От палача до подлеца: как должность превратилась в ругательство

Кажется, все просто: раз «прохвост», значит, что-то связанное с хвостом? Как бы не так! Правда об этом слове вас точно удивит.

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Кого мы называем прохвостом сегодня?

В современном языке «прохвост» — это однозначно оскорбление. Так называют негодяя, человека без совести и чести, того, кто готов на любую подлость ради своей выгоды.

Но знаете ли вы, что изначально это слово не имело абсолютно никакого отрицательного смысла?

От немецкого офицера до морского чистильщика

Сюрприз! «Прохвост» — это искаженное немецкое слово «profoss». Так называли совершенно официальную военную должность. Согласно историко-этимологическому словарю, профосс был:

- военным исполнителем наказаний

- палачом на службе

- тюремным надзирателем

В России эта должность тоже существовала, особенно на флоте. По Морскому Уставу 1720 года, профос на корабле выполнял две важные функции:

1️⃣ Главный по чистоте: следил, чтобы на корабле не было мусора, чтобы матросы «делали свои дела» только в специальных местах, и чтобы нечистоты не портили ценные корабельные канаты.

2️⃣ Корабельный палач: исполнял телесные наказания по приказу начальства.

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Как хорошая профессия превратилась в ругательство?

История превращения «профоса» в «прохвоста» — отличный пример того, как живет и развивается язык:

1. Сначала русские заменили непривычную букву «ф» на «хв» (такое часто случалось — даже «профессор» превращался в «прохвессора»)

2. «Профос» стал звучать как «прохвос»

3. Потом народная фантазия добавила букву «т» на конце

4. А поскольку человек этой профессии имел дело с нечистотами и наказаниями, слово постепенно приобрело негативный оттенок

Если заглянуть в словарь Даля (середина XIX века), там «прохвост» — это еще просто «военный парашник, убирающий нечистоты». А вот в более позднем словаре Ушакова значение уже полностью изменилось: «непорядочный человек, подлец, негодяй».

Вот так обычная военная должность за пару столетий превратилась в серьезное оскорбление!

А вы знали другие слова, которые настолько изменили свое значение? Расскажите нам в комментариях!