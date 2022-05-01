С нами не соскучишься!

8 115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    После такой презентабельной статьи, народ выстроится на границе в длинную очередь, чтобы побывать в Риге.Великолепная Рига...
  • Владимир Складан
    Понятно почему лучшие ножи - это те, которых нет на кухне! И хорошо, что их нет! За то есть ножи которыми удобно поль...Как выглядят самы...
  • Игорь
    С тигром татуировка классная!Недетские картинк...

Храбрые мурлыки российского художника Александра Завалий

Играя парадоксами, сочетая несочетаемые вещи, приправляя их интригой, российский художник Александр Завалий создаёт шуточные, а отчасти и вовсе грустные работы, главными героями которых становятся коты.

Храбрые мурлыки российского художника Александра Завалий


Своё вдохновение Александр черпает из окружающего мира, а придуманные им образы, рождены безудержной фантазией и воображением. Чаще всего его работы связаны с исторической тематикой, аллегорией и анималистикой, но для достижения более полного выражения художественного замысла, он частенько перемешивает жанры. И, несмотря на огромную армию поклонников кото-артов, зачастую его творчество вызывает двоякие чувства. Ведь не каждый день встретишь котов, облачённых в военную форму.

Храбрые мурлыки российского художника Александра Завалий

Она и её герой. Автор: Александр Завалий.

Храбрые мурлыки российского художника Александра Завалий

Корсиканец. Автор: Александр Завалий.

Храбрые мурлыки российского художника Александра Завалий

Медведовский казак. Автор: Александр Завалий.

Храбрые мурлыки российского художника Александра Завалий

Военный моряк, душа в полоску (Талисман морской бригады). Автор: Александр Завалий.

Храбрые мурлыки российского художника Александра Завалий

Спасибо, не подвела! Автор: Александр Завалий.

Храбрые мурлыки российского художника Александра Завалий

Идеальный разведчик. Автор: Александр Завалий.

Храбрые мурлыки российского художника Александра Завалий

Солдат Печонкин. Автор: Александр Завалий.

Храбрые мурлыки российского художника Александра Завалий

Третий рейх. Автор: Александр Завалий.

Храбрые мурлыки российского художника Александра Завалий

Василий Каптёркин. Автор: Александр Завалий.

Храбрые мурлыки российского художника Александра Завалий

Наши на Луне! Автор: Александр Завалий.

Храбрые мурлыки российского художника Александра Завалий

Враг взят под стражу. Автор: Александр Завалий.

Храбрые мурлыки российского художника Александра Завалий

Стратег. Автор: Александр Завалий.



Храбрые мурлыки российского художника Александра Завалий

Пушистый белый десант. Автор: Александр Завалий.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх