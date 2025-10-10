С нами не соску...
Самое удаленное отделение почты на планете

Порт-Локрой - гавань в Антарктиде, где когда-то располагалась британская исследовательская база, которая в настоящее время функционирует как музей, сувенирный магазин и почтовое отделение. Посмотрим, как бывшая база выглядит глазами ее сотрудников. Самое удаленное отделение почты на планете

Гавань и станция Порт-Локрой находится на небольшом удаленном острове Гудьер.

Гавань была открыта в 1903 году французской антарктической экспедицией Жана-Батиста Шарко, и названа в честь одного из спонсоров экспедиции. Во времена Второй мировой войны здесь основали британскую исследовательскую базу, которая функционировала вплоть до 1962 года. Позже Британия открыла на континенте более крупные и современные базы. Самое удаленное отделение почты на планете После проведенного в 1994 году исследования по сохранению, Порт-Локрой был признан исторически важным и восстановлен Фондом антарктического наследия Соединённого Королевства. Сегодня станция работает как музей и почтовое отделение. В ходе исследования на базе обнаружили более 3000 исторических артефактов, в том числе нетронутые жестяные банки с говядиной и картофельным пюре, оставленные полярниками. Самое удаленное отделение почты на планете Вокруг бывшей базы - снежные вершины и ледяные скалы: здесь нет ни водопровода, ни интернета, а запасы продовольствия приходится складировать. Каждый летний сезон, который проходит в Антарктиде с ноября по март, здесь работает команда почтовых работников. В настоящее время набирается команда для следующего сезона.

Порт-Локрой на карте


Самое удаленное отделение почты на планете Местное почтовое отделение - самое южное и самое отдаленное на планете. В основном его посещают пассажиры круизных судов, отправляя около 80 000 писем и открыток ежегодно.
Почта доставляется кораблем на Фолклендские острова, где ее грузят на военный самолет и переправляют в Великобританию. Самое удаленное отделение почты на планете

Радиорубка бывшей базы


Самое удаленное отделение почты на планете

Здесь полярники мылись


Самое удаленное отделение почты на планете Сотрудники почтового отделения спят в одной комнате на пятерых, по очереди готовят еду и следят за состоянием станции. Здесь нет интернета, но есть спутниковый телефон, который иногда можно использовать для звонков домой. Персоналу дают один выходной каждые 14 дней. Самое удаленное отделение почты на планете "Самое ожидаемое событие для персонала - это еженедельный душ. Корабли частенько позволяют нам по очереди заходить на борт, чтобы помыться или постирать белье. Они также иногда предоставляют нам свежие фрукты и овощи, что для нас невиданная щедрость!" - говорит руководитель базы, Люси Дорман. Самое удаленное отделение почты на планете Интересный факт - половина острова открыта для туристов, а другая половина предназначена для пингвинов. Здесь обитает популяция из около 2000 субантарктических пингвинов, которые находятся под пристальным наблюдением. Сотрудники станции, помимо основной работы, занимаются изучением пингвинов и сбором информации о влиянии туризма на этих птиц.

источник


