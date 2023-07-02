Тайна римских катакомб: жуткие древние скелеты, усыпанные драгоценными камнями

Католическая церковь таит множество секретов. Один из них — скелеты со множеством ювелирных украшений, найденные в катакомбах Рима. Учёные считают, что эта находка может многое рассказать об образе жизни религиозных лидеров далёкого прошлого.



В 1578 году глубоко под улицами Рима было найдено первое подземное кладбище, названное «Катакомбы Присциллы», в котором были обнаружены погребальные камеры раннехристианских мучеников. В них находились человеческие скелеты, буквально усыпанные драгоценными камнями.







Позже был найден целый подземный лабиринт из множества некрополей со своими улицами, площадями и перекрестками.







Учёные считают, что такое богатое убранство на скелетах объясняется тем, что их считали останками христианских святых.







Именно поэтому подземный город в Риме часто называют «Катакомбами святых».







Стоит отметить, что не все найденные скелеты были изначально покрыты драгоценными камнями, некоторые из них были украшены впоследствии, уже после открытия катакомб.







Сегодня на ранее скрываемые «драгоценные скелеты» можно посмотреть на фотографиях Пола Кудураниса, которому удалось приоткрыть завесу над одной их тайн католической церкви.







Американский искусствовед побывал не только в Риме, но также посетил ряд самых закрытых религиозных учреждений Европы.































































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