Как в СССР боролись со взяточниками, и как коррумпировалась партийная элита страны

Коррупционеры в России были всегда. От злоупотреблений граждан не отпугивала даже высшая мера наказания. В советском обществе, где все априори были равны, обязательно находился кто-то желающий выделиться. И даже если власть демонстрировала политическую волю в стремлении искоренить взяточничество и поборы, коррупционеры начинали действовать как настоящая банда, покрывая друг друга, подкупая судей и следователей. И пусть наказывали не всех, а самые громкие процессы были скорей показательными, периодически распутывались довольно хитрые коррупционные цепочки.
Самое страшное наказание для партийного коррупционера
После Сталина чиновники почувствовали себя вольготно, чего не скажешь о простых гражданах./Фото: news.sarbc.ru
После Сталина уровень советской коррупции увеличился кратно. Теперь коррупционеров уже не отправляли в лагеря, а максимум что им грозило – отлучение от кормушки. Сановные коррупционеры рисковали лишь снятием с поста или исключением из партии. И то в самых крайних случаях. В таких тепличных условиях партийные номенклатурщики мало-помалу присвоили себе привилегию неприкасаемости, став практически неподсудными. Доходило до того, что без отмашки сверху сотрудники правоохранительных органов не имели права возбуждать против преступников из руководящего звена уголовные дела.
Борьба с коррупцией в государстве регламентировалась исключительно партией, по причине чего логично приобрела признаки компанейщины. Страну разделили на сферы влияния по принципу распределения дефицитных товаров. Именно в тот период и сформировался подход: «деньги есть, а купить нечего». В таком виде он и просуществовал до самой «шоковой терапии» правительства Гайдара, сменившись другим: «купить можно все, но нет денег».
Отсутствие наказания для коррупционеров наблюдалось до середины 60-х гг. Центральные власти, наоборот, использовали эту ситуацию в качестве инструмента для поддержания покорности. В любую минуту можно было инициировать антикоррупционное дело по отношению к отбившемуся от рук сатрапу. Таким образом дефицит превратился в способ заработка, а взяточничество и кумовство – в орудие лояльности.
Брежневские инициативы
Брежнев усмотрел в сложившейся системе взяточников серьезную угрозу целостности государства./Фото: kramola.info
Начавшиеся ближе к 1970-м громкие антикоррупционные процессы скорее напоминали уложенное в рамки закона отстранение неугодных и игру мускулами. Подобным образом выглядело, например, «трикотажное дело» при Хрущеве, когда первый руководитель нацелился одним махом напугать всех советских теневиков. В результате арестов, начавшихся в 1961-м, за решётку попали 700 человек, у которых при обыске изъяли миллиарды. 28 из задержанных приговорили к смертной казни, пятерых из которых в дальнейшем помиловали.
В тот же период прогремело громкое разоблачение московской группы во главе с Коршиловой, директором столичного универмага. Следователи огласили информацию о том, что за 5 лет ею было похищено госимущества на сумму более 2 млн руб. Эта сумма считалась «расстрельной». Но покровительство небезызвестной министра Фурцевой избавило Коршилову от ответственности, а через короткое время коррупционерша уже возглавляла другой крупный московский магазин. Меньше повезло двум её подельникам, которые были расстреляны.
Более решительное противодействие советским коррупционерам предпринял Брежнев. Он посчитал сложившуюся тенденцию опасной. Коррупция к тому моменту вышла на новый, республиканский уровень. Национальные партэлиты сплелись в наработанных коррупционных схемах с торгово-промышленными кругами настолько, что нарастала угроза образования отдельных политических объединений вплоть до распада Союза.
Схемы хищений республиканского масштаба
Коррупционные схемы в республиках поражали масштабами ущерба./Фото: newizv.ru
Когда повсеместно распространившаяся в азербайджанской республике коррупция стала угрожать столь ценимой союзной стабильности, во главе Азербайджана был поставлен генерал госбезопасности Алиев. После массовой чистки кадров он снял с рабочих мест до 2000 чиновников, часть из которых арестовали. Такая картина на время придала прогнивающей партийной власти моральную привлекательность. При этом коррупционные масштабы в республике не сократились. Произошла лишь смена элит и переход важнейших должностей с доступом к казне к другому клану.
Новое руководство наслаждалось жизнью пуще прежнего. Все продавалось и покупалось не только в Азербайджане. В 1982-м на имя Генпрокурора СССР поступило заявление первого секретаря Хорезмского обкома партии Худайбергенова, в котором он признавался в даче им взятки в сумме 1,5 млн рублей первому секретарю компартии Узбекистана за обещанное присвоение звания Героя Соцтруда. А замминистр внутренних дел Узбекистана Кахраманов так и не смог объяснить на допросе, как он, родившийся в 1940-м, стал обладателем медалей за участие в ВОВ и обороне Халхин-Гола. Но самым масштабным делом того разоблачительного периода стало «хлопковое».
Государству ежегодно «сдавались» более полумиллиона тонн несуществующего хлопка — можно только представить, сколько денег было украдено из госказны. На эти средства узбекская элита могла позволить себе сладкую жизнь, охотно делясь краденым со столичным начальством. Местные партийщики, установив едва ли не феодальный режим, распоряжались крестьянами как собственностью. А милиция с прокуратурой были ручными. Местные руководители владели дорогими авто и богатыми особняками. При этом сотни тысяч одних только жителей Ташкента прозябали в полуземлянках без канализации и водопровода. По результатам завершенного в 89-м расследования было возбуждено 800 дел по хищениям и взяткам, осуждено около 4 тыс. человек. Но Каримов, ставший в 1991-м президентом Узбекистана, принял решение помиловать всех причастных к делу и отбывающих наказание в пределах республики.
Андропов и срок для зятя генсека
Попытка «зачистки» управленческого аппарата СССР «андроповскими бригадами» не спасла советскую власть./Фото: s16.stc.all.kpcdn.net
Пришедший к власти Андропов сосредоточился на борьбе с торговой мафией. Одного из первых за взятку арестовали директора первого Елисеевского гастронома. Несмотря на правдивые показания и содействие правоохранителям, ему присудили высшую меру. За этим арестом последовали тысячи других. Всего к ответственности привлекли около 15 тысяч человек из сферы торговли.
Но самый ощутимый общественный резонанс вызвали разоблачения ближайшего окружения первых руководителей. Геннадий Боровин, секретарь «дорогого Леонида Ильича», получил за злоупотребления 9 лет тюрьмы. За ним, словно простой смертный, последовал Юрий Чурбанов - заместитель министра внутренних дел и по совместительству зять Брежнева. С приходом к власти Горбачева государство приостановило чуткую борьбу с коррупцией, а позже и само свое существование.
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