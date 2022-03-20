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Забавный «девайс», по которому сходят с ума в странах Азии: Чем он пригодится нашим людям


Что это за «девайс» и почему по нему сходят с ума в странах Азии.

Что это за «девайс» и почему по нему сходят с ума в странах Азии.

 

Ночи становятся всё длиннее, жарче и потливее, а сезон отпусков явно добавляет жизни новых красок. И если кто-то планирует увлекательное путешествие в страны Азии (как будто тут своего солнца мало!), то прежде не помешает узнать побольше о местном колорите. Чтобы не схлопотать приступ культурного обалдевания в первый же день. А что привезти в качестве сувенира? Вот эту вещь, как на фото: не зря ведь местное население по ней просто с ума сходит!

Эта «жена» борщ не сварит, зато умеет кое-что другое.

Эта «жена» борщ не сварит, зато умеет кое-что другое.

 

Люди часто привязываются к неодушевлённым предметам: старым футболкам с рок-группами, плюшевым мишкам или большим цилиндрам из бамбука. Да-да, это не опечатка. В Китае, Японии, Вьетнаме или на Филиппинах миллионы местных настолько любят странные вытянутые объекты из плетеного бамбука, что даже спят с ними. И ласково называют «жёнами». Но обо всем по порядку.
Забавный «девайс», по которому сходят с ума в странах Азии: Чем он пригодится нашим людям

Загадка: сколько жён на этом фото?

 

Знакомьтесь – «бамбуковая жена». Нет, никаких извращений. И, нет, борщ «она» не варит. Зато с этой штукой очень удобно спать. Особенно, когда в доме нет кондиционера.
В постели «бамбуковая жена» - просто космос.

В постели «бамбуковая жена» - просто космос.

 

Тропический климат суров и беспощаден, а кондиционеры и прочие климат-контроли – штука относительно новая.
Зато «бамбуковая жена» спасает людей от жары уже более трёх столетий. Считается, что первый экземпляр был изготовлен в Индонезии (на тот момент голландской колонии) в 17-ом веке.
В обнимку с «женой» ничего не запотеет.

В обнимку с «женой» ничего не запотеет.

 

Всё гениальное просто: воздух свободно циркулирует между плетёными отсеками цилиндра и тем самым охлаждают те участки тела, которые иначе бы запотевали. Достаточно всего лишь покрепче обнять «жену» ночью.
Можно просто расслабиться.

Можно просто расслабиться.

 

Кроме того, «обнимашки» позволяют телу принять удобное положение и максимально расслабиться. Не зря ведь миллионы людей всегда засыпают с подушкой. А тут и объятья, и вентиляция.
Забавный «девайс», по которому сходят с ума в странах Азии: Чем он пригодится нашим людям

«Жён» любят даже дети.

 

«Бамбуковые жёны» бывают самых разных размеров: от миниатюрных до экземпляров в человеческий рост. Хотя название и обязывает, но ими пользуются не только мужчины, но также женщины и дети. И несмотря на доступность кондиционера или, на худой конец, вентилятора расставаться с традициями ну никак не желают. Что ли, тоже попробовать?

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Забавный «девайс», по которому сходят с ума в странах Азии: Чем он пригодится нашим людям

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Забавный «девайс», по которому сходят с ума в странах Азии: Чем он пригодится нашим людямПодписаться на мой Instagram
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