Яблоки и груши, растущие на одном дереве, — это не фантастика. Добиться такого на своем участке может каждый, необходимо только знать, как привить яблоко на грушу, а сделать это довольно просто.

Срежьте почку с молодой веточки яблони вместе с листочком. Для этого необходимо сделать аккуратный косой срез, используя стерильный инструмент.





Со срезанного участка уберите всю древесину.







В результате должен остаться только зеленый камбий.





На веточке груши, на которую будет осуществляться прививка яблони, сделайте два вертикальных и один горизонтальный надрез.







Аккуратно отодвиньте кору от древесины и в получившийся кармашек поместите подготовленную веточку яблони. Замотайте место прививки пленкой. Через 20 дней пленку будет необходимо заменить. Когда раны полностью затянутся, процесс прививки яблони на грушу будет завершен.





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