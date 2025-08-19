С нами не соску...
Как появился вафельный рожок для мороженого, и почему он стал таким популярным


Раньше мороженое продавали прямо на улицах. / Фото: nestory.ru

Раньше мороженое продавали прямо на улицах. / Фото: nestory.ru

 

Мороженое — это любимое лакомство множества людей. Существует огромное количество разнообразных видов: начиная от обычного эскимо и заканчивая фруктовым льдом. Но есть особый вид мороженого, который наверняка знаком многим с самого детства — это аппетитный вафельный рожок, который обладает неповторимым вкусом.
Он занимает особое место не только в сердцах людей, но и в истории.

Изготовление вафельного рожка. / Фото: produkt.by

Изготовление вафельного рожка. / Фото: produkt.by

 

Многие даже не задумывались о том, как появилось всем полюбившееся мороженое в вафельном рожке и почему оно стало так популярно. Все начинается с обычного торговца мороженым, у которого неожиданно закончились тарелки, в которые помещалось лакомство. В XIX веке данное лакомство пользовалось огромной популярностью среди большого количества граждан.
Вафельные рожки. / Фото: livemaster.by

Вафельные рожки. / Фото: livemaster.by

 

Тогда мороженое продавалось в обычной упаковке и было доступно каждому желающему по демократичной цене. Чаще всего шарики с мороженым подавали покупателям в чашках из прочного материала. После того, как покупатели приобретали товар, им нужно было вернуть использованную посуду. Однако, это было очень неудобно и негигиенично, поэтому многие люди намеренно забирали с собой кухонную утварь как памятный сувенир.


Так выглядел рынок в прошлом. / Фото: lostwaldo.com

Так выглядел рынок в прошлом. / Фото: lostwaldo.com

 

Считается, что история возникновения мороженого берет свое начало в 1904 году в американском городе Сент-Луис. В городе проходила Всемирная выставка, которая предлагала посетителям массу развлечений. Огромное количество граждан могли не только ознакомиться с культурой, но и приобрести различные товары народного потребления.
На улицах собрались продавцы мороженого и горячих вафель. В этот солнечный и очень жаркий день жители города активно покупали мороженое. Тогда продавец холодного лакомства Арнольд Форначу столкнулся с проблемой: у него закончились стаканчики, в которые он помещал мороженое. Неподалеку расположился продавец горячих вафель Эрнест Хамви, который нашел выход из трудной ситуации. Он, не долго думая, скрутил из горячей вафли трубочку и предложил накладывать холодное лакомство в нее. Продавец мороженого поддержал данную идею и благодаря этому появился первый вафельный рожок. Новое лакомство пришлось по вкусу многим людям, поэтому продавцы мороженого решили активно следовать примеру, и до 1912 года сворачивали вафельные трубочки самостоятельно. Позже была создана специальная машина, благодаря которой можно было выпекать огромное количество рожков за короткий период времени.
Вафельные рожки с различными топпингами./ Фото:produkt.by

Вафельные рожки с различными топпингами./ Фото:produkt.by

 

Оказывается, что в России мороженое в вафельном рожке появилось гораздо позже. Широко известно оно стало лишь во времена СССР. В продажу вафельные рожки поступили в середине XX века, когда обычный рабочий Смирнов приложил множество усилий и изобрел автомат для производства хрустящей «упаковки» для лакомства. Первые рожки стали называться «сахарными трубочками». Они были очень популярны среди советских людей и до сих пор являются распространенным лакомством, которое приходится по вкусу не только детям, но и взрослым.
Дети лакомятся мороженым. / Фото: sport-interfax.ru

Дети лакомятся мороженым. / Фото: sport-interfax.ru

 

Сейчас мороженое в вафельном рожке производят по особой рецептуре, благодаря которой достигается неповторимый хруст кондитерского изделия. Рожок, как правило, состоит из двойного слоя вафли: один из них залит шоколадом и обволакивает мороженое, а другой нужен для того, чтобы покупатель получил огромное удовольствие от хруста. Купить данный вид мороженого можно не только в продуктовом магазине, но и в кафе. Часто рожок подают в ресторанах с различными топпингами, которые придают более насыщенный вкус данному десерту. Это кондитерское изделие нравится людям по всему миру, поэтому популярность рожка увеличивается с каждым годом.

