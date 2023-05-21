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Современное искусство

Современное искусство — совокупность художественных практик, сложившихся во второй половине XX века, передовое искусство со времени окончания Второй мировой войны до настоящего.

Ну посмотрим, что сегодня творят.

Современное искусство

Скульптура «Пара» в Нортумберленде, Великобритания, 26 февраля 2021. (Фото Lee Smith):

Скульптура «Пара» в Нортумберленде, Великобритания

Скульптура британского художника Энтони Гормли в Фолкстоне, Великобритания. (Фото Dan Kitwood):

02

«Мать феминизма» в Лондоне, Великобритания. (Фото Paul Childs):

Современное искусство

Далматинец в маске с такси на носу в районе Манхэттена Нью-Йорк, США. (Фото Carlo Allegri):

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Скульптура гиганта к югу от Стокгольма. (Фото Jonathan Nackstrand):

Скульптура гиганта к югу от Стокгольма

Выставка в Третьяковской картинной галерее на Крымском Валу в Москве. (Фото Pavel Golovkin):

Выставка в Третьяковской картинной галерее

Деревянная скульптура на набережной озера Муэриц в Робеле, Германия, 4 февраля 2021. (Фото Annegret Hilse):

Деревянная скульптура на набережной озера Муэриц в Робеле

Инсталляция «Марс» в Музее естественной истории в Лондоне, Англия, 29 января 2021. (Фото Chris Jackson):

Инсталляция «Марс»

Художественная инсталляция Чарльза Гадекена «Переплетенные» в Сан-Франциско, Калифорния, 1 марта 2021. (Фото John G. Mabanglo):

Переплетенные

Бронзовая скульптура, выполненную британским художником Дэмиеном Херстом, на альпийском курорте Санкт-Мориц, Швейцария. 25 февраля 2021. (Фото Arnd Wiegmann):

Бронзовая скульптура

Скульптура в университетском городке Филадельфии. (Фото Rebecca Blackwell):

Скульптура в университетском городке Филадельфии

Произведение на Центральном вокзале в Нью-Йорке. (Фото Timothy A. Clary):

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Водолаз с фонариком исследует произведения искусства подо льдом Белого моря у побережья Республики Карелия, Россия. Картины и скульптуры художника Дениса Лотарева и работы фотографа Виктора Лягушкина помещены под воду. (Фото Viktor Lyagushkin):

RUSSIA-ART/UNDER ICE EXHIBTION

Статуи в Загребском музее современного искусства:

Статуи в Загребском музее современного искусства

Центр современного искусства «Заря», Владивосток:

15

Гигантская золотая обезьяна на стене дома Инверлейт в Эдинбурге, Шотландия. (Фото Jeff J. Mitchell):

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