Лучшие озера для летнего отпуска

Для многих летний отпуск — это в первую очередь пляж, купание и солнечные ванны. Как расширить географию каникул, если все интересовавшие морские курорты уже изучены, повторяться не хочется, но и на чисто экскурсионный отдых не тянет? Поехать на озера, разумеется. Некоторые курорты на берегах пресных водоемов настолько знамениты, что дадут сто очков Лазурному Берегу, живописным греческим островам и… всему тому, что вы уже видели.

1. Балатон, Венгрия Крупнейшее в Центральной Европе озеро находится на западе Венгрии. Побережье Балатона — важнейший курортный район страны, с выходами минеральных и термальных источников. На выходные сюда часто приезжают жители Будапешта, ведь расстояние до столицы — всего около 120 километров; на озеро идут поезда (в том числе прямо из аэропорта), легко добраться и на машине. Северный берег более крутой и идеально подходит для любителей спортивного досуга, а пологий южный — для тех, кто хочет понежиться и поплавать. Отель придется выбирать придирчиво: на берегах озера много построек советских времен, номера в которых сдаются недешево и при этом явно не стоят своих денег. Тем не менее есть приятные исключения. Высокий сезон — июль и август. На Балатоне богатые возможности для тех, кто любит осматривать окрестности: можно отправиться на экскурсии в маленькие прибрежные города и на близлежащее термальное озеро Хевиз, а можно сесть за руль и побывать в соседних странах — путь в Вену, Братиславу и Загреб займет несколько часов. Любители тусовок не прогадают, если остановятся в балатонском городке Шиофок, известном бурной ночной жизнью.2. Боденское озеро (Австрия, Германия, Швейцария) Боденское озеро, оно же Бодензее, оно же Констанцское, находится на границе Германии, Швейцарии и Австрии.Глубина — до 254 метров, а по площади Бодензее уступает в Европе только Балатону и Женевскому озеру. Боденское озеро — рай для любителей парусного спорта. В июле и августе в одном из городков у озера, Брегенце, проходит Брегенцский оперный фестиваль. Флора и фауна Бодензее заворожат любителей выкладывать отпускные фото в соцсети. 3. Бледское озеро, Словения Бледское озеро находится в Юлийских Альпах, в 45 километрах к северо-западу от столицы страны Любляны. На его берегах с XIX века существует бальнеологический курорт. В июле и августе озеро прогревается до 25 градусов. На середине Бледа находится небольшой остров с церковью и значимыми раскопками эпохи раннего Средневековья. Для посещения острова предлагаются традиционные деревянные лодки под названием «плетна». Над Бледом на крутой скале расположен Бледский замок. Еще одна достопримечательность — замок Гримще. Отелей у озера много, и в основном хорошего качества. Если озеро наскучит, можно сесть в автомобиль и отправиться на адриатическое побережье Словении.4. Анси, Франция До французского озера, расположенного в Альпах (Верхняя Савойя), удобнее всего добраться из Женевы, которая находится всего в 30 километрах. Это очень живописное место, идеально подходящее для любителей активного отдыха. Тут и парусные яхты, и каякинг, и водные лыжи, и прибрежные кафе с ресторанами. В августе сюда сбегает внушительная часть Парижа. В последний летний месяц на озере особенно весело: вечеринки, фейерверки и прочая «движуха». 5. Гарда, Италия Самое большое озеро в Италии расположено вблизи южного подножья Альп. Добираться сюда удобнее всего от аэропорта Вероны. Отдыхая на Гарде, удобно съездить на экскурсии в Венецию и Милан. Но, может, вам и не захочется отъезжать далеко. Здешние курорты — это отдых мирового класса, и жизнь тут кипит не только в высокий летний сезон. Во-первых, есть термальные источники, в теплой воде которых можно плавать под открытым небом даже в декабре. Кроме того, Гарда — Мекка виндсерфинга. Семьям с детьми занятие тоже найдется: на озере находится крупнейший в Италии парк детских развлечений Гардаленд, океанариум Seaworld, аквапарк Canevaworld и развлекательный центр Мувиленд.6. Комо, Италия Джордж Клуни виллу в плохом месте не купит. В разные годы здесь отдыхали Муссолини, Стендаль, Гете, Набоков. Комо — третье по величине озеро Италии (длина — 47 километров, ширина — до четырех километров) и одно из самых глубоких в Европе (до 410 метров). Расположено в 40 километрах к северу от Милана. Берега озера застроены роскошными виллами и стильными отелями. Отдых здесь не бюджетный, зато запомнится надолго . 7. Озеро Таупо (Новая Зеландия) Если вы доберетесь до Новой Зеландии, знайте: тут есть озеро Таупо, на берегах которого снимали «Властелина колец». Это популярнейший курорт для самых разных путешественников — от любителей водных видов спорта до поклонников спа -процедур. Рафтинг и термальные источники, скайдайвинг и мирное созерцание пейзажей — тут найдется все. Недаром на Таупо неоднократно заезжала Елизавета II.8. Женевское озеро (Швейцария) Женевское озеро расположено в границах Швейцарии и Франции, по величине уступает только Балатону. Северный берег озера — так называемая Швейцарская ривьера, сплошь застроенная фешенебельными курортами. Сюда принято приезжать в поисках спокойного респектабельного отдыха (и оздоровительного — здесь много спа-отелей). Но молодежи тоже рады — для активного отдыха больше подходит район Лозанны. Пляжи оставляют желать лучшего, но сюда едут не ради них, а за атмосферой. Травяные пляжи сполна компенсируются невероятно чистым воздухом и тем, как легко здесь переносится жара.9. Лейк-Плэсид, Нью-Йорк, США Нью-Йорк — отличное направление для экскурсий и шопинга, но кому охота ехать в мегаполис летом? Возможно, противники урбанизма смогут убить двух зайцев, вначале полюбовавшись на «Большое яблоко», а затем отправившись на озера Лейк-Плэсид, Ист-лейк и Миррор-лейк. Сюда часто приезжают жители штата Нью-Йорк, которым хочется отдохнуть несколько дней, не уезжая далеко от дома, но и не отправляясь в морской Хэмптонс с его пробками и шумными владельцами роскошных вилл.10. Охридское озеро (Македония) То, что Македонии не досталось выхода к Адриатике, не должно смущать любителей пляжного отдыха. Здесь есть Охридское озеро, на берегах которого стоит один из самых красивых балканских городов — старинный Охрид. Это самое глубокое и древнее озеро на Балканах. Средняя температура воды летом — около 21 градуса. Поклонники экскурсионного отдыха не будут скучать ни минуты. Цены на проживание невысоки, а те, кто что-то понимает в качественных и натуральных продуктах, наверняка оценят балканскую кухню. 11. Иссык-Куль (Киргизия) Советские люди с удовольствием бывали на Иссык-Куле с его захватывающими видами, превосходным климатом и качественными санаториями. Но в последние десятилетия россияне как-то подзабыли о существовании этого достойного и не очень дорогого варианта отдыха. Четыре часа лету до Бишкека из Москвы — и вы на берегу одного из 25 крупнейших озер мира. Протяженность Иссык-Куля с запада на восток равна 182 километрам, а с юга на север — 58 километрам. Остановиться можно как в одном из советских реликтовых домов отдыха, так и в современном отеле или апартаментах со всеми удобствами. 12. Байкал, Россия Байкал — самое глубокое озеро на планете — находится на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Озеро протянулось гигантским полумесяцем на 620 километров с северо-востока на юго-запад. Ширина Байкала — от 24 до 79 километров, что легко создает ощущение бескрайности моря . Западное побережье (иркутское) — более скалистое и обрывистое, а восточное (бурятское) — более пологое. В зависимости от того, на какой берег хотите попасть, лететь нужно до Иркутска или до Улан-Удэ. Купальный сезон обычно длится с июля до середины августа. В другое время можно заняться дайвингом, виндсерфингом, покататься на катерах. Недостатка отелей не наблюдается, у многих есть отличные песчаные пляжи. Инфраструктура в основном ограничивается местом проживания: завтракать и ужинать придется в отеле, привычных избалованному туристу променадов с кафе тут, конечно, не будет. Зато вы сможете открыть для себя рыбалку и попробовать местный деликатес — омуля. Для активных людей, которые не любят просто лежать, здесь есть и джип-туры, и конные туры, и сплавы по рекам, и поездки по Кругобайкальской железной дороге, и экскурсии — на остров Ольхон, в бухту Песчаную, в поселок Листвянка, в деревню старообрядцев Тальцы, в Иволгинский дацан — центр буддизма России. Селфи приезжайте делать на берега Чивыркуйского залива. 13. Тахо, Калифорния Озеро Тахо расположено на границе штатов Калифорния и Невада. Это одно из самых глубоких пресноводных озер мира. Здесь есть все для уставшей души: сосновый воздух национальных парков; прозрачная вода; экоотели; не жаркий, но и не прохладный климат (в августе воздух примерно 25 градусов). Кто хочет повеселиться — пожалуйста, есть водные виды спорта, а вечером можно отправиться в известное казино Caesars Tahoe. 14. Севан (Армения) Севан — самое большое озеро Кавказа. Если вас всегда влекли горные вершины и чистый воздух, но недоставало пляжа — вам сюда. От Еревана озеро отделяют 54 километра. Вода в нем красивого лазурного цвета и очень прозрачная, летом ее температура достигает 24 градусов. Из исторических памятников самым знаменитым является монастырь Севанаванк, расположенный на полуострове близ города Севан в северо-западной части побережья. Гурманы оценят местные блюда из свежевыловленной рыбы.