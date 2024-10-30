Самые эффективный способ тренировки мозга

В настоящее время существуют десятки онлайн-курсов и приложений, обещающих вам улучшение умственных способностей, однако мало какие из них могут похвастаться научным подтверждением своих обещаний. Проблема состоит в том, что в настоящее время не существует организации, сертифицирующей программы тренировки мышления.
Президент специализирующейся на брейн-фитнесе компании Posit Science Генри Манск (Henry Mahncke) полагает, что наличие подобной организации весьма облегчило бы жизнь рядовому обывателю, которому достаточно сложно самостоятельно разобраться в научной обоснованности предлагаемых программ.
Недавно группа австралийских учёных предприняла системное исследование имеющихся на рынке программ тренировки мышления с целью выяснить, какие из них имеют научные доказательства своей эффективности. К сожалению, оказалось, что из 18 компьютеризированных программ всего семь подтверждаются хотя бы одной опубликованной работой, и только две — несколькими работами. Ими являются возглавляемая Манском программа BrainHQ и её конкурент Cognifit, но лишь BrainHQ подтверждена несколькими научными исследованиями высокого качества.
Результаты работы австралийцев доказывают, что большинство программ тренировки мозга лишь научит вас лучше решать предлагаемые в них упражнения, но никак не повлияет на вашу продуктивность и остроту ума в реальной жизни.
Ключ к результату – нейропластичность
Но есть и хорошая новость. Согласно научным данным, некоторые программы тренировки мышления всё же работают. Какие же из них? Как показало австралийское исследование, программы BrainHQ и Cognifit приносят реальную пользу. Обе они фокусируются на улучшении скорости и точности, с которой мозг обрабатывает информацию. В основе лежит тренировка зрительной системы. На малую долю секунды вам демонстрируют изображение в центре поля зрения и ещё одно – на краю периферийного зрения. Затем вы должны ответить, что увидели в центре (например, автомобиль или грузовик) и в какой точке находилось периферийное изображение. По мере того, как вы справляетесь с задачами, их сложность возрастает. Таким образом вы нагружаете вашу зрительную систему, заставляя её работать быстрее и аккуратнее.
Во время решения этих специфических зрительных задач ваш мозг адаптируется к ним в процессе, называемом нейропластичностью (нейро – относящийся к нервной системе, а пластичность – способность осуществить структурные изменения).
Манск объясняет:
«Главная цель мозга – решить задачу. Он постоянно перемещается от мелких деталей к общей картине и обратно. Когда мозг работает над сборкой большой картины воедино, он подвергается нейропластической трансформации».
Так вот, в ходе пластической трансформации в мозге действительно формируются новые нейронные связи, которые могут затем быть использованы и для решения задач реальной жизни. Именно поэтому тренинги, вызывающие подобные изменения, работают лучше, чем простые игры на улучшение памяти. В результате их прохождения вы не просто сможете вспомнить, где на картинке спрятана красная машина, но станете более способны к восприятию важных деталей в повседневной жизни.
Но что, если вам бы не хотелось тратить деньги на прохождение коммерческих программ? Генри Манск дал несколько советов, как можно подхлестнуть свой мозг, нагружая его в повседневной жизни.
Освойте новые навыки вне вашей зоны комфорта
Простое повторение одних и тех же стимулирующих задач не приведёт к желаемому результату. Если вы уже 10 лет решаете кроссворды – займитесь чем-то новым, разительно отличающимся, и посвящайте новому занятию не менее 2-3 часов в неделю, даже если это покажется трудным. По словам Манска, его мать начала брать уроки игры на арфе, и много практиковалась.
«Это было невероятно полезно для её мозга: скорость и точность восприятия на слух, а также движение пальцев являются хорошей формой мозговых упражнений – и к тому же каждый в доме мог наслаждаться музыкой».
Выберите кружной путь и обращайте внимание на каждую деталь
Не хотите изменять своему хобби, начав изучать новый музыкальный инструмент? Не проблема, отправьтесь в путешествие. Путешествие – прекрасный способ нагрузить мозг изменениями и изучением нового, ведь в поездке всё отличается от повседневности.
Если же у вас нет денег на путёвку в Италию, просто проложите свежие маршруты по соседству от дома. Найдите новую дорогу в продуктовый магазин или кружной путь в свой любимый парк. Старайтесь замечать все новые ориентиры, обращайте внимание на звуки и запахи и собирайте воедино более детальную мысленную картину окрестностей.
Когда этот путь станет знакомым – найдите другой, и делайте так каждые несколько дней. Это привлекает к работе гиппокамп – основу памяти и обучения.
Будьте активны и правильно питайтесь
Не забывайте и о теле. По словам Манска, организму будет труднее поддерживать остроту мышления, если ему приходится тратить ресурсы на борьбу с проблемами тела, например с повышенным давлением. Так что ограничьте потребление соли и отправляйтесь на пробежку, а можете сочетать физические упражнения с тренировкой мозга, каждые несколько дней меняя беговой маршрут.
Опасайтесь программ тренировки ума, дающих слишком красивые обещания
Манск полагает, что мы находимся в начале пути изменения научных представлений о работе мозга. Этот процесс будет сопровождаться кричащими заголовками о прорывах в когнитивной деятельности, через месяц сменяющимися на другие кричащие заголовки, сообщающие прямо противоположное. На самом же деле мы видим отражение того, как учёные пытаются отделить зёрна от плевел.
Одни из предлагаемых программ тренировки мышления раз за разом демонстрируют свою эффективность, тогда как другие попадают на рынок лишь с целью извлечения прибыли. Выбирайте те программы, которые разработаны настоящими экспертами и поддержаны научными работами, и опасайтесь тех, что тратят больше денег на рекламу, чем на исследования.
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