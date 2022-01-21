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Бюджетная мойка для авто своими руками

Бюджетная мойка для авто своими руками

Бюджетная мойка для авто своими руками

Используя перо от вилки мопеда (передний амортизатор), можно самостоятельно собрать бюджетную мойку для авто.  

За счет направленной мощной струи можно быстро удалить с поверхности автомобиля или мотоцикла даже засохшую грязь. Также самодельную мойку можно применять для очистки садового инструмента. 

Необходимые материалы:

  • перо от вилки мопеда;
  • швеллер;
  • металлическая полоса;
  • фитинги;
  • профильная труба;
  • газовый баллон;
  • манометр. 

Своим личным опытом изготовления и сборки мойки поделился с нами автор YouTube канала WEAREX Toys.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет разобрать передний амортизатор. Для изготовления самоделки нам потребуются корпус и шток. 

Бюджетная мойка для авто своими руками

Бюджетная мойка для авто своими руками

Отверстие в нижней части штока необходимо будет заварить.

В данном случае автор использовал болт. Сначала приварил головку болта, а потом обрезал резьбовую часть. 

Бюджетная мойка для авто своими рукамиБюджетная мойка для авто своими руками

Бюджетная мойка для авто своими руками

Нижнюю часть корпуса амортизатора обрезаем болгаркой, а в отверстии нарезаем резьбу метчиком. В него будет вкручиваться тройник. 

Бюджетная мойка для авто своими руками

Бюджетная мойка для авто своими руками

Бюджетная мойка для авто своими руками

В качестве основания используется кусок швеллера. К нему дополнительно приваривается площадка из двух кусков швеллера. 

Отрезаем две части металлической полосы, высверливаем в них отверстия и крепим к корпусу. А затем привариваем «ушки» к основанию.

 

Бюджетная мойка для авто своими руками

На следующем этапе необходимо будет сделать рычаг. Отрезаем кусок профильной трубы и привариваем к нему «ушки» из металлической полосы. Крепим к ним кусок круглой стальной трубы.

Бюджетная мойка для авто своими руками

Бюджетная мойка для авто своими руками

Высверливаем в ней отверстие и крепим п-образную деталь из металлической полосы. 

Бюджетная мойка для авто своими руками

Профильную трубу привариваем к основанию (она выступает в качестве стойки), а п-образную деталь на рычаге привариваем к верхней части штока. 

Бюджетная мойка для авто своими руками

Бюджетная мойка для авто своими руками

Бюджетная мойка для авто своими руками

Установка и окончательная сборка

Собранную конструкцию можно установить на каком-нибудь столике, закрепив болтами, или приварить к металлическому столбу. 

Бюджетная мойка для авто своими руками

Далее нам потребуется газовый баллон. В дне высверливаем отверстие, нарезаем резьбу и устанавливаем манометр. 

Бюджетная мойка для авто своими руками

Выкручиваем родной вентиль, и вместо него вкручиваем штуцер. Надеваем на него шланг и фиксируем с помощью хомута. 

Бюджетная мойка для авто своими руками

Бюджетная мойка для авто своими руками

В нижнюю часть корпуса амортизатора вкручиваем тройник. Вкручиваем в него с двух сторон обратные клапаны, а в них — штуцера. Затем на один из штуцеров надеваем шланг для забора воды из емкости. 

Бюджетная мойка для авто своими руками

Бюджетная мойка для авто своими руками

На второй штуцер надеваем кусочек шланга и крепим к нему еще один тройник.

Бюджетная мойка для авто своими руками

Бюджетная мойка для авто своими руками

Подсоединяем к тройнику шланг из баллона (для подачи воздуха) и шланг подачи воды с краником на конце. 

Бюджетная мойка для авто своими руками

Бюджетная мойка для авто своими руками

Принцип работы самодельной мойки 

Шланг для забора воды помещаем в емкость с водой (это может быть таз или ведро).

Бюджетная мойка для авто своими руками

Далее с помощью самодельного насоса из амортизатора накачиваем воздух в газовый баллон до необходимого давления. 

Бюджетная мойка для авто своими руками

Открываем краник на конце шланга для подачи воды и приступаем к водным процедурам.

Бюджетная мойка для авто своими руками

Минус такой конструкции в том, что давление в системе долго не держится — приходится периодически подкачивать. Зато дешевле, чем Керхер.

Видео по теме

Подробно о том, как сделать мойку для авто своими руками, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. 

 

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