тебя, потому что будешь бит.
Никогда не люби кацапа.
N/B Кстати, в прошлом году на русскоязычной википедии была статья "Кацапы", сейчас ее удалили, а на украинской вики такая есть. Статья любопытная, и эту седьмую заповедь туда поставили.
Заповедь восьмая
Восьмая заповедь тоже утеряна, а девятых в коллекции две.
Заповедь девятая
еред свадьбой кучи себе аэроплан, ибо может после свадьбы, придется сбегать от жены.
Как выйдешь замуж – не ходи налево, а то муж тебя за это вот чем угостит.
Как выйдешь замуж – корми мужа хорошо, чтобы был здоровый, гладкий и толстый, как бочонок со сливянкой.
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