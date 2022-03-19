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Первая мировая война на цветных фотографиях французских фотографов


Первая мировая война в объективе французких военкоров.

Первая мировая война в объективе французких военкоров.

В начале XX века французские автохромисты вели цветную фотолетопись Первой мировой войны. В этом обзоре собраны фотографии Paul Castelnau и Fernand Cuville, благодаря которым мы можем увидеть события тех далёких лет в цвете. Итак, посмотрим, как выглядела Первая мировая глазами французов.

1. Военный трофей


Французский солдат у боевого знамени 37-ого пехотного Екатеринбургского полка в 1917 году.

Французский солдат у боевого знамени 37-ого пехотного Екатеринбургского полка в 1917 году.

 

2. Жлезнодорожная гаубица


520-мм железнодорожная гаубица Шнейдера образца 1916 года.

520-мм железнодорожная гаубица Шнейдера образца 1916 года.

 

3. Дальнобойное орудие


Мощное 320-мм дальнобойное орудие Cyclone в бельгийском городе Hogstade в 1917 году.

Мощное 320-мм дальнобойное орудие Cyclone в бельгийском городе Hogstade в 1917 году.

 

4. Расчет станкового пулемета


Расчет станкового пулемета, который составляет не менее трёх человека.

Расчет станкового пулемета, который составляет не менее трёх человека.

 

5. Французский зенитный комплекс


Французский зенитный расчёт, который предназначен для непосредственного прикрытия наземных войск.

Французский зенитный расчёт, который предназначен для непосредственного прикрытия наземных войск.

 

6. Nieuport 17


Один из лучших истребителей Первой мировой войны в 1917 году.

Один из лучших истребителей Первой мировой войны в 1917 году.

 

7. Военный завод


Сборка самолетов Фарман в Париже в 1917 году.

Сборка самолетов Фарман в Париже в 1917 году.

 

8. Крупнейший не ядерный взрыв


Огромная воронка образовавшаяся в результате мощного взрыва 19 мин установленных под немецкими позициями вблизи Мессинес в Западной Фландрии в 1917 года

Огромная воронка образовавшаяся в результате мощного взрыва 19 мин установленных под немецкими позициями вблизи Мессинес в Западной Фландрии в 1917 года

 

9. Медицинские автомобили


Бронированные медицинские автомобили французских войск. Бельгия, 1917 год.

Бронированные медицинские автомобили французских войск.
Бельгия, 1917 год.

 

10. Военный грузовик


Военный грузовик на Западном фронте Первой мировой войны.

Военный грузовик на Западном фронте Первой мировой войны.

 

11. Мини-поезд


Мини-поезд, который подвозил провизию и боеприпасы к линии фронта в 1917 году.

Мини-поезд, который подвозил провизию и боеприпасы к линии фронта в 1917 году.

 

12. Британские колониальные солдаты


Британские колониальные солдаты из Пенджаба во Франции в 1917 году.

Британские колониальные солдаты из Пенджаба во Франции в 1917 году.

 

13. Солдаты из Африки


Солдаты из Африки в годы Первой мировой войны.

Солдаты из Африки в годы Первой мировой войны.

 

14. Повседневная солдатская жизнь


Быт солдат в деревушке Saint-Ulrich в 1917 году.

Быт солдат в деревушке Saint-Ulrich в 1917 году.

 

15. Охрана моста


Первая мировая война на цветных фотографиях французских фотографов

Солдат Алжирской Народной Демократической Республики в 1917 году.

 

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Первая мировая война на цветных фотографиях французских фотографов

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Первая мировая война на цветных фотографиях французских фотографовПодписаться на мой Instagram
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