Храбрые мурлыки российского художника Александра Завалий

Играя парадоксами, сочетая несочетаемые вещи, приправляя их интригой, российский художник Александр Завалий создаёт шуточные, а отчасти и вовсе грустные работы, главными героями которых становятся коты.









Своё вдохновение Александр черпает из окружающего мира, а придуманные им образы, рождены безудержной фантазией и воображением. Чаще всего его работы связаны с исторической тематикой, аллегорией и анималистикой, но для достижения более полного выражения художественного замысла, он частенько перемешивает жанры. И, несмотря на огромную армию поклонников кото-артов, зачастую его творчество вызывает двоякие чувства. Ведь не каждый день встретишь котов, облачённых в военную форму.







Она и её герой. Автор: Александр Завалий.







Корсиканец. Автор: Александр Завалий.







Медведовский казак. Автор: Александр Завалий.







Военный моряк, душа в полоску (Талисман морской бригады). Автор: Александр Завалий.







Спасибо, не подвела! Автор: Александр Завалий.







Идеальный разведчик. Автор: Александр Завалий.







Солдат Печонкин. Автор: Александр Завалий.







Третий рейх. Автор: Александр Завалий.







Василий Каптёркин. Автор: Александр Завалий.







Наши на Луне! Автор: Александр Завалий.







Враг взят под стражу. Автор: Александр Завалий.







Стратег. Автор: Александр Завалий.

Пушистый белый десант. Автор: Александр Завалий.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)