Брюс Мунро — популярный британский художник, который известен своими масштабными световыми инсталляциями в различных красивых местах планеты. Для своего последнего проекта он выбрал в качестве «холста» поле, расположенное на территории национального парка Улуру в Австралии. Ниже вы можете увидеть поле света в Австралии и другие работы Брюса Мунро.
Улуру, Австралия.
Для световой инсталляции было использовано около 50 тысяч светильников.
Поле света занимает площадь, эквивалентную четырем футбольным полям.
Ботанические сады и музей искусств Cheekwood Нэшвилл, штат Теннесси, США.
Музей и сады фонда Эрмитаж, Норфолк, штат Вирджиния, США.
Ботанический сад Атланты, штат Джорджия, США.
Разноцветные светильники между деревьев создают потрясающую атмосферу.
Ботанические сады в пустыне Аризоны, США.
Светодиоды горят всю ночь, благодаря накопленной днем солнечной энергии.
Поместье Уоддесдон, Великобритания.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Поле света в австралийской пустыне
Брюс Мунро — популярный британский художник, который известен своими масштабными световыми инсталляциями в различных красивых местах планеты. Для своего последнего проекта он выбрал в качестве «холста» поле, расположенное на территории национального парка Улуру в Австралии. Ниже вы можете увидеть поле света в Австралии и другие работы Брюса Мунро.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии