Украинский лубок: «10 заповедей неженатым» или юмор из Украины

Украинский лубок: «10 заповедей неженатым».

Заповедь первая

Никогда не целуй жениха до свадьбы, а если полезет целоваться – бей его по лицу .

Заповедь вторая

Как пойдешь поболтать с парнем, оглядывайся – не догоняет ли тебя мать с дубиной.

Заповедь третья

Старому да поганому – всегда подноси тыкву.

Заповедь четвёртая

Будь весела, красива, но никогда не делай так, чтобы парни за тебя дрались.

Пятая заповедь

Заповедь шестая

Не люби одного парня, а люби многих

Заповедь седьмая

Никогда не женись так, чтобы жена была сильнее тебя, потому что будешь бит.

Никогда не люби кацапа.

Заповедь восьмая

Заповедь девятая

еред свадьбой кучи себе аэроплан, ибо может после свадьбы, придется сбегать от жены.

Как выйдешь замуж – не ходи налево, а то муж тебя за это вот чем угостит.

Как выйдешь замуж – корми мужа хорошо, чтобы был здоровый, гладкий и толстый, как бочонок со сливянкой .