Забавный «девайс», по которому сходят с ума в странах Азии: Чем он пригодится нашим людям

Что это за «девайс» и почему по нему сходят с ума в странах Азии.

Эта «жена» борщ не сварит, зато умеет кое-что другое.

Загадка: сколько жён на этом фото?

В постели «бамбуковая жена» - просто космос.

В обнимку с «женой» ничего не запотеет.

Можно просто расслабиться.

«Жён» любят даже дети.