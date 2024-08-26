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Дом Джульетты - самое романтическое место в Вероне


Дом Джульетты в Вероне

Дом Джульетты в Вероне

Когда Ромео произносил сакраментальный монолог о том, что Джульетта лучезарна, словно день, и может «убить луну соседством», он просил возлюбленную встать у окна. Тысячи романтиков со всего мира верят, что дом, в котором жила прелестная Джульетта, существовал на самом деле. Сегодня туристы стремятся посетить место, где разгорались невиданные страсти, описанные Шекспиром.

Граффити на стене дома Джульетты

Граффити на стене дома Джульетты

Так называемый «Дом Джульетты» был построен в 13 веке и принадлежит старинному роду Даль Капелло. На арке дома располагался фамильный герб. Здание впервые было продано в середине 17 века, и с тех пор его владельцы менялись несколько раз. Со временем дом оказался почти заброшенным, пока в начале 1900-х годов город не выкупил его. Легенда о доме Джульетты появилась из-за сходства фамилий Капелло и Капулетти.
Комната Джульетты

Комната Джульетты

 
Признания в любви на стенах

Признания в любви на стенах

 
Наряды Ромео и Джульетты

Наряды Ромео и Джульетты

Реставрационные работы были проведены в 1930-е годы, в доме появились окна и двери в готическом стиле. Тогда же появился «балкон Джульетты», для его постройки была использована резная плита 14 века. Интерьер дома тоже воссоздали в духе времени, описанного Шекспиром: в комнатах появилась керамическая посуда, картины и мебель, которая принадлежала частично роду Капелло. Во дворике установили бронзовую статую Джульетты. Примечательно, что ее правая грудь сияет ярче, чем остальное тело. Причина проста – каждый турист считает своим долгом дотронуться до красавицы, загадав желание.
Бронзовая статуя Джульетты

Бронзовая статуя Джульетты

Повсюду во дворе и на стенах здания можно увидеть граффити и признания в любви на разных языках. К сожалению, в последние годы участились случаи вандализма по отношению к этому памятнику архитектуры.
Балкон Джульетты

Балкон Джульетты

 

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