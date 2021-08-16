Самый экстравагантный сюрреалист Сальвадор Дали: 10 малоизвестных фактов и фотографий

Сальвадора Дали по праву считают одним из самых экстравагантных и непредсказуемых людей своего времени. Да и сегодня его поступки воспринимаются в обществе весьма неоднозначно, а его жизнь овеяна самыми странными историями, которые со временем превратились в легенды. в этом обзоре малоизвестные факты и фото о жизни самого известного сюрреалиста.
1. Портретная фотография
Сальвадор Дали. Автор фотографии: Жана Даузаид.
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Сальвадор Дали – испанский живописец и один из самых влиятельных сюрреалистов 20-го века. К славе его привёл эксцентричный характер, уникальный талант и чрезвычайно творческий стиль живописи.
2. Сальвадор Дали
Испанский живописец, график и скульптор.
На протяжении всей своей творческой карьеры художник никогда не ограничивался одним направлением. Он работал с масляными красками и акварелью, создавал рисунки и скульптуры, фильмы и фотографии. Даже разнообразие формы исполнения не было чуждо художнику, в том числе создание ювелирных изделий и других произведений прикладного искусства. В качестве сценариста Дали сотрудничал с известным режиссёром Луисом Бунюэлем, который снял фильмы «Золотой век» и «Андалузский пёс».
3. Один из самых влиятельных деятелей искусства 20-го века
Легендарный испанский художник-сюрреалист.
Елена Ивановна Дьяконова, известная как Гала, познакомилась с молодым Дали, будучи старше его на 10 лет и замужем. Но любовь сразила обоих и в скором времени они поженились.
Это вызвало негодование семьи Дали, но для него их чувств это не было преградой. Гала стала музой художника на всю жизнь.
4. Испанский художник-сюрреалист
Один из самых известных представителей сюрреализма.
Сальвадор Дали открыто очаровывался фигурой Адольфа Гитлера, и даже нарисовал картину, в которой образ Гитлера преподнесен как пейзаж. Сюрреалисты видели в этом нацизм, неприемлемый в то время, и исключили Дали из своего общества.
5. «Я не сюрреалист, я – сюрреализм»
Сюрреалистический стиль Сальвадора Дали.
С самого детства Дали был бунтарём, и не стеснялся необычной одежды и поведения. Дали придерживался экстравагантного стиля британского денди 19 века. Одноклассники относились к «странному» ребёнку довольно нетерпимо и настороженно. Первый раз его исключили из-за участия в школьных протестах. Во второй – в 1926 году, прямо перед экзаменами. Без учебы Дали не терял времени зря и вскоре отправился в Париж, где познакомился со своим кумиром – Пабло Пикассо.
6. Экстравагантный стиль
Экстравагантный стиль британского денди 19 века, которого придерживался Дали.
Однажды мэр города Фигерас попросил художника пожертвовать одно произведение искусства местному музею. В ответ на это Дали отреставрировал здание театра во всемирно известный Театр-музей Дали.
7. Великий художник
Картины Сальвадора Дали отличаются использованием двойных образов, ироничных сцен, оптических иллюзий, сновидческих пейзажей и глубокого символизма.
Дали обожал моду и тесно сотрудничал с итальянским дизайнером Эльзой Шиапарелли, которая создавала вещи, вдохновляясь его произведениями. Дали также создал шляпу в форме обуви, пояс с губами в виде пряжки и флаконы для духов.
8. Известнейший сюрреалист
Король экстравагантных выходок и легендарный художник-сюрреалист.
Когда Дали с друзьями собирались за ужином в ресторане, Дали просил оформить счет на себя. Платить нужно было по чеку, поэтому на нем Дали рисовал какой-нибудь скетч. Он знал, что никто не станет его обналичивать, поскольку его рисунки считались в сто раз более ценными.
9. Сальвадор Дали за работой
Создание очередного шедевра.
Плодовитый и чрезвычайно одарённый мастер оставил огромное наследие для будущих поколений художников и любителей искусства. Фонд «Гала-Сальвадор Дали» запустил онлайн-проект Catalogue Raisonné of Salvador Dalí для полной научной каталогизации картин, созданных Сальвадором Дали. Его задумали не только для предоставления исчерпывающей информации о творчестве художника, но и для определения авторства произведений, поскольку Сальвадор Дали – один из самых подделываемых живописцев.
10. «Жираф в огне»
Картина, которая отображает глубокие и тревожные ощущения беспокойства и ужаса.
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