Бюджетная мойка для авто своими руками

Используя перо от вилки мопеда (передний амортизатор), можно самостоятельно собрать бюджетную мойку для авто.

За счет направленной мощной струи можно быстро удалить с поверхности автомобиля или мотоцикла даже засохшую грязь. Также самодельную мойку можно применять для очистки садового инструмента.

Необходимые материалы:

перо от вилки мопеда;

швеллер;

металлическая полоса;

фитинги;

профильная труба;

газовый баллон;

манометр.

Своим личным опытом изготовления и сборки мойки поделился с нами автор YouTube канала WEAREX Toys.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет разобрать передний амортизатор. Для изготовления самоделки нам потребуются корпус и шток.

Отверстие в нижней части штока необходимо будет заварить.

В данном случае автор использовал болт. Сначала приварил головку болта, а потом обрезал резьбовую часть.

Нижнюю часть корпуса амортизатора обрезаем болгаркой, а в отверстии нарезаем резьбу метчиком. В него будет вкручиваться тройник.

В качестве основания используется кусок швеллера. К нему дополнительно приваривается площадка из двух кусков швеллера.

Отрезаем две части металлической полосы, высверливаем в них отверстия и крепим к корпусу. А затем привариваем «ушки» к основанию.

На следующем этапе необходимо будет сделать рычаг. Отрезаем кусок профильной трубы и привариваем к нему «ушки» из металлической полосы. Крепим к ним кусок круглой стальной трубы.

Высверливаем в ней отверстие и крепим п-образную деталь из металлической полосы.

Профильную трубу привариваем к основанию (она выступает в качестве стойки), а п-образную деталь на рычаге привариваем к верхней части штока.

Установка и окончательная сборка

Собранную конструкцию можно установить на каком-нибудь столике, закрепив болтами, или приварить к металлическому столбу.

Далее нам потребуется газовый баллон. В дне высверливаем отверстие, нарезаем резьбу и устанавливаем манометр.

Выкручиваем родной вентиль, и вместо него вкручиваем штуцер. Надеваем на него шланг и фиксируем с помощью хомута.

В нижнюю часть корпуса амортизатора вкручиваем тройник. Вкручиваем в него с двух сторон обратные клапаны, а в них — штуцера. Затем на один из штуцеров надеваем шланг для забора воды из емкости.

На второй штуцер надеваем кусочек шланга и крепим к нему еще один тройник.

Подсоединяем к тройнику шланг из баллона (для подачи воздуха) и шланг подачи воды с краником на конце.

Принцип работы самодельной мойки

Шланг для забора воды помещаем в емкость с водой (это может быть таз или ведро).

Далее с помощью самодельного насоса из амортизатора накачиваем воздух в газовый баллон до необходимого давления.

Открываем краник на конце шланга для подачи воды и приступаем к водным процедурам.

Минус такой конструкции в том, что давление в системе долго не держится — приходится периодически подкачивать. Зато дешевле, чем Керхер.

Видео по теме

Подробно о том, как сделать мойку для авто своими руками, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.