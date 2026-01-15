Что делают девушки израильской армии, когда не надо никого защищать

Во время своей недавней поездки на малую родину художница из Нью-Йорка Майя Толедано сделала очень интимную серию прекрасных снимков о девушках в израильской армии. Таким образом фотограф хотела вернуть часть собственной юности — время, когда Майя служила сама и была лишена всех культурных символов «женственности».

Понятия пола, национальности или личностных различий должны были исчезнуть из жизни девушки на все время обязательной службы в израильской армии — национальная идентичность стояла на первом месте.Майя до сих пор помнит, как боялась, что военная форма уничтожит ее формирующуюся женственность.В серии снимков Майи Толедано молодым девушкам очаровательно удается не поддаваться этому страху и порой очень изящно отодвигать национальную идентичность на второй план. Под грубой тканью солдатской формы скрывается яркая индивидуальность. Даже в армии они стараются идти по пути созидания , выбирая творческие специальности, такие как журналистика, режиссура или образование. Девушки аккуратно подбирают форму, обувь, однообразные белые футболки и почти незаметные украшения.Конечно, это звучит парадоксально, но кажущееся безразличие героинь снимков Майи на самом деле явное проявление независимости. Эта напускная тоска и пренебрежение — их особый способ протеста против насилия и уничтожения гендерных границ.