Клинопись: как одна из величайших загадок древности была разгадана благодаря пари

Клинописные таблички дошли до нас из самых глубин истории – они появились раньше пирамиды Хеопса, раньше минойской цивилизации. Трудно переоценить объем информации о прошлом человечества, которую дали эти глиняные черепки с непонятными узорами. Впрочем, непонятными они оставались лишь до тех пор, пока немецкий учитель Георг Гротефенд не ввязался в пари со своими друзьями.
Гротефенд и Персепольская надпись
Гротефенд знал о клинописи не больше, а скорее даже меньше, чем специалисты-археологи. Сам факт того, что существует некая не разгаданная тайна, подтолкнул его к пари с друзьями. Гротефенд собирался на спор расшифровать письмена с треугольными значками, которыми были испещрены глиняные таблички, привезенные с Востока, а также надгробия древних правителей.
Клинопись возникла у шумеров, во времена образования в Междуречье государства. В период развития городов, появления профессий и разных способов ведения хозяйства, требовалось создание способов учета и контроля за имуществом, фиксации его передачи. Для этого стали использовать мягкую глину, которой вокруг было в избытке, в отличие от тростника или папируса. Клинопись открыла собой этап слогового письма, где знаки обозначали слоги, - после записей с помощью пиктограмм и иероглифов, которые не были связаны с произношением слов, и где в качестве значков использовали изображения предметов.
Георг Гротефенд
Кускам глины придавали форму, затем с помощью заостренной палочки или тростника нажатием на пластинку оставляли отметины. После глину обжигали – получался документ, который можно было хранить и передавать адресату. Иногда таблички запечатывали в конверты, сделанные также из глины – для обеспечения секретности сведений. Снаружи ставили личный оттиск, печать. До нашего времени дошло несколько таких «нераспечатанных писем».
Кроме того клинописные надписи были высечены на руинах древнеперсидского города Персеполя, столицы империи Ахеменидов, которая была завоевана Александром Македонским и сгорела в 330 году до н.э. при пожаре. Одну из надписей и взялся расшифровать Гротефенд.
Царь царей, сын царя
Гротефенд предположил, что надпись на стене Персеполя должна иметь отношение к правителям империи. Он заметил, что в древнеперсидской клинописи чередуются похожие друг на друга группы знаков. Одинаковые клинья в них повторялись настолько часто, что Гротефенд сделал вывод, что они означают слово «царь».
На стене перечислялись правители, их титуловали по схеме «Имя, великий царь, царь царей, сын великого царя, царя царей…»
Но в одной из конструкций после предполагаемого слова «сын» не было значка «царь». Гротефенд рассудил, что некто, возглавивший империю, получил царский титул не от отца, и отец этот назван лишь по имени, без упоминания титула.
Из сочинений Геродота исследователь знал имена и происхождение царей Древней Персии. Дарий, правитель Персии, был сыном Гистаспа, царем не являвшимся.
Эта находка позволила Гротефенду в 1802 году подготовить и представить в Академию наук родного города Геттингена доклад о прочтении и переводе клинописных надписей.
Пари было выиграно.
Роулинсон и Бехистунская скала
Открытие Гротефенда было развито другим ученым – Генри Кресвиком Роулинсоном. Этот британский археолог и лингвист в качестве объекта изучения взял надпись на Бехистунской скале.
На скале на высоте около 50 метров высечены клинописные тексты на трех языках – древнеперсидском, эламском и вавилонском, а вокруг надписей расположены рельефы фигур Дария, богов и поверженных противников.
После того, как были выбиты изображения и письмена, нижнюю часть скалы обрубили вертикально – так, чтобы нельзя было добраться до надписей. Благодаря этому она сохранилась до наших дней.
Роулинсон, задавшийся целью продолжить расшифровку клинописи, несколько раз совершал подъемы на скалу и изучал высеченные знаки. Первое восхождение он совершил в 1835 году. А спустя 13 лет текст был полностью дешифрован и переведен. В нем рассказывалось о победе Дария над жрецом по имени Гаумата.
Позже определенный вклад в изучение клинописных текстов вложили и другие ученые, и все же пионерами в этой области остаются Гротефенд и Роулинсон.
В настоящее время клинописные тексты всех древних языков являются расшифрованными.
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