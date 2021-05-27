Неодимовый магнит: что это такое и для чего используется

Каждый человек хотя бы раз слышал о такой штуке, как неодимовый магнит. При этом далеко не каждый до конца понимает, что это такое и для чего оно нужно. А также, в чем подлинная ценность этих магнитиков. Самое время разобраться в вопросе поподробнее, узнав историю открытия, область применения, а также плюсы и минусы, связанные с использованием неодимовых магнитов.
1. Что такое «неодимовый магнит»
Просто очень сильный магнитик. |Фото: allzip.org.
Неодимовый магнит – это магнит, созданный на основе сплавов железа, неодима и бора. Обозначаются они сочетаниями букв NIB, Neo, а также NdFeB. Их главная особенность заключается в том, что они представляют собой сверхмощную магнитную структуру на основе кристаллической структуры тетрагонального типа Nd2Fe14B. Появился неодимовый магнит не так уж давно. Впервые получили его только в 1982 году в США не без помощи японских ученых.
2. Как производят эти магниты
Появились неодимовын магниты в 1980-е. |Фото: yandex.ru.
Производятся неодимовые магниты двумя способами. Сначала железо, бор и неодим приводят в порошкообразное состояние, после чего все ингредиенты перемешиваются и помещаются в специальную термопечь, где порошок запекается при температуре около 1200 градусов по Цельсию, а также (параллельно с этим) подвергается сильнейшему давлению. На выходе получается готовый магнит.
Второй способ похож на первый, однако в этом случае в разогретые ингредиенты впрыскивают специальный полимер, после чего сразу же производится формовка быстро застывающего неодимового магнита.
3. Область применения
Область применения сказочно широка. |Фото: magnitrade.ru.
Сегодня область применения неодимовых магнитов настолько широка, что было бы куда проще перечислить те области, где их точно найти не удастся. Такие магнитики можно найти в подавляющем большинстве предметов электротехники, детских игрушках, бытовых аксессуарах, различных сложных устройствах, автомобилях и многом другом. В фермерском хозяйстве неодимовые магниты помогают извлекать из грунта металлический мусор, в автомобилях с их помощью чистят масло, а в медицине неодимовые магниты применяются в подавляющем большинстве современного оборудования.
4. Очевидные плюсы
Лучше обычных магнитов. |Фото: ok.ru.
Первым и самым главным плюсом неодимового магнита является то, что создаваемое им поле притяжения намного превосходит по своей мощности то поле, что создает обычный магнит. Кроме того, NIB очень долговечны. Показатель естественного размагничивания составляет только 1-2% в год. Наконец, относительно низкая стоимость производства данного изделия, позволяет применять его буквально повсеместно.
5. Минусы
Минусов у них не много. |Фото: ok.ru.
Конечно же, у неодимовых магнитов есть и некоторые недостатки. Во-первых, они достаточно хрупки и могут быть легко повреждены (расколоты) даже при незначительных физических нагрузках. Во-вторых, неправильное применение NIB способно нанести вред металлическим конструкциям и даже здоровью человека. Кстати, давать детям неодимовые магниты категорически запрещено. В-третьих, из-за сильного притяжения, рассоединить два таких магнитика может быть крайне тяжело.
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