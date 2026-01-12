9 комнатных растений, которые отлично чистят воздух

Грязный воздух внутри помещений — одна из причин болезней людей. Наши кирпичные и бетонные дома постоянно выделяют токсичные химические вещества — формальдегид, например. Воздух также отравляют бактерии, плесень, пыль и углекислый газ, образующийся возле работающей плиты.



К счастью, у нас есть комнатные растения.

Комнатная хризантема

Они решают часть проблем, связанных с плохим проветриванием закрытых помещений. В этой статье вы узнаете о самых лучших очистителях воздуха, которые можно растить у себя дома или в офисе.







floralife

Хлорофитум

Это растение — любимец NASA. Именно эти цветы используют для очищения воздуха в офисах космического агентства. Они эффективно поглощают аммиак, бензол и формальдегид из воздуха в любом помещении. К тому же этот цветок не очень дорогой, что делает его идеальным вариантом для клумбы во дворе частного дома.

fanpage

Драцена

Хлорофитум — простое и неприхотливое растение, которое не требует особого ухода. Оно довольно широко распространено, так что, вероятно, вы можете позаимствовать парочку стеблей у соседей. Кроме того, хлорофитум эффективно поглощает все химикаты, которые вы распыляете, когда убираетесь в квартире.

4gazon

Фикус

В мире есть больше 40 видов этого растения. Поэтому вы легко найдете тот, который внешне будет нравиться именно вам. Это отличное средство для удаления из воздуха бензола, трихлорэтилена и ксилола. Правда, эти цветы немного токсичны для кошек и собак. Так что, если у вас маленькая квартира и в ней живут домашние животные, подумайте дважды.

teamsugar

Спатифиллум

Фикус — самое популярное мини-дерево среди всех домовладельцев мира.Если поместить его в большой горшок, он может вырасти до по-настоящему внушительных размеров. Но, как правило, в среднем его рост составляет от 60 до до 120 см. Весной и летом растение можно выносить во двор.

chicago2

Папоротник нефролепис

Мало того что это очень красивые цветы, их еще и очень тяжело загубить . Цветут они по большей части летом, предпочитают тенистые места и влажную, но не сырую почву. Удаляют из воздуха аммиак, бензол, формальдегид и трихлорэтилен.

rakita-flowers

Сансевиерия («Тещин язык»)

Это растение любит прохладные места с высокой влажностью и отраженный свет. Ванные комнаты — идеальное место для этого «помощника». Он чистит воздух от загрязняющего вещества ксилола.

thespiritscience

Хамедорея («Бамбуковая пальма»)

Мы видим горшки с ней повсюду, чаще всего — в офисах и ресторанах. И не зря: эти растения не требуют почти никакого ухода. Поливать их нужно примерно раз в месяц: они любят сухие условия. Большое количество солнечного света им тоже не нужно.

greenmarket

Алоэ вера

Это лучшее в мире средство для очистки воздуха от формальдегида. Для начала лучше всего будет поставить его на подоконник, где светит солнце. В ответ вы получите пальму высотой до 3 метров и свежий воздух. Смотрится потрясающе.

selok