Самое удаленное отделение почты на планете

Порт-Локрой - гавань в Антарктиде, где когда-то располагалась британская исследовательская база, которая в настоящее время функционирует как музей, сувенирный магазин и почтовое отделение. Посмотрим, как бывшая база выглядит глазами ее сотрудников.



Гавань и станция Порт-Локрой находится на небольшом удаленном острове Гудьер.

Порт-Локрой на карте

Радиорубка бывшей базы

Здесь полярники мылись