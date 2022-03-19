Первая мировая война на цветных фотографиях французских фотографов

Первая мировая война в объективе французких военкоров.

1. Военный трофей

Французский солдат у боевого знамени 37-ого пехотного Екатеринбургского полка в 1917 году.

2. Жлезнодорожная гаубица

520-мм железнодорожная гаубица Шнейдера образца 1916 года.

3. Дальнобойное орудие

Мощное 320-мм дальнобойное орудие Cyclone в бельгийском городе Hogstade в 1917 году.

4. Расчет станкового пулемета

Расчет станкового пулемета, который составляет не менее трёх человека.

5. Французский зенитный комплекс

Французский зенитный расчёт, который предназначен для непосредственного прикрытия наземных войск.

6. Nieuport 17

Один из лучших истребителей Первой мировой войны в 1917 году.

7. Военный завод

Сборка самолетов Фарман в Париже в 1917 году.

8. Крупнейший не ядерный взрыв

Огромная воронка образовавшаяся в результате мощного взрыва 19 мин установленных под немецкими позициями вблизи Мессинес в Западной Фландрии в 1917 года

9. Медицинские автомобили

Бельгия, 1917 год. Бронированные медицинские автомобили французских войск.Бельгия, 1917 год.

10. Военный грузовик

Военный грузовик на Западном фронте Первой мировой войны.

11. Мини-поезд

Мини-поезд, который подвозил провизию и боеприпасы к линии фронта в 1917 году.

12. Британские колониальные солдаты

Британские колониальные солдаты из Пенджаба во Франции в 1917 году.

13. Солдаты из Африки

Солдаты из Африки в годы Первой мировой войны.

14. Повседневная солдатская жизнь

Быт солдат в деревушке Saint-Ulrich в 1917 году.

15. Охрана моста

Солдат Алжирской Народной Демократической Республики в 1917 году .