Потрясающие места, которые почти никто не видел

Туристы уже успели обойти большую часть планеты — так, по крайней мере, кажется нам со стороны. Заброшенные города, пустыни, пирамиды, где кипела жизнь и отправлялись странные религиозные ритуалы — все это есть на десятках тысяч фотографий, заботливо размещенных на каминных полках и стенах квартир. Путешествия утрачивают свою прелесть именно потому, что становятся растиражированным способом отдыха — ведь всем нам хочется чего-то индивидуального, чего-то особенного.
Нунавут
Канада
В далеких северных пределах Канады раскинулись дикие, похожие на иллюстрацию к «Снежной Королеве», территории Нунавут. В нескольких километрах от берега, вы сможете прогуляться по самому настоящему айсбергу, залезть в его ледяное нутро и прокатиться, чувствуя себя Каем — ну, или Гердой.
Приют Torre Di Pisa
Доломиты, Италия
До приюта Torre Di Pisa придется добираться своим ходом — и прогулка будет не из легких. Несколько часов в гору окупятся сторицей: в конце пути измученного туриста ждут уютные комнаты отеля, из окон которых открывается умопомрачительный вид.
Нарроу-Лодж
Нацпарк Вуд-Тикчик, Аляска
Этот небольшой рыбацкий домик расположен на самой оконечности полуострова, занятого национальным парком. До ближайшей дороги отсюда целых 600 километров, а это значит, что добраться сюда можно только на гидросамолете. Удовольствие не из дешевых, однако, рыбалка здесь незабываема.
Потерянный Город
Колумбия
Находящийся под угрозой исчезновения город скрыт в середине колумбийских джунглей. Поход сюда займет несколько дней — спецгиды Санта-Аны будут рады проводить смелого туриста сквозь эти дикие дебри.
Каса Андина
Озеро Титикака, Перу
Четыре часа езды на катере по озеру Титикака приведет вас к уединенному местечку, которое видели очень немногие люди. Здесь нет ни малейшего признака цивилизации — что в нашу техно-эру можно считать только плюсом.
Анегада
Британские Виргинские острова
Сложная система прибрежных рифов превратила это место в настоящий оплот древнего мира. Только самые опытные рыбаки, из числа местных жителей, отваживаются вести свои лодки в опасные воды. Здесь действительно есть, на что посмотреть — лагуны, полные диковинных рыб, пальмовые заросли, где водятся дикие звери и золотистые пляжи, достойные отдельной статьи.
Дарваза
Туркменистан
Местные жители прозвали это местечко «Дверью Ада» — одного взгляда на бушующий в провале огонь будет достаточно, чтобы пояснить этимологию. Кратер горит уже более сорока лет, будто и в самом деле берет начало в глубинах девятого круга.
Мирадор
Гватемала
Все слышали о перуанском Мачу-Пикчу — а вот о Мирадоре, древнем городе в глубинах Гватемалы, знают немногие. Здесь также существовала цивилизация доклассических майя и город полон странными, пугающими своей симметричной внушительностью архитектурными памятниками.
Княжество Силенд
Звучит внушительно, но, на деле, это всего лишь одинокая буровая вышка, расположенная в десятке километров от побережья Саффолка. Сейчас здесь живет только один человек, но каких-то семь лет назад, за княжество боролась Великобритания. Занимательный факт: на сайте Силенда, любой желающий сможет получить титул графа всего за 320$ (что, конечно, не так уж и мало в нынешних реалиях).
Маленькие деревушки
Гуйчжоу, Китай
Сама провинция Гуйчжоу считается одной из самых бедных во всем Китае. Модернизация приходит и сюда, ставя под угрозу исчезновения классические небольшие деревни, где местные жители до сих пор обеспечивают себя всем необходимым сами. Сюда действительно стоит совершить поездку, рассчитанную на несколько дней, а то и на неделю — неторопливые прогулки наполнят вас ощущением покоя и благополучия, которым могут похвастаться все обитатели провинции.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии