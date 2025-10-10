Самое удаленное отделение почты на планете

Порт-Локрой - гавань в Антарктиде, где когда-то располагалась британская исследовательская база, которая в настоящее время функционирует как музей, сувенирный магазин и почтовое отделение. Посмотрим, как бывшая база выглядит глазами ее сотрудников.
Гавань и станция Порт-Локрой находится на небольшом удаленном острове Гудьер.
Порт-Локрой на карте
Местное почтовое отделение - самое южное и самое отдаленное на планете. В основном его посещают пассажиры круизных судов, отправляя около 80 000 писем и открыток ежегодно.
Радиорубка бывшей базы
Здесь полярники мылись
Сотрудники почтового отделения спят в одной комнате на пятерых, по очереди готовят еду и следят за состоянием станции. Здесь нет интернета, но есть спутниковый телефон, который иногда можно использовать для звонков домой. Персоналу дают один выходной каждые 14 дней. "Самое ожидаемое событие для персонала - это еженедельный душ. Корабли частенько позволяют нам по очереди заходить на борт, чтобы помыться или постирать белье. Они также иногда предоставляют нам свежие фрукты и овощи, что для нас невиданная щедрость!" - говорит руководитель базы, Люси Дорман. Интересный факт - половина острова открыта для туристов, а другая половина предназначена для пингвинов. Здесь обитает популяция из около 2000 субантарктических пингвинов, которые находятся под пристальным наблюдением. Сотрудники станции, помимо основной работы, занимаются изучением пингвинов и сбором информации о влиянии туризма на этих птиц.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии