Дефицит лецитина — дефицит здоровья…
К сожалению, сегодня у большинства населения постоянно имеется дефицит лецитина в питании. Особенно влияет дефицит лецитина на детей, так как растущий организм более всего нуждается в этом веществе для своего роста и развития. Недостаток лецитина в питании детей первого года жизни приводит к замедлению роста и умственного развития, замедлению развития стабильной нервной системы, приводит к возникновению кожных заболеваний, расстройств пищеварения и т.д.
Регулярный дефицит «эссенциальных фосфолипидов» в питании взрослых приводит к жировой инфильтрации печени и, в последующем, к циррозу, дегенерации почек, инволюции щитовидной железы, появлению камней в желчевыводящей системе, увеличению уровня холестерина в крови, увеличению насыщенных жирных кислот, формированию атеросклеротических «бляшек», резкому снижению усвоения жирорастворимых витаминов (А,D, Е, К) и, как следствие этого, поражению глаз, кожи, возникновению рахитоподобных заболеваний, остеопороза, дегенеративных изменений в скелетных мышцах, миокарде, печени и нервной ткани, к повышению проницаемости и ломкости капилляров, к перерождению эпителия семенных канальцев яичек, к нарушению свертываемости крови.
Кроме того, при дефиците лецитина проявляются снижение энергии человека, повышенная утомляемость, раздражительность, нервозность, ухудшение памяти, рассеянность внимания, нарушение функций нервных проводников вплоть до парезов и параличей, нарушение сна, сердечного ритма и артериального давления, патология костно-суставного аппарата позвоночника.
Перечисление всего, что ожидает человеческий организм при остром дефиците эссенциальных фосфолипидов — не запугивание, и не попытка выдать лецитин за панацею. Если сравнить человеческий организм с автомобилем, то можно сказать, что если самый крутой автомобиль заправлять самым высококачественным бензином, регулярно мыть, «украшать» самыми невероятными «прибамбасами», но забывать заливать и менять масло, то неизбежно застучит двигатель и развалится ходовая часть.
Лецитин — это своего рода «масло» для нашего организма, при дефиците которого он начинает постепенно разрушаться.
Более детально о пользе Лецитина - leczitin-chto-eto-polza-i-vred-kak-prinimat/. Оставайтесь здоровыми!
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