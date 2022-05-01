Храбрые мурлыки российского художника Александра Завалий

Играя парадоксами, сочетая несочетаемые вещи, приправляя их интригой, российский художник Александр Завалий создаёт шуточные, а отчасти и вовсе грустные работы, главными героями которых становятся коты.
Своё вдохновение Александр черпает из окружающего мира, а придуманные им образы, рождены безудержной фантазией и воображением. Чаще всего его работы связаны с исторической тематикой, аллегорией и анималистикой, но для достижения более полного выражения художественного замысла, он частенько перемешивает жанры. И, несмотря на огромную армию поклонников кото-артов, зачастую его творчество вызывает двоякие чувства. Ведь не каждый день встретишь котов, облачённых в военную форму.
Она и её герой. Автор: Александр Завалий.
Корсиканец. Автор: Александр Завалий.
Медведовский казак. Автор: Александр Завалий.
Военный моряк, душа в полоску (Талисман морской бригады). Автор: Александр Завалий.
Спасибо, не подвела! Автор: Александр Завалий.
Идеальный разведчик. Автор: Александр Завалий.
Солдат Печонкин. Автор: Александр Завалий.
Третий рейх. Автор: Александр Завалий.
Василий Каптёркин. Автор: Александр Завалий.
Наши на Луне! Автор: Александр Завалий.
Враг взят под стражу. Автор: Александр Завалий.
Стратег. Автор: Александр Завалий.
Пушистый белый десант. Автор: Александр Завалий.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии