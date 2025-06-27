Какие опасности поджидали советских граждан на чёрном рынке автомобилей

В привычном современному человеку значении никакого рынка автомобилей в СССР не существовало. Продажа автомобилей хоть первичная, хоть вторичная осуществлялась гражданами строго при посредничестве государства. Совсем другое дело подпольный черный рынок, цены на котором могли отличаться от государственных на сотни и тысячи рублей. При этом нужно ли говорить, что сделки «за магазином» были откровенно небезопасны для советских граждан. Причем сразу по нескольким причинам.
1. Как работал «белый» вторичный рынок автомобилей?
Продажа авто была делом непростым. /Фото: drive2.ru.
С 1961 года в Советском Союзе было два способа продать подержанный автомобиль и оба они подразумевали непосредственно участие государства в процессе. Более того, государство не только помогало осуществить сделку, но устанавливало фиксированную цену на транспортное средство. При этом главная «проблема» для продавца и покупателя заключалась в получении счет-справки для ГАИ, без которой автомобиль было невозможно поставить на учет после перепродажи. И как несложно догадаться, выдавались такие справки только государственными магазинами, выступавшими посредниками в процессе реализации подержанных авто.
Способов было два. /Фото: zr.ru.
Реализовать машину на вторичном рынке можно было двумя способами. Первый, сдать транспортное средство в так называемую «обезличку». В этом случае гражданин имел право сам установить цену. Однако, если машина не уходила в новые руки спустя определенное время, то цену корректировал уже магазин. Само собой, цена, устанавливаемая гражданином, не могла быть выше той, что на подобные авто устанавливало советское государство. Более того, любая попытка продать автомобиль дороже в рамках советского законодательства считалась «спекуляцией» – уголовным преступлением.
Черный рынок был обречен на появление. /Фото: drom.ru.
Стоит отметить, что «обезличка» большой популярностью не пользовалась. Чаще всего в неё сдавали только машины в высокой степени износа. Большинство же граждан предпочитало продавать машину напрямую через магазин. Для этого сначала нужно было найти покупателя. Затем оба на автомобиле отправлялись в государственный магазин, где транспортное средство осматривал оценщик. Последний устанавливал цены для покупателя и продавца. Для покупателя цена была выше, для продавца – ниже. Разницу между ценниками («дельту») государство забирало себе. Вдобавок к этому продавец автомобиля должен был еще и налог в 7% оплатить с полученной суммы.
2. Как работал «чёрный» вторичный рынок?
Сделки проводились только при посредничестве государства. /Фото: drive2.ru.
Если разобраться, то система продажи вторичных авто в СССР не была хоть сколь-нибудь сложной. Однако, нужно ли говорить, что невозможность устанавливать «нормальные» цены, существование «дельты», да еще и злосчастный 7% сбор подталкивали граждан к коррупционным схемам. Таким образом появление черного рынка вторичных автомобилей было в Советском Союзе вопросом времени…
Как мы уже выяснили, просто так продать машину из рук в руки было физически невозможно. Новому хозяину требовалось получить счет-справку для ГАИ, а её выдать мог только магазин. Поэтому договорились о реальной цене, граждане отправлялись в магазин. Оценщику давали взятку для того, чтобы он признал автомобиль изношенным и установил как можно меньшую цену. Это позволяло сократить «дельту» и затраты на 7% налог. Когда сделка официально оформлялась, а «белая» часть оплаты передавалась в кассу магазина, продавец и покупатель встречались за его стенами, где покупатель отдавал прежнему хозяину вторую «чёрную» часть оплаты.
3. Какие опасности были на «чёрном» вторичном рынке?
Рисковали все участники сделки. /Фото: drive2.ru.
В той или иной степени рисковали все участники такого рода сделок. Так, если «чёрный» расчёт осуществлялся до посещения магазина и оплаты в кассу, старый хозяин машины мог просто забрать деньги и сказать, что никакую машину вообще не продает. В свою очередь, если «чёрный» расчёт осуществлялся уже после посещения магазина и оплаты «белой» части в кассу, то новый хозяин машины мог просто сказать, что никакой договоренности не было. При этом жаловаться друг на друга в правоохранительные органы в обоих случаях упомянутых выше было себе дороже. А все потому, что с точки зрения советского государства преступниками-спекулянтами оказывались оба. Поэтому для проведения такого рода сделок и продавец, и покупатель старались привести «группу поддержки» из каких-нибудь крепких друзей или родственников.
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