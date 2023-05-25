Поле света в австралийской пустыне

Брюс Мунро — популярный британский художник, который известен своими масштабными световыми инсталляциями в различных красивых местах планеты. Для своего последнего проекта он выбрал в качестве «холста» поле, расположенное на территории национального парка Улуру в Австралии. Ниже вы можете увидеть поле света в Австралии и другие работы Брюса Мунро.











Улуру, Австралия.







Для световой инсталляции было использовано около 50 тысяч светильников.







Поле света занимает площадь, эквивалентную четырем футбольным полям.







Ботанические сады и музей искусств Cheekwood Нэшвилл, штат Теннесси, США.







Музей и сады фонда Эрмитаж, Норфолк, штат Вирджиния, США.







Ботанический сад Атланты, штат Джорджия, США.







Разноцветные светильники между деревьев создают потрясающую атмосферу.







Ботанические сады в пустыне Аризоны, США.







Светодиоды горят всю ночь, благодаря накопленной днем солнечной энергии.







Поместье Уоддесдон, Великобритания.



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