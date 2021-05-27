Фото из домашних архивов знаменитостей советского кино и театра

Продолжая рассматривать детские ретро фотографии актеров театра и кино прошлого века из серии "Мы все родом с детства" и читая краткие сведения об их первых шагах к творчеству, можно сделать ряд открытий. А ведь прежде, чем стать великими и знаменитыми, они тоже были детьми. И некоторые из них чуть ли не с рождения знали, кем они станут, когда вырастут, а некоторым приходилось к своей профессии идти окольными путями, преодолевая преграды.
Георгий Михайлович Вицин (1917 — 2001)
- советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1990).
Георгий Михайлович Вицин.
Георгий Вицин родился на территории Финляндии — в городе Териоки (ныне Зеленогорск), вскоре семья перебралась в Петроград, а через год в Москву. От природы Георгий был очень застенчивым ребёнком, и никто даже предположить не мог, какие таланты в нем кроются. И чтобы избавиться от излишней стеснительности, он записался в школьную театральную студию, а 12-летнем возрасте он первый раз вышел на сцену.
После школы Вицин поступил в театральное училище. А буквально через год был отчислен со второго курса «за легкомысленное отношение к учебному процессу». Но уже осенью того же года он сдал экзамены сразу в три театральных вуза: студию Алексея Дикого, театр Революции и училище им. Вахтангова — нынешнюю «Щепку». Юноша выбрал последний, а проучившись год, перешел в студию МХАТ, которую успешно окончил. Получив в 1936 году диплом актера, Георгий Вицин поступил на работу в театр-студию Н.П. Хмелёва (театр им. М. Ермоловой).
Ефремов, Олег Николаевич (1927 — 2000)
— советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, педагог.
Олег Ефремов.
Олег Ефремов родился в Москве в большой коммунальной квартире, жизнь в которой стала не только частью его детства, а и определила его становление как мастера. Именно эта необыкновенная атмосфера арбатского дома во многом предопределила течение его жизни. С друзьями по дому они вместе посещали драмкружок в Доме Пионеров, вместе, когда выросли, отправились поступать во МХАТ. Однако из всей дворовой братии взяли только Ефремова. Тогда Олег пообещал друзьям, что будет играть и за них всех. И, как вспоминают очевидцы, однажды в юности он даже торжественно поклялся служить кино и театру, скрепив данный обет своей собственной кровью.
Однако по окончанию учебы в знаменитый театр МХАТ его не взяли. Поэтому пришлось молодому актеру в 1949-м году начинать свой творческий путь в Центральном детском театре, в котором проработал в течение восьми лет. За эти годы его полюбил не только юный зритель, но и режиссеры, дававшие ему главные роли. Заработав авторитет и накопив бесценный опыт, Олег Ефремов попробовал себя в качестве режиссера в своем родном театре, а спустя год, организовал свой собственный театр – театр «Современник».
Леонов, Евгений Павлович (1926 — 1994)
— советский и российский актёр театра и кино.
Евгений Леонов.
Евгений Леонов родился в Москве в семье инженера и домохозяйки. С началом отечественной войны устроился учеником токаря на авиазавод, на котором работал вместе с отцом. В 1943 году Евгений поступает в Авиационный приборостроительный техникум, где приобщается к художественной самодеятельности. Именно там он получил прозвище «наш артист».
Учась на третьем курсе в техническом учебном заведении, Женя поступает в Московскую экспериментальную театральную студию, которой руководил балетмейстер Большого театра Р. В. Захаров, и бросает техникум. В 1947 году начинающий актёр окончил обучение в студии и сразу оказался в труппе театра, который со временем стал театром имени Станиславского.
Шукшин, Василий Макарович (1929 — 1974)
— советский кинорежиссёр, актёр, сценарист и писатель.
Василий Шукшин.
Василий Шукшин родился в селе Сростки (Сибирский край), в крестьянской семье.
Его отец был арестован и расстрелян в 1933 году. Вся забота о детях легла на плечи матери, Марии Сергеевны. После расстрела отца и до получения паспорта Василий Макарович носил материнскую фамилию - Попов. В послевоенные годы пошел учиться в Бийский автотехникум, а после окончания пришлось поработать Шукшину и слесарем, и такелажником, и разнорабочим по разным городам России.
В 1949 году Шукшин был мобилизован на службу в Военно-Морской флот. Служил матросом на Балтийском флоте, потом — радистом на Черноморском. Именно во время службы Шукшин занялся литературной деятельностью. Он писал рассказы, которые читал ребятам по службе. Мобилизовавшись, вернулся на малую родину и успел поработать учителем истории, а позже директором школы. В 1960 году окончил режиссёрский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская Михаила Ромма).
Фатеева, Наталья Николаевна ( 1934 года рождения)
— советская и российская актриса.
Фаталья Фатеева.
Наталья Фатеева родилась в Харькове. Ее отец был военнослужащим, а мать – заведующей модным ателье. Именно от отца, имевшего хорошие вокальные данные и игравшего на фортепиано, взяла Наташа творческие способности.
После окончания школы Фатеева, как и планировала, подала документы в Харьковский театральный институт. Через некоторое время симпатичную студентку пригласили на должность диктора. Но вскоре после этого ее отчислили из института. Наталья не отчаялась и, не долго думая, поехала покорять в Москву. Там она поступает во ВГИК и начинает жизнь с чистого листа.
Демьяненко, Александр Сергеевич (1937 — 1999)
— советский и российский актёр театра, кино и телевидения, мастер дубляжа. Народный артист РСФСР (1991).
Александр Демьяненко.
Александр Демьяненко родился в Свердловске (ныне – Екатеринбург). Его отцом был артист Оперного театра, преподаватель театрального мастерства в одной из городских консерваторий. Практически сразу после рождения сына Демьяненко-старший оставляет семью, чтобы создать новую. Однако, некоторое время спустя, он оставляет вторую жену и возвращается к матери Александра, но не надолго. Вскоре Сергей Демьяненко снова уходит из семьи к новой возлюбленной. Невзирая на такое непостоянство отца, Саша всегда очень любил и уважал его.
С ранних лет Демьяненко-младший мечтал об актерской карьере, поэтому окончив школу, не задумываясь, отправился в Москву, для поступления во МХАТ. Провалившись на экзаменах, вернулся домой и поступил на юридический факультет. Но мечта об актерской карьере никуда не ушла. Поэтому, основательно подготовившись, через год он снова едет в Москву. В этот раз Александр успешно сдает экзамены сразу в два престижных ВУЗа - Щукинское училище и ГИТИС. Учиться пошел в ГИТИС.
Миронов, Андрей Александрович (1941 — 1987)
— советский актёр театра и кино, артист эстрады. Народный артист РСФСР (1980).
Андрей Миронов.
Андрей Миронов (фамилия при рождении – Менакер) родился в Москве и практически сразу на театральной сцене. У его матери схватки начались прямо во время спектакля. Рос мальчик в творческой актерской семье. Его отец, Александр Менакер, известный по музыкальным фельетонам, а также как режиссер, а мать, Мария Миронова, играла в Театре современной миниатюры и во МХАТе а еще снималась в кино. Судьба этого актера, как говорится, была предрешена с самого его рождения.
В 1948 году Андрей Менакер должен был пойти в первый класс. И в связи с антисемитскими настроениями в стране, его родителям посоветовали сменить ему фамилию – так Андрей стал Мироновым. Нужно сказать, что в школе будущий актер был лидером и неугомонным заводилой, но учиться ему не хотелось, особенно не любил точные науки. Зато со школьной семьи участвовал в театральных постановках, а в старших классах ходил в студию при Центральном детском театре.
Невзирая на то, что в раннем детстве Андрюша мечтал стать футбольным вратарем, а родители в свою очередь прочили ему карьеру переводчика, в 1958 году Миронов поступил в театральное училище им. Щукина. Члены экзаменационной комиссии даже не догадывались, что перед ними – сын тех самых знаменитых «Мироновой и Менакер». Не знали о поступлении и родители Андрея, гастролируя по стране. Миронов был зачислен на курс Иосифа Рапопорта.
Золотухин, Валерий Сергеевич (1941—2013)
— советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР (1987).
Золотухин, Валерий Сергеевич.
Валерий Золотухин родился в семье председателя колхоза в деревне Быстрый Исток, что в Алтайском крае. Когда мальчишке было 7 лет, с ним случилась беда. Он выпал из окна второго этажа. Правда, отделался сильным ушибом колена, но медицинскую помощь мальчишке оказали совершенно неуместную. Из-за чего он чуть было не остался калекой на всю жизнь. Фельдшер наложил мальчику гипс от бедра до щиколотки. Но тут под панцирем завелись вши, Валерий начал расчесывать ногу, всем чем мог только достать. Гипс, к счастью, фельдшер вынужден был снять, что буквально спасло малого Валерку. Родители отправили сына в санаторий, а там поставили страшный диагноз – туберкулез кости. Врачи поговаривали, что он никогда не будет ходить сам. И до восьмого класса будущий актер ходил на костылях, не обращая внимания на насмешки школьников.
Как ни странно, еще будучи подростком, Валерий стал мечтать, да что там мечтать, он свято верил, что когда-нибудь станет артистом. По окончанию школы прихрамывающий деревенский паренек отправился в Москву покорять ГИТИС. И что самое интересное - его приняли, да ни куда-нибудь, а на отделение оперетты, где просто необходимо с легкостью танцевать. Он долго скрывал свой недостаток в танцевальном классе, превозмогая боль от нагрузок и, переживая, что бы не началось обострение. Валерий Золотухин скрупулезно шлифовал и свое актерское мастерство, учился далеко не спустя рукава. Мало того, на пятом курсе он умудрился жениться на красавице Нине Шацкой, которая казалась Валерию, и не только ему, недосягаемой.
Филатов, Леонид Алексеевич (1946 — 2003)
— советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, поэт, писатель, публицист, телеведущий, народный артист Российской Федерации (1995).
Леонид Филатов.
Леонид Филатов родился в Казани. Семья часто переезжала, поскольку отец был радистом и много времени проводил в экспедициях. Детство Леонида прошло в Пензе. Когда мальчику исполнилось семь лет, родители развелись и Леонид уехал с матерью в Ашхабад к родственникам.
Ещё, будучи школьником, начал печататься в ашхабадской прессе. В 1965 году после школы приехал в Москву, рассчитывая поступать на режиссёрский факультет ВГИКа. Провалив экзамены, решил пойти на актёрский факультет Щукинского училища, и был принят. Окончил театральное училище в 1969-м, в том же году стал актёром Московского театра на Таганке.
Задорнов, Михаил Николаевич (1948 — 2017)
— советский и российский писатель-сатирик, драматург, юморист, актёр. Монологи Задорнова всегда были злободневными, полными тонкой иронии, а их герои отлично узнаваемы в повседневной жизни, потому все выступления сатирика неизменно разлетались на цитаты, собирали множество зрителей и проходили с большим успехом.
Михаил Задорнов.
Михаил Задорнов родился в Юрмале. Его отец – Николай Павлович Задорнов – был писателем, работающим в историческом жанре. Мама – Елена Мельхиоровна Матусевич – происходила из старинного дворянского рода, была домохозяйкой. Еще в школе будущий сатирик начал всерьез увлекаться театром. Как утверждали очевидцы, в одном из детских спектаклей юный Михаил настолько виртуозно исполниял роль репки, что его повторно вытаскивали «на бис».
Несмотря на успех на актерском поприще, после школы Михаил Задорнов решил поступать в Рижский институт инженеров гражданской авиации. Там была неплохая сборная по гандболу, а этой игрой Михаил был очарован с детства. Однако из-за разрыва мениска будущему сатирику со спортом пришлось завязать. В 1969 году Задорнов перевелся в Московский авиационный институт, где и получил диплом инженера-механика. После окончания остался в вузе работать, научным работником, а попутно участвовал в работе молодежного театра «Россия».
В студенческие годы Михаил в этом театре выступал в качестве драматурга и режиссера. Под его руководством театр получил известность в советских республиках.
Первые публикации Задорнова увидели свет в 1974 году, а в 1982 году состоялся дебют Задорнова на телевидении с монологом «Письмо студента домой» о злоключениях незадачливого студента.
Самохина, Анна Владленовна (1963 - 2010)
— советская и российская актриса театра и кино, телеведущая и певица.
Анна Самохина.
Родилась Анна Самохина (Подгорная) в Гурьевске. Позже жила в Череповце, где и прошло детство будущей актрисы. Счастливыми эти годы для нее назвать сложно. Родители получили комнату в общежитии, жизнь в котором была жуткой, в особенности для малышек. Вместе со своей сестрой из-за отсутствия места в комнате они вынуждены были спать на матрасе в углу общей кухни. Самое ужасное было то, что отец очень сильно пил. Поэтому, драки, крики и битьё стёкол в жизни детей были уже привычным делом. К тридцати годам отец Ани в конец спился и умер. Мама была вынуждена поднимать дочерей сама. Вскоре им удалось получить комнату в коммунальной квартире, но и в коммуналке было жить также нелегко. Соседи часто ругались, нередкими были попойки и поножовщина. Среди всего этого кошмара шло взросление будущей актрисы.
Мама приобрела фортепиано, так как мечтала, чтобы ее дочери получили музыкальное образование. Ей хотелось, чтобы у детей жизнь сложилась лучше, чем у неё. После восьмого класса Аня поступила в театральное училище города Ярославля и училась на курсе Сергея Тихонова. Окончив училище, она была распределена в город Ростов-на-Дону в ТЮЗ.
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