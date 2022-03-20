Забавный «девайс», по которому сходят с ума в странах Азии: Чем он пригодится нашим людям

Что это за «девайс» и почему по нему сходят с ума в странах Азии.
Ночи становятся всё длиннее, жарче и потливее, а сезон отпусков явно добавляет жизни новых красок. И если кто-то планирует увлекательное путешествие в страны Азии (как будто тут своего солнца мало!), то прежде не помешает узнать побольше о местном колорите. Чтобы не схлопотать приступ культурного обалдевания в первый же день. А что привезти в качестве сувенира? Вот эту вещь, как на фото: не зря ведь местное население по ней просто с ума сходит!
Эта «жена» борщ не сварит, зато умеет кое-что другое.
Люди часто привязываются к неодушевлённым предметам: старым футболкам с рок-группами, плюшевым мишкам или большим цилиндрам из бамбука. Да-да, это не опечатка. В Китае, Японии, Вьетнаме или на Филиппинах миллионы местных настолько любят странные вытянутые объекты из плетеного бамбука, что даже спят с ними. И ласково называют «жёнами». Но обо всем по порядку.
Загадка: сколько жён на этом фото?
Знакомьтесь – «бамбуковая жена». Нет, никаких извращений. И, нет, борщ «она» не варит. Зато с этой штукой очень удобно спать. Особенно, когда в доме нет кондиционера.
В постели «бамбуковая жена» - просто космос.
Тропический климат суров и беспощаден, а кондиционеры и прочие климат-контроли – штука относительно новая. Зато «бамбуковая жена» спасает людей от жары уже более трёх столетий. Считается, что первый экземпляр был изготовлен в Индонезии (на тот момент голландской колонии) в 17-ом веке.
В обнимку с «женой» ничего не запотеет.
Всё гениальное просто: воздух свободно циркулирует между плетёными отсеками цилиндра и тем самым охлаждают те участки тела, которые иначе бы запотевали. Достаточно всего лишь покрепче обнять «жену» ночью.
Можно просто расслабиться.
Кроме того, «обнимашки» позволяют телу принять удобное положение и максимально расслабиться. Не зря ведь миллионы людей всегда засыпают с подушкой. А тут и объятья, и вентиляция.
«Жён» любят даже дети.
«Бамбуковые жёны» бывают самых разных размеров: от миниатюрных до экземпляров в человеческий рост. Хотя название и обязывает, но ими пользуются не только мужчины, но также женщины и дети. И несмотря на доступность кондиционера или, на худой конец, вентилятора расставаться с традициями ну никак не желают. Что ли, тоже попробовать?
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