Потрясающие места, которые почти никто не видел

Туристы уже успели обойти большую часть планеты — так, по крайней мере, кажется нам со стороны. Заброшенные города, пустыни, пирамиды, где кипела жизнь и отправлялись странные религиозные ритуалы — все это есть на десятках тысяч фотографий, заботливо размещенных на каминных полках и стенах квартир. Путешествия утрачивают свою прелесть именно потому, что становятся растиражированным способом отдыха — ведь всем нам хочется чего-то индивидуального, чего-то особенного.

Нунавут

Приют Torre Di Pisa

Нарроу-Лодж

Потерянный Город

Каса Андина

Анегада

Дарваза

Мирадор

Княжество Силенд

Маленькие деревушки