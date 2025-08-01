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Талреп: почему приспособление должно быть в наличии у каждого хозяина


Талреп: почему приспособление должно быть в наличии у каждого хозяина

Талреп – простенькое устройство для стягивания кабелей, такелажа и т.п. Обычно состоит из трех элементов: вилки, кольца и крюка. Первоначально использовался в морском деле, однако сегодня применяется в самых разных областях, в том числе в промышленности, при создании кабельных сетей между постройками, при натяжении тросов во время строительства зданий, мостов и прочих сооружений.
А еще из достаточно прочного талрепа, затратив минимум усилий, можно сделать полезное приспособление…


Полезная штука. |Фото: kvinta.kiev.ua.

Полезная штука. |Фото: kvinta.kiev.ua.

 

Каждому хозяину рекомендуется держать в хозяйстве хотя бы один, а еще лучше несколько талрепов. Устройство — это чрезвычайно полезное. Даже без внесения в его конструкцию каких-либо изменений, для талрепа в хозяйстве можно найти самые неожиданные применения! Учитывая характер приспособления, лучше всего покупать данное изделие только у проверенных поставщиков. В России качество и характеристики неморских талрепов регулируются ГОСТ 9690-71.
Понадобятся пластинки для подошвы домкрата. ¦Фото: 102smk.ru.

Понадобятся пластинки для подошвы домкрата. ¦Фото: 102smk.ru.


 

Если же говорить о полезных поделках, то первое, что приходит на ум – это небольшой домкрат из талрепа. Стоит сразу оговориться, что для автомобиля такой точно делать не стоит. Однако для мотоцикла, велосипеда или еще чего-то не очень большого и не слишком тяжелого такой кустарный домкрат подойдет просто идеально. Для «творческого задания» нам понадобится сварочный аппарат, ножовка по металлу, пара прочных металлических пластин и сверлильный аппарат со сверлом по металлу.
Вот такой домкрат. |Фото: youtube.com.

Вот такой домкрат. |Фото: youtube.com.

 

Первым делом при помощи ножовки отрезаем от шпилек с резьбой кольцо и ключ (или два крюка, или два кольца – смотря какой у вас талреп).
После этого берем металлические пластины и сверлим в них отверстия для шпилек с резьбой соответствующего диаметра. Каждую шпильку вставляем в пластину и качественно завариваем. Должно получится две ножки. Собственно, вот и все! Теперь закручиваем шпильки с ножками обратно в вилку талрепа и импровизированный домкрат готов. Для изменения высоты – просто крутим вилку.
Регулируется вращением. |Фото: youtube.com.

Регулируется вращением. |Фото: youtube.com.

 

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