Что делают девушки израильской армии, когда не надо никого защищать

Во время своей недавней поездки на малую родину художница из Нью-Йорка Майя Толедано сделала очень интимную серию прекрасных снимков о девушках в израильской армии. Таким образом фотограф хотела вернуть часть собственной юности — время, когда Майя служила сама и была лишена всех культурных символов «женственности».

Понятия пола, национальности или личностных различий должны были исчезнуть из жизни девушки на все время обязательной службы в израильской армии — национальная идентичность стояла на первом месте.

Майя до сих пор помнит, как боялась, что военная форма уничтожит ее формирующуюся женственность.

В серии снимков Майи Толедано молодым девушкам очаровательно удается не поддаваться этому страху и порой очень изящно отодвигать национальную идентичность на второй план. Под грубой тканью солдатской формы скрывается яркая индивидуальность. Даже в армии они стараются идти по пути созидания, выбирая творческие специальности, такие как журналистика, режиссура или образование. Девушки аккуратно подбирают форму, обувь, однообразные белые футболки и почти незаметные украшения.

Конечно, это звучит парадоксально, но кажущееся безразличие героинь снимков Майи на самом деле явное проявление независимости. Эта напускная тоска и пренебрежение — их особый способ протеста против насилия и уничтожения гендерных границ.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


