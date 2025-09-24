С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 576 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Лох.Без чего советски...
  • Grandad
    Понравилась мера наказания.4 грозные банды в...
  • Grandad
    Не Капитана Америки, а Капитана Америка.Почему форма коре...

Потрясающие места, которые почти никто не видел

Туристы уже успели обойти большую часть планеты — так, по крайней мере, кажется нам со стороны. Заброшенные города, пустыни, пирамиды, где кипела жизнь и отправлялись странные религиозные ритуалы — все это есть на десятках тысяч фотографий, заботливо размещенных на каминных полках и стенах квартир. Путешествия утрачивают свою прелесть именно потому, что становятся растиражированным способом отдыха — ведь всем нам хочется чего-то индивидуального, чего-то особенного.

Специально для подобных эстетов дальнего плавания, любителей всего необычного и свежего, мы собрали десяток мест изумительной красоты, которые еще мало кто видел вживую.

Потрясающие места, которые почти никто не видел

Нунавут


Канада

В далеких северных пределах Канады раскинулись дикие, похожие на иллюстрацию к «Снежной Королеве», территории Нунавут. В нескольких километрах от берега, вы сможете прогуляться по самому настоящему айсбергу, залезть в его ледяное нутро и прокатиться, чувствуя себя Каем — ну, или Гердой.

Потрясающие места, которые почти никто не видел

Приют Torre Di Pisa


Доломиты, Италия

До приюта Torre Di Pisa придется добираться своим ходом — и прогулка будет не из легких. Несколько часов в гору окупятся сторицей: в конце пути измученного туриста ждут уютные комнаты отеля, из окон которых открывается умопомрачительный вид.

Потрясающие места, которые почти никто не видел

Нарроу-Лодж


Нацпарк Вуд-Тикчик, Аляска

Этот небольшой рыбацкий домик расположен на самой оконечности полуострова, занятого национальным парком. До ближайшей дороги отсюда целых 600 километров, а это значит, что добраться сюда можно только на гидросамолете. Удовольствие не из дешевых, однако, рыбалка здесь незабываема.

Потрясающие места, которые почти никто не видел

Потерянный Город


Колумбия

Находящийся под угрозой исчезновения город скрыт в середине колумбийских джунглей. Поход сюда займет несколько дней — спецгиды Санта-Аны будут рады проводить смелого туриста сквозь эти дикие дебри.
Древние руины в джунглях — 200 неплохо сохранившихся зданий — способны кого угодно превратить в завзятого археолога.

Потрясающие места, которые почти никто не видел

Каса Андина


Озеро Титикака, Перу

Четыре часа езды на катере по озеру Титикака приведет вас к уединенному местечку, которое видели очень немногие люди. Здесь нет ни малейшего признака цивилизации — что в нашу техно-эру можно считать только плюсом.

Потрясающие места, которые почти никто не видел

Анегада


Британские Виргинские острова

Сложная система прибрежных рифов превратила это место в настоящий оплот древнего мира. Только самые опытные рыбаки, из числа местных жителей, отваживаются вести свои лодки в опасные воды. Здесь действительно есть, на что посмотреть — лагуны, полные диковинных рыб, пальмовые заросли, где водятся дикие звери и золотистые пляжи, достойные отдельной статьи.

Потрясающие места, которые почти никто не видел

Дарваза


Туркменистан

Местные жители прозвали это местечко «Дверью Ада» — одного взгляда на бушующий в провале огонь будет достаточно, чтобы пояснить этимологию. Кратер горит уже более сорока лет, будто и в самом деле берет начало в глубинах девятого круга.

Потрясающие места, которые почти никто не видел

Мирадор


Гватемала

Все слышали о перуанском Мачу-Пикчу — а вот о Мирадоре, древнем городе в глубинах Гватемалы, знают немногие. Здесь также существовала цивилизация доклассических майя и город полон странными, пугающими своей симметричной внушительностью архитектурными памятниками.

Потрясающие места, которые почти никто не видел

Княжество Силенд


Звучит внушительно, но, на деле, это всего лишь одинокая буровая вышка, расположенная в десятке километров от побережья Саффолка. Сейчас здесь живет только один человек, но каких-то семь лет назад, за княжество боролась Великобритания. Занимательный факт: на сайте Силенда, любой желающий сможет получить титул графа всего за 320$ (что, конечно, не так уж и мало в нынешних реалиях).

Потрясающие места, которые почти никто не видел

Маленькие деревушки


Гуйчжоу, Китай

Сама провинция Гуйчжоу считается одной из самых бедных во всем Китае. Модернизация приходит и сюда, ставя под угрозу исчезновения классические небольшие деревни, где местные жители до сих пор обеспечивают себя всем необходимым сами. Сюда действительно стоит совершить поездку, рассчитанную на несколько дней, а то и на неделю — неторопливые прогулки наполнят вас ощущением покоя и благополучия, которым могут похвастаться все обитатели провинции.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
наверх