5 действенных способов борьбы с ржавчиной без использования магазинных средств

Как избавится от пакости быстро.
Когда трудишься по хозяйству или занимаешься автомобилем, то и дело приходится сталкиваться с вещами, которые нужно почистить от ржавчины. По счастью, даже «непроходимая» субстанция легко убирается с чего угодно, если знаешь, как это делать.
1. Белый уксус
Уксус от любой беды.
Уксус реагирует с ржавчиной и растворяет ее. Оставляем в нем металл на несколько часов, после чего можно начинать соскребать ржавый налет. Если предмет слишком большой, то можно налить уксус на него, дав время на протравку. Можно также окунуть в уксус алюминиевую фольгу и использовать ее как щетку.
2. Лайм и соль
Лаймом с солью не только закусывают.
Посыпаем ржавые участки солью и капаем на них соком лайма или лимона. Ждем, пока смесь вступит в реакцию. Для этого потребуется 2-3 часа. После этого начинаем чистить предмет от ржавчины. Использовать для этого можно кожуру фрукта.
3. Пищевая сода
Сода едва ли не лучшее средство.
Смешиваем воду и пищевую соду до тех пор, пока субстанция не станет достаточно вязкой для нанесения на металл. Ждем, пока произойдет протравка, после чего вооружаемся щеткой и удаляем ржавый налет.
4. Картофель и хозяйственное мыло
Мыло неплохо справляется в ржавчиной, кто бы мог подумать.
Режем картофелину пополам и наносим на ее срез хозяйственное мыло. Затем трем ржавчину картошкой, должна будет произойти химическая реакция с ржавчиной. Даем несколько часов на протравку, а затем садимся за чистку предмета. Если хозяйственного мыла нет, можно использовать с картошкой воду и пищевую соду.
5. Щавелевая кислота
Опасная штука.
Стоит сразу предупредить, что данный метод опасен для жизни и здоровья, так что использовать его следует только в самом крайнем случае и при условии соблюдения техники безопасности. Прежде всего, нужно надеть резиновые перчатки и защитить дыхательные пути. Даже в защите, не следует не при каких условиях вдыхать пары кислоты.
Теперь берем и тщательно вымываем заржавевшую вещь с жидкостью для мытья посуды. Споласкиваем и просушиваем его. Берем 5 чайных ложек щавелевой кислоты и 250 мл теплой воды. Делаем из этого раствор. Опускаем проблемный предмет на 20 минут в получившуюся жидкость. Затем чистим при помощи щётки, тщательно вымываем и сушим еще раз.
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