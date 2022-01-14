Интересные варианты качелей своими руками из подручных материалов

Не стоит думать, что качели своими руками из подручных материалов нужно ставить только на потеху детям.

Даже взрослые любят посидеть на них, особенно если последние стильно выглядят и удобны.

В этой статье мы покажем наиболее интересные идеи. Вы узнаете какими необычными и оригинальными могут быть эти конструкции.

Бывают самодельные качели так и дышащие креативностью — к примеру, как вам нравится идея конструкции из старого автомобиля? Думается, что подобного рода дизайнерских решений найти можно немало — и мы подготовили для вас наиболее интересные.

Данная статья больше рассчитана на то, чтобы поделиться с вами идеями и советами, чем на технические мастер-классы.

Классификация по форме и материалу

Обычно качели бывают следующих форм, которые в том или ином варианте дублируют друг друга:

на А-образных опорах;

переносные качели-гамак на цепях;

на П-образной раме со скамьей;

качели-шезлонг.

Данный гайд предназначается для обучению установке качелей из нестандартных материалов. Мы рассмотрим интересные идеи качелей из:

покрышек;

старых стульев;

скейтбордов;

обруча;

брезента;

ткани;

и другие необычные варианты.

Общие советы при сооружении самодельных качелей

Существует немало вариантов установки качелей.

Чаще всего предлагаются уже готовые варианты, однако если вы хотите сделать качели из подручных материалов своими руками, то вам пригодятся некоторые советы — и мы готовы вам немного рассказать о самом важном.

Во-первых, не пренебрегайте чертежами. Чертежи способны существенно ускорить процесс постройки, облегчить его и, что важно, помогут не допустить ошибки во время строительства.

Во-вторых, тщательно выбирайте материалы и отнеситесь к их выбору внимательно. Почему это важно объяснять долго не нужно — самодельные качели всегда считались в меру травмоопасной конструкцией, и небрежное отношение к сырью, которое чуть позже может привести к поломке, никаким образом не могут помочь. Обратите внимание, что разные материалы рассчитаны на разный вес (к примеру, качели из ткани логично выдерживают меньшее количество людей, чем из металла). Мы бы рекомендовали обратить внимание на ткани — их значительно недооценивают при создании качелей, при этом модели из ткани отличаются и стильным видом, и легкостью в уходе (единственное, о чем не нужно забывать — периодически стирать ткань).