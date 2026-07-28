Почему за «Монтаной» выстраивались очереди, если она была китайским ширпотребом



Что сделало их такими популярными? /Фото: ebay.ph. Что сделало их такими популярными? /Фото: ebay.ph.

Часы «Монтана» пользовались огромной популярностью как в СССР, так и в странах социалистического лагеря в 1980-е годы. Что любопытно, уже в 1990-е спрос на это изделие стал проседать в том числе по причине падения качества оригинальной продукции. Часы «Монтана» пользовались огромной популярностью как в СССР, так и в странах социалистического лагеря в 1980-е годы. Что любопытно, уже в 1990-е спрос на это изделие стал проседать в том числе по причине падения качества оригинальной продукции.Хотя в момент времени «Монтана» успела превратиться в настоящую легенду. Что же помогло ей стать таковой?

1. Откуда вообще появилась мода на электронные часы?



Началось всё с малого. /Фото: wikimedia.org. Началось всё с малого. /Фото: wikimedia.org.

Удивительно, но идея электронных часов родилась ещё в конце первой трети XIX века. Увы и ах, тогдашний уровень научно-технического прогресса не позволял выпустить нечто подобное хотя бы в единственном экземпляре. Возможным развитие и распространение электронных часов стало лишь благодаря становлению такой отрасли техники, как микроэлектроника. В 1947 году американские физики создали первый в истории точечный биполярный транзистор. Это событие стало фундаментом, на котором в дальнейшем поставили всю современную электронику от первых ЭВМ до современных смартфонов. Другой знаковый виток в истории микроэлектроники пришёлся на 1958 год, когда американский инженер и физик Джек Килби создал первую в истории интегральную схему.

В свете этих событий создание электронных часов (в т.ч наручных) воспринималось как наиболее очевидная задача в стане первостепенных. Хотя бы потому, что электроника гарантировала несопоставимо более высокий уровень точности такого рода устройств, в сравнении с механическими часами.



Прогресс на месте не стоял. /Фото: watch.by. Прогресс на месте не стоял. /Фото: watch.by.

Советский Союз на ниве микроэлектроники хотя и находился в положении догоняющего, долгое время пытался как минимум не отставать от американцев. Соответствующие НИИ и предприятие появились в стране Советов практически параллельно. К 1970-м советские инженеры приобрели достаточный опыт для того, чтобы заниматься разработкой и производством собственных оригинальных процессоров и интегральных схем. Соответственно, развитие и внедрение электронных часов в СССР, шло вслед за развитием микроэлектроники как таковой. Точно так же, как это было и в США.

В 1970 году уже упомянутая Hamilton выпускает новые часы, что стали по-настоящему знаковыми не только для Штатов, но и для истории. Модель «Pulsar» была первыми в мире наручными часами с цифровым светодиодным экраном. И как это часто бывает с новыми технологиями, позволить себе такую диковинку могли очень крепко не все… На момент 1970 года Hamilton Pulsar стоили баснословные 2 100 американских долларов. Астрофические деньги по тем временам. Хотя в дальнейшем, с каждым годом электронные наручные часы становились всё более доступными.



СССР старался не отставать. /Фото: medium.com. СССР старался не отставать. /Фото: medium.com.

Советский Союз отставал в этой области не принципиально. Уже в 1973 году в СССР были созданы собственные наручные электронные часы со светодиодным экраном - «Электроника-1». При этом, как и американские часы, советская «Единичка» жрала электричество как не в себя. Поначалу высокое энергопотребление было врождённой проблемой абсолютно всех электронных часов, но с каждой моделью они становились всё лучше и лучше. И да, подобно американским, первые советские часы тоже были весьма дорогими – 140 советских рублей. Что было почти сопоставимо со средней месячной зарплатой простого трудящегося.

Основным центрами производства советских электронных часов стали Минск (завод «Интеграл») и Самара (завод «ЗиМ»). Позднее к ним также подключилось предприятие «Камертон» в белорусском Пинске. Конечно же, в процесс разработки и производства были вовлечены и многие другие предприятия. Например, основная научная деятельность в этой области велась в московском НИИ «Пульсар», а уж предприятия-смежники так и вовсе были разбросаны по всей карте Советского Союза. С каждым годом часы «Электроника» становились всё более совершенными и что особенно важно – доступными.

2. Так, а что же «Montana»?



Монтану делали в Китае. /Фото: ay.by. Монтану делали в Китае. /Фото: ay.by.

Как несложно догадаться, Соединённые Штаты и Советский Союз были далеко не единственными центрами развития электроники. Постепенно собственные производства микроэлектроники стали появляться и в других странах. Япония, Южная Корея, Китай… Собственно, часы «Montana» пришли именно оттуда. Причём на сегодняшний день до сих пор неизвестно, где именно они появились и из чьих конкретно комплектующих собирались. Известно, что предприятия по сборке «Монтаны» были как в Китае, так и в Южной Корее. При этом неизвестно даже, какая компания за этим в конечном счёте стояла.



Гнали на весь мир. /Фото: youla.ru. Гнали на весь мир. /Фото: youla.ru.

По сути же, часы «Montana» были дешевым подражанием популярных американских марок. Причём достаточно вульгарным: чего стояла только гравировка на задней крышке с надписью «USA», призванная создавать иллюзию американского производства. Из Китая «Монтану» гнали в самые разные страны, в том числе социалистического блока. К слову, в СССР львиная доля этих электронных часов попадала именно из союзных стран, в частности советской Польши. В момент времени «Montana» успела зарекомендовать как «подлинный плод технологического прорыва»: будильник, несколько мелодий, встроенный календарь – всё это производило впечатление даже на искушённого потребителя. Хотя не прошло и нескольких лет, как советская «Электроника» уже не уступала по функционалу импортной безделушке. Поэтому в сухом остатке главной причиной популярности «американских» часов оставалось их импортное происхождение.