Красота неописуемая: волшебные фотографии горных пейзажей

Туман в горах. Автор: Max Rive.
Работы фотографа, путешественника и авантюриста Макса Рива (Max Rive) с первых же минут поражают своей нереальной красотой, бросаясь в глаза неестественно яркими цветами и оттенками. Ведь с высоты птичьего полёта мир кажется абсолютно иным. Нет, не маленьким и незаметным, а необъятным, величественным и потрясающе красивым. Настолько, что хочется с головой уйти в царящую вокруг атмосферу, растворившись в звенящей тишине...
Самым любимым увлечением в жизни Макса являются горы, поэтому он и снимает их большую часть, стараясь передать не только царящую вокруг атмосферу, но и всё великолепие роскошных гигантов. Он без посторонней помощи поднимается на вершины, преодолевая труднодоступные перевалы, устанавливает фотоаппарат на штатив и принимается за работу. Чтобы получить яркие и динамичные фотографии ему приходится терпеть и низкую температуру, и пронзительный ветер. Снимая кадр за кадром, он умудряется подметить самые тонкие и практические неуловимые моменты, чтобы в итоге соединить воедино несколько отснятых панорам для получения грандиозных снимков с фантастическими окрестностями.
Осенний лес. Автор: Max Rive.
Торрес-дель-Пайне. Автор: Max Rive.
Северные гиганты. Автор: Max Rive.
Величественные и прекрасные. Автор: Max Rive.
Небеса или Ад. Автор: Max Rive.
Единение с природой. Автор: Max Rive.
Зелёная земля. Автор: Max Rive.
Северное сияние. Автор: Max Rive.
Закат. Автор: Max Rive.
Горы. Автор: Max Rive.
Солнечные лучи. Автор: Max Rive.
Другая планета. Автор: Max Rive.
Холод. Автор: Max Rive.
Взывая к жизни. Автор: Max Rive.
Лофотен. Автор: Max Rive.
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