Русские похоронные обряды, которые пугают иностранцев

В любой стране мира существуют свои похоронные ритуалы, особенности которых могут удивить или даже шокировать иностранца. Есть в традициях похорон в России детали, способные поразить человека далекого от наших обычаев.
Омовение
Ритуал омовения покойника совершается в самых разнообразных культурах. У русских он имел свою специфику.воздерживался от совершения телесных грехов. Наградой за такую работу часто служили вещи покойного. Иногда перед обмыванием покойнику связывали ноги и развязывали их только на кладбище.
Быть готовым
Вплоть до начала XX века в российской глубинке в порядке вещей было готовиться к смерти заранее. Уважением пользовался будущий покойник, который изготовил гроб собственными руками. Усыпальное ложе, предварительно наполненное зерном, ставили на чердаке, а в день похорон крупу скармливали птицам. Также загодя заботились об одежде, в которой надлежало быть похороненным. Часто шили специальное убранство, изготовленное без пуговиц и узлов.
Оставить нельзя
По поверьям, пришедшим в православие из язычества, пока покойник оставался в доме рядом с ним должен был постоянно находиться кто-либо из родных или близких. Это было связано с тем, что душа в течение трех дней после смерти считалась очень уязвимой перед потусторонними силами – все это время над усопшим нужно было читать молитвы. Как отмечается в книге Александра Аксенова «Пост для души и тела», при умирании душа испытывает чувство страха и молитвой родные стараются уменьшить ее страдания.
Смертельный взгляд
Лингвист Светлана Толстая в словаре «Славянские древности» указывает на устойчивую традицию, согласно которой в доме покойного закрывают все зеркальные поверхности белой тканью. Зеркало с давних времен считалось границей между земным и потусторонним мирами. Некоторые объясняют это тем, что незавешенное зеркало транслирует сцены из жизни усопшего и тот, кто увидит его отражение, может вскоре отправиться вслед за ним. Другие утверждают, что это делается в целях безопасности самого покойника – чтобы его душа ненароком не заблудилась в зазеркалье.
Раньше срока
Особым случаем в русской традиции считалась смерть юноши или девушки. Если человек скончался до вступления в брак его было принято хоронить в свадебном одеянии – предполагалось, что свою вторую половинку он обретет на том свете. Любопытно, что обряд похорон невесты в России нередко сопровождался распеванием свадебных песен и употреблением шампанского.
Положение во гроб
Гроб на Руси воспринимали как имитацию постели – там должно быть уютно также, как и в привычной кровати. В традиции некоторых регионов женщины даже готовили себе в усыпальное ложе подушку, наполненную собственными волосами. В гроб могли положить и узелок с самыми ценными для покойника вещами. Однако Церковь критикует обычай хоронить усопшего со всем скарбом, называя его пережитком язычества.
Вынос тела
На Руси, как и во многих других культурах принято выносить покойника из дома ногами вперед. Объясняется это тем, чтобы душа знала куда ее направляют, но не запомнила дороги назад. Другие называют этот процесс символичным противопоставлением появлению на свет новорожденного, который выходит из утробы матери головой вперед. Когда траурная процессия двигалась мимо чужих домов стучали в окна и старались разбудить спящих, так как, согласно поверью, усопший мог забрать с собой всех, кто находится в дреме.
Плакальщицы
Эмоциональное, граничащее с театральностью прощание с покойным – характерная деталь русского похоронного обряда. Тон в этом задавали плакальщицы. В одних традициях ими могли быть только близкие родственники, в других для оплакивания приглашались женщины со стороны. В церковном представлении нарочито искусственное оплакивание умершего не согласуется с христианским пониманием смерти, как перехода к жизни вечной.
Успеть до похорон
Этнограф Иван Панкеев в своей книге «Обычаи и традиции русского народа» описывает существующий в некоторых регионах России запрет на посещение похорон беременными женщинами. Согласно поверью, это связано с риском родить больного ребенка. Традиционно беременным дают совет попрощаться с умирающим до похорон.
Фотография на память
В советское время похоронный ритуал претерпел качественные изменения, вобрав в себя одновременно черты языческого, православного и атеистического культов. Появились и новые обычаи. Один из них получил распространение вскоре после революции. Речь о подробном фотографировании процесса похорон, где важное место занимал сам покойник. На одном снимке усопший крупным планом, на другом он в окружении самых близких ему людей, на третьем общим планом сама траурная процессия. Объясняется это традицией, прижившейся в годы Гражданской войны, когда фотографии погибших героев печатали в газетах и создавали из них целые фотоальбомы, где важное место отводилось именно похоронам. Справедливости ради следует отметить, что фотографировать похороны в России начали еще в последней четверти XIX столетия, однако повсеместное распространение это получило лишь в Советском Союзе. Антрополог Михаил Алексеевский даже сравнил эту отечественную традицию с фотографиями в стиле «post mortem», популярными в Викторианской Европе конца XIX столетия. По его словам, отторжение человеком такого явления – это рефлексия городского интеллигента, которому сама мысль о смерти неприятна, и он стремится ее табуировать.
В последний путь по-советски
Как наследие старых времен в позднем СССР сохранилась традиция провожать покойника в последний путь из дома. В роли последнего пристанища часто выступала малогабаритная квартира в хрущевке или брежневке. Тело усопшего продолжительное время находилось в тесном помещении вместе с жильцами, а крышка от гроба за неимением свободного места могла быть выставлена на лестничной клетке, на обозрение изумленным соседям. Когда приходило время, гроб с умершим выносился во двор многоквартирного дома, где он находился, иногда несколько часов, до прибытия духового оркестра и ритуального транспорта. За это время с покойным имели возможность попрощаться все, даже те, кто при жизни с ним не был знаком. Похоронная процессия, шедшая к автобусу или непосредственно к кладбищу (если оно располагалось близко от дома) в сопровождении духового оркестра, это отдельная тема. До сих пор многие из тех, кто жил в СССР с содроганием вспоминают это крайне неприятное зрелище, в том числе фальшивое, зачастую невпопад исполнение траурного марша Шопена духовым оркестром, оглашавшее окрестности на многие сотни метров. Обычай церемониальных проводов покойника также зародился в годы Гражданской войны, когда прощались с красным командиром или видным деятелем революции. Но тогда траурная процессия, часто переходившая в митинг, несомненно, несла пропагандистскую функцию.
Трапеза над могилами
Удивление у иностранцев может вызвать и то, как мы поминаем своих родных на кладбище. Обычно на Радоницу, день, который приходится на второй вторник после Пасхи, люди приезжают на кладбище с авоськами полными еды, чтобы почтить память умершего предка, но заканчивается все это зачастую обильным застольем и пьянкой на могиле покойного. Кроме этого, делаются подношения усопшему в виде конфет, кулича, стопки водки и зажженной сигареты, если он курил. Обычай этот связан с верованиями восточных славян, которые в этот день делились своей радостью с мертвыми. Православные священники отрицательно смотрят на традицию поминальной трапезы над могилами и тем более на распитие там спиртного. По словам протоиерея Андрея Ткачева, пережиток древних верований в виде пышных застолий и обильных возлияний только оскорбляет память умершего. Церковь учит, что после физической смерти сохраняется личность и все эмоциональные характеристики человека, но чисто биологические функции прекращаются. Усопшим нужна молитва, а не приношения.
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