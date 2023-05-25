С нами не соскучишься!

8 325 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    дебил-о мертвых либо ни чего ЛИБО ТОЛЬКО ПРАВДУ! УЧИ МАТЧАСТЬ!Почему мать Терез...
  • Россиянин
    О мертвых говорят или хорошо, или ничего автор. Это ведь всеравно говорить о людях за глаза.Почему мать Терез...
  • Александр Самбур
    тут из АКТЁРОВ только Джони14 актёров и актр...

Поле света в австралийской пустыне

Брюс Мунро — популярный британский художник, который известен своими масштабными световыми инсталляциями в различных красивых местах планеты. Для своего последнего проекта он выбрал в качестве «холста» поле, расположенное на территории национального парка Улуру в Австралии. Ниже вы можете увидеть поле света в Австралии и другие работы Брюса Мунро.

Поле света в австралийской пустыне

Поле света в австралийской пустыне

Улуру, Австралия.

Поле света в австралийской пустыне

Для световой инсталляции было использовано около 50 тысяч светильников.

Поле света в австралийской пустыне

Поле света занимает площадь, эквивалентную четырем футбольным полям.

Поле света в австралийской пустыне

Ботанические сады и музей искусств Cheekwood Нэшвилл, штат Теннесси, США.

Поле света в австралийской пустыне

Музей и сады фонда Эрмитаж, Норфолк, штат Вирджиния, США.

Поле света в австралийской пустыне

Ботанический сад Атланты, штат Джорджия, США.

Поле света в австралийской пустыне

Разноцветные светильники между деревьев создают потрясающую атмосферу.

Поле света в австралийской пустыне

Ботанические сады в пустыне Аризоны, США.

Поле света в австралийской пустыне

Светодиоды горят всю ночь, благодаря накопленной днем солнечной энергии.

Поле света в австралийской пустыне

Поместье Уоддесдон, Великобритания.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх