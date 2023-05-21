Современное искусство — совокупность художественных практик, сложившихся во второй половине XX века, передовое искусство со времени окончания Второй мировой войны до настоящего.



Ну посмотрим, что сегодня творят.







Скульптура «Пара» в Нортумберленде, Великобритания, 26 февраля 2021. (Фото Lee Smith):







Скульптура британского художника Энтони Гормли в Фолкстоне, Великобритания. (Фото Dan Kitwood):







«Мать феминизма» в Лондоне, Великобритания. (Фото Paul Childs):







Далматинец в маске с такси на носу в районе Манхэттена Нью-Йорк, США. (Фото Carlo Allegri):







Скульптура гиганта к югу от Стокгольма. (Фото Jonathan Nackstrand):







Выставка в Третьяковской картинной галерее на Крымском Валу в Москве. (Фото Pavel Golovkin):







Деревянная скульптура на набережной озера Муэриц в Робеле, Германия, 4 февраля 2021. (Фото Annegret Hilse):







Инсталляция «Марс» в Музее естественной истории в Лондоне, Англия, 29 января 2021. (Фото Chris Jackson):







Художественная инсталляция Чарльза Гадекена «Переплетенные» в Сан-Франциско, Калифорния, 1 марта 2021. (Фото John G. Mabanglo):







Бронзовая скульптура, выполненную британским художником Дэмиеном Херстом, на альпийском курорте Санкт-Мориц, Швейцария. 25 февраля 2021. (Фото Arnd Wiegmann):







Скульптура в университетском городке Филадельфии. (Фото Rebecca Blackwell):







Произведение на Центральном вокзале в Нью-Йорке. (Фото Timothy A. Clary):







Водолаз с фонариком исследует произведения искусства подо льдом Белого моря у побережья Республики Карелия, Россия. Картины и скульптуры художника Дениса Лотарева и работы фотографа Виктора Лягушкина помещены под воду. (Фото Viktor Lyagushkin):







Статуи в Загребском музее современного искусства:







Центр современного искусства «Заря», Владивосток:







Гигантская золотая обезьяна на стене дома Инверлейт в Эдинбурге, Шотландия. (Фото Jeff J. Mitchell):







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