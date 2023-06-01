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Как привить яблоко на грушу

Яблоки и груши, растущие на одном дереве, — это не фантастика. Добиться такого на своем участке может каждый, необходимо только знать, как привить яблоко на грушу, а сделать это довольно просто.
Срежьте почку с молодой веточки яблони вместе с листочком. Для этого необходимо сделать аккуратный косой срез, используя стерильный инструмент.

Как привить яблоко на грушу
Со срезанного участка уберите всю древесину.

Как привить яблоко на грушу

В результате должен остаться только зеленый камбий.

Как привить яблоко на грушу
На веточке груши, на которую будет осуществляться прививка яблони, сделайте два вертикальных и один горизонтальный надрез.

Как привить яблоко на грушу

Аккуратно отодвиньте кору от древесины и в получившийся кармашек поместите подготовленную веточку яблони. Замотайте место прививки пленкой. Через 20 дней пленку будет необходимо заменить. Когда раны полностью затянутся, процесс прививки яблони на грушу будет завершен.

Как привить яблоко на грушу
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Грушапрививка

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