Бюджетная мойка для авто своими руками

Используя перо от вилки мопеда (передний амортизатор), можно самостоятельно собрать бюджетную мойку для авто.
За счет направленной мощной струи можно быстро удалить с поверхности автомобиля или мотоцикла даже засохшую грязь. Также самодельную мойку можно применять для очистки садового инструмента.
Необходимые материалы:
- перо от вилки мопеда;
- швеллер;
- металлическая полоса;
- фитинги;
- профильная труба;
- газовый баллон;
- манометр.
Своим личным опытом изготовления и сборки мойки поделился с нами автор YouTube канала WEAREX Toys.
Основные этапы работ
Первым делом необходимо будет разобрать передний амортизатор. Для изготовления самоделки нам потребуются корпус и шток.
Отверстие в нижней части штока необходимо будет заварить.
В данном случае автор использовал болт. Сначала приварил головку болта, а потом обрезал резьбовую часть.
Нижнюю часть корпуса амортизатора обрезаем болгаркой, а в отверстии нарезаем резьбу метчиком. В него будет вкручиваться тройник.
В качестве основания используется кусок швеллера. К нему дополнительно приваривается площадка из двух кусков швеллера.
Отрезаем две части металлической полосы, высверливаем в них отверстия и крепим к корпусу. А затем привариваем «ушки» к основанию.
На следующем этапе необходимо будет сделать рычаг. Отрезаем кусок профильной трубы и привариваем к нему «ушки» из металлической полосы. Крепим к ним кусок круглой стальной трубы.
Высверливаем в ней отверстие и крепим п-образную деталь из металлической полосы.
Профильную трубу привариваем к основанию (она выступает в качестве стойки), а п-образную деталь на рычаге привариваем к верхней части штока.
Установка и окончательная сборка
Собранную конструкцию можно установить на каком-нибудь столике, закрепив болтами, или приварить к металлическому столбу.
Далее нам потребуется газовый баллон. В дне высверливаем отверстие, нарезаем резьбу и устанавливаем манометр.
Выкручиваем родной вентиль, и вместо него вкручиваем штуцер. Надеваем на него шланг и фиксируем с помощью хомута.
В нижнюю часть корпуса амортизатора вкручиваем тройник. Вкручиваем в него с двух сторон обратные клапаны, а в них — штуцера. Затем на один из штуцеров надеваем шланг для забора воды из емкости.
На второй штуцер надеваем кусочек шланга и крепим к нему еще один тройник.
Подсоединяем к тройнику шланг из баллона (для подачи воздуха) и шланг подачи воды с краником на конце.
Принцип работы самодельной мойки
Шланг для забора воды помещаем в емкость с водой (это может быть таз или ведро).
Далее с помощью самодельного насоса из амортизатора накачиваем воздух в газовый баллон до необходимого давления.
Открываем краник на конце шланга для подачи воды и приступаем к водным процедурам.
Минус такой конструкции в том, что давление в системе долго не держится — приходится периодически подкачивать. Зато дешевле, чем Керхер.
Видео по теме
Подробно о том, как сделать мойку для авто своими руками, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.
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