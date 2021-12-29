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5 действенных способов борьбы с ржавчиной без использования магазинных средств


Как избавится от пакости быстро.

Как избавится от пакости быстро.

Когда трудишься по хозяйству или занимаешься автомобилем, то и дело приходится сталкиваться с вещами, которые нужно почистить от ржавчины. По счастью, даже «непроходимая» субстанция легко убирается с чего угодно, если знаешь, как это делать.

1. Белый уксус


Уксус от любой беды.

Уксус от любой беды.

 

Уксус реагирует с ржавчиной и растворяет ее. Оставляем в нем металл на несколько часов, после чего можно начинать соскребать ржавый налет. Если предмет слишком большой, то можно налить уксус на него, дав время на протравку. Можно также окунуть в уксус алюминиевую фольгу и использовать ее как щетку.

2. Лайм и соль


Лаймом с солью не только закусывают.

Лаймом с солью не только закусывают.

 

Посыпаем ржавые участки солью и капаем на них соком лайма или лимона. Ждем, пока смесь вступит в реакцию. Для этого потребуется 2-3 часа. После этого начинаем чистить предмет от ржавчины. Использовать для этого можно кожуру фрукта.

3. Пищевая сода


Сода едва ли не лучшее средство.

Сода едва ли не лучшее средство.

 

Смешиваем воду и пищевую соду до тех пор, пока субстанция не станет достаточно вязкой для нанесения на металл. Ждем, пока произойдет протравка, после чего вооружаемся щеткой и удаляем ржавый налет.

4. Картофель и хозяйственное мыло


Мыло неплохо справляется в ржавчиной, кто бы мог подумать.

Мыло неплохо справляется в ржавчиной, кто бы мог подумать.

 

Режем картофелину пополам и наносим на ее срез хозяйственное мыло. Затем трем ржавчину картошкой, должна будет произойти химическая реакция с ржавчиной. Даем несколько часов на протравку, а затем садимся за чистку предмета. Если хозяйственного мыла нет, можно использовать с картошкой воду и пищевую соду.

5. Щавелевая кислота


Опасная штука.

Опасная штука.

 

Стоит сразу предупредить, что данный метод опасен для жизни и здоровья, так что использовать его следует только в самом крайнем случае и при условии соблюдения техники безопасности. Прежде всего, нужно надеть резиновые перчатки и защитить дыхательные пути. Даже в защите, не следует не при каких условиях вдыхать пары кислоты.

Теперь берем и тщательно вымываем заржавевшую вещь с жидкостью для мытья посуды. Споласкиваем и просушиваем его. Берем 5 чайных ложек щавелевой кислоты и 250 мл теплой воды. Делаем из этого раствор. Опускаем проблемный предмет на 20 минут в получившуюся жидкость. Затем чистим при помощи щётки, тщательно вымываем и сушим еще раз.

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5 действенных способов борьбы с ржавчиной без использования магазинных средств

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5 действенных способов борьбы с ржавчиной без использования магазинных средствПодписаться на мой Instagram
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