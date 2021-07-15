Spice Girls 25 лет спустя: Почему после воссоединения культовая группа с треском провалилась

Во второй половине 1990-х трудно было найти коллектив или исполнителя, которые могли бы сравниться по популярности с девичьей группой Spice Girls. Пять ярких, задорных и харизматичных девушек за считанные недели покорили весь мир. Они продержались на пике популярности несколько лет, но уже в 2001 году группы фактически не существовало. Прошло 25 лет с момента образования Spice Girls, и вот все «перчинки», кроме Виктории Бекхэм, снова вместе. 24 мая стартовало мировое турне, но почему-то фанаты уходят с концертов разочарованными.
В поисках былой славы
Spice Girls в 1990-е годы. / Фото: www.losrostros.com.mx
Идея о воссоединении звёздной группы давно витала в воздухе. С 2001 года участницы объединялись дважды: совершить турне в 2007-2008 годах и выступить на закрытии Олимпиады в 2012 в Лондоне.
В начале 2018 года стало известно о том, что продюсерам удалось договориться с участницами Spice Girls, и все они готовы начать совместные репетиции. Естественно, каждая исполнительница получала за возвращение в состав группы весьма солидную сумму в 14 миллионов долларов.
Spice Girls, 2018 год. / Фото: www.instagram.com/victoriabeckham/
Затем Виктория Бекхэм опубликовала на своей страничке в социальной сети трогательную фотографию с Мелани Браун, Эммой Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. Снимок буквально всколыхнул всех поклонников культовой группы. Тут же стали говорить о том, что Spice Girls в полном составе готовится к мировому турне, а также к выступлению на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри.
Сама Виктория Бекхэм поторопилась опровергнуть необоснованные слухи. Несмотря на свою любовь и к самой музыкальной группе, и к её участницам, занятость не позволяла модному дизайнеру снова репетировать сутки напролёт, а потом отправиться в гастрольный тур.
Spice Girls, 2016 год. / Фото: www.lovelace-media.imgix.net
Тем не менее, огромный интерес к группе во всём мире заставил участниц Spice Girls вновь объединиться. Главной причиной этого поступка «перчинки» объяснили своим желанием делать этот мир лучше. Виктория Бекхем попросила продюсеров не заставлять её петь и отказалась присоединяться к группе, однако искреннее переживала за своих подруг и желала им удачи.
В конце 2018 года участницы Spice Girls анонсировали даты своих выступлений в Великобритании.
Первый блин комом
Тысячи зрителей собрались на стадионе в Дублине, чтобы увидеть выступление своих кумиров. / Фото: www.dailymail.co.uk
Первый концерт Spice Girls состоялся 24 мая 2019 года в Дублине. Исполнительницы готовили свое выступление тщательно и готовились с триумфом снова выйти на сцену. «Перчинки» действительно выложились на все 100%, однако зрители стали покидать стадион спустя совсем немного времени после его начала.
Мелани Браун, Эммой Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл шесть раз меняли наряды, исполняли старые хиты, демонстрировали свою прекрасную вокальную и физическую форму, а в социальных сетях в это же время уже появлялись первые негативные отзывы.
Spice Girls. / Фото: www.dailymail.co.uk
Разочарованные фанаты жаловались на плохое качество звука и невозможность разобрать слова любимых песен. Тем не менее, часть зрителей, которые находились ближе к сцене, всё же продержались до окончания концерта и выразили благодарность своим кумирам за прекрасное выступление. Все жалобы и недовольные высказывания звучали, в основном, в адрес организаторов концерта и технической группы.
После выступления Мелани Браун обратилась ко всем зрителям концерта с благодарностью и извинениями за плохой звук, выразив надежду на то, что больше подобных проблем не повторится.
Случайность или закономерность?
Мелани Браун, Мелани Чисхолм, Эмма Бантон и Джери Холлиуэлл. / Фото: www.thescottishsun.co.uk
27 мая 2019 года состоялся второй после воссоединения концерт Spice Girls, на этот раз в Кардиффе, Уэльс. И снова зрители не смогли сполна насладиться выступлением любимой группы. К проблемам со звуком добавились ещё и погодные условия: было довольно холодно и, самое главное, шёл дождь.
На стадионе в Кардиффе зрители стояли под дождём. / Фото: www.dailymail.co.uk
Теперь уже фанаты группы открыто обвиняют организаторов в неуважении к своим преданным поклонникам. Те, кто побывал на концерте 27 мая на стадионе «Миллениум» саркастически напоминали организаторам, что в этом спортивном комплексе предусмотрена выдвижная крыша, которая могла бы защитить зрителей от дождя. Однако никому и в голову не пришло воспользоваться нею.
Spice Girls-2019. / Фото: www.instagram.com
После второго концерта многие фанаты группы, которые читают отзывы зрителей, стали сомневаться, стоит ли посещать концерт своих кумиров. Некоторые готовы лететь из других стран, надеясь на получение незабываемых впечатлений от выступления кумиров 1990-х.
Spice Girls-2019. / Фото: www.dailymail.co.uk
Поклонники группы не теряют надежды на то, что организаторы всё же учтут ошибки первых двух концертов и предоставят поклонникам группы возможность сполна насладиться последующими выступлениями Spice Girls.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии