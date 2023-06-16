Зачем китайцы покупают камни, или Сколько стоит обычная галька в Поднебесной

Китай – необычная и несколько загадочная страна со своими традициями, особенностями и странностями. Взять хотя бы горы ничем не приметных булыжников и гальки на рынке, возле которых всегда огромное количество покупателей. Но и это не все. В Китае есть специальные площади, на которых продаются именно камни.
Китайцы любят все, что создано природой / Фото: zamkosmopolit.livejournal.com
Для нас многие действия китайцев кажутся очень необычными. Да и вообще, у этого народа практически все совершенно не так, как в нашей стране. Если наш человек приезжает в Китай, то его удивлению нет предела. Например, на Да Базаре есть большущие отделы с различными камнями. Возникает логичный вопрос – зачем это нужно? Все дело в том, что созерцание всего натурального, природного, естественного – это часть духовной культуры народа. Китайцы очень часто могут просто смотреть на озерную гладь, цветущие деревья и растения, падающий снег и так далее. Своему любимому занятию они уделяют много времени, причем делают это достаточно часто.
Китайцы находят в камнях особенную красоту / Фото: lotusgemology.com
Одной из важных составляющих традиций и национальной культуры здесь выступают камни. Речь сейчас не идет о драгоценных камнях. Практически любой экземпляр, даже самый обычный булыжник, может вызвать у китайца восхищение, желание остановиться и полюбоваться этим произведением искусства, созданным самой природой. Жители Поднебесной находят в камнях особенную, необъяснимую красоту и изящество. Также, здесь считают, что каждый экземпляр обладает особыми возможностями, лечебными. С их использованием делается массаж и не только. Дизайн помещений и ландшафтный дизайн тоже не обходятся без них. В одном из местных храмов есть массивная нефритовая глыба, которую считают священной.
Камни - востребованный товар в Китае / Фото: ruby-sapphire.com
Исходя из всего вышесказанного, камни в Китае – товар ходовой и востребованный. В стране есть целые рынки, на которых это единственный товар, организовываются аукционы и выставки. Приобрести можно и стандартный поделочный материал, и полудрагоценные твердые породы, что не удивительно.
Здесь пользуются спросом и совсем уж обычные камушки в виде речной или морской гальки, которые у нас в стране особенно никого не интересуют. Она вымыта, а некоторая даже отполирована. Поштучно товар не продается, только на вес. Хотя, среди изобилия пород встречаются огромные валуны. Каким образом их доставили на рынок, остается загадкой.
Цена на некоторые камни поражает своей заоблачностью / Фото: tea-tree.ru
Дешевым этот товар назвать сложно. Встречаются экземпляры, цена которых вообще заоблачная – тысячи юаней. Но даже если это совсем маленькая галька, то одна единица стоит не менее десяти юаней. Представляете, а в нашей стране бывает не только берега, но и дно водоемов усыпано этим богатством, и никто его не берет даже бесплатно. Вот тут просыпается белая зависть к китайцам, точнее, к их особенности видеть прекрасное в самых простых, обыденных и неприметных вещах.
Изделия из камня в Китае очень популярны / Фото: freewechat.com
Естественно, продаются и более дорогие, ценные породы камней. Многие из них отличаются необычной красотой. Такая популярность твердых пород объясняется еще и большим спросом в стране на каменные изделия, которые нередко являются настоящим шедевром.
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