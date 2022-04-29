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Красота неописуемая: волшебные фотографии горных пейзажей


Туман в горах. Автор: Max Rive.

Туман в горах. Автор: Max Rive.

Работы фотографа, путешественника и авантюриста Макса Рива (Max Rive) с первых же минут поражают своей нереальной красотой, бросаясь в глаза неестественно яркими цветами и оттенками. Ведь с высоты птичьего полёта мир кажется абсолютно иным. Нет, не маленьким и незаметным, а необъятным, величественным и потрясающе красивым. Настолько, что хочется с головой уйти в царящую вокруг атмосферу, растворившись в звенящей тишине...

Самым любимым увлечением в жизни Макса являются горы, поэтому он и снимает их большую часть, стараясь передать не только царящую вокруг атмосферу, но и всё великолепие роскошных гигантов. Он без посторонней помощи поднимается на вершины, преодолевая труднодоступные перевалы, устанавливает фотоаппарат на штатив и принимается за работу. Чтобы получить яркие и динамичные фотографии ему приходится терпеть и низкую температуру, и пронзительный ветер. Снимая кадр за кадром, он умудряется подметить самые тонкие и практические неуловимые моменты, чтобы в итоге соединить воедино несколько отснятых панорам для получения грандиозных снимков с фантастическими окрестностями.
Осенний лес. Автор: Max Rive.

Осенний лес. Автор: Max Rive.


Красота неописуемая: волшебные фотографии горных пейзажей

Торрес-дель-Пайне. Автор: Max Rive.

 
Северные гиганты. Автор: Max Rive.

Северные гиганты.
Автор: Max Rive.

 
Величественные и прекрасные. Автор: Max Rive.

Величественные и прекрасные. Автор: Max Rive.

 
Небеса или Ад. Автор: Max Rive.

Небеса или Ад. Автор: Max Rive.

 
Единение с природой. Автор: Max Rive.

Единение с природой. Автор: Max Rive.

 
Зелёная земля. Автор: Max Rive.

Зелёная земля. Автор: Max Rive.

 
Северное сияние. Автор: Max Rive.

Северное сияние. Автор: Max Rive.

 
Закат. Автор: Max Rive.

Закат. Автор: Max Rive.

 
Горы. Автор: Max Rive.

Горы. Автор: Max Rive.

 
Солнечные лучи. Автор: Max Rive.

Солнечные лучи. Автор: Max Rive.

 
Другая планета. Автор: Max Rive.

Другая планета. Автор: Max Rive.

 
Холод. Автор: Max Rive.

Холод. Автор: Max Rive.

 
Взывая к жизни. Автор: Max Rive.

Взывая к жизни. Автор: Max Rive.

 
Лофотен. Автор: Max Rive.

Лофотен. Автор: Max Rive.

 

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Красота неописуемая: волшебные фотографии горных пейзажей

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Красота неописуемая: волшебные фотографии горных пейзажейПодписаться на мой Instagram
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