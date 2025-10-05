Спасет ли вода от выстрела из огнестрельного оружия, как показывают в кино

Герои боевиков нередко ныряют в воду для того, чтобы спастись от выстрелов из огнестрельного оружия. При этом каждый человек знает о том, что кинематографисты любят приукрашивать «серую» действительность ради повышения зрелищности и накала происходящего на экране. Отсюда возникает закономерный и справедливый вопрос: действительно ли погружение под воду спасает от выстрелов современного оружия?
Вода намного плотнее воздуха. |Фото: topoboi.com.
Пули, выпущенные из пистолетов, могут пролетать сотни метров и успешно поражать цель на значительном удалении. В случае с автоматами, винтовками и пулеметами счет начинается от километра. При этом при попадании в цель пуля передает ей колоссальное количество кинетической энергии, которая была ей передана в момент сгорания порохового заряда патрона. «Проблема» заключается лишь в том, что все это справедливо до тех пор, пока стрельба ведется в воздухе.
Много пуля не проплывёт. |Фото: youtube.com.
Плотность воды превосходит плотность воздуха приблизительно в 800 раз. Таким образом при попадании в воду обычные пули стремительно теряют заряд кинетической энергии. Происходит это из-за большей плотности среды и усиленного трения. В итоге эффективность поражающего элемента сразу же падает в сотни раз. В большинстве случаев пуля проплывает под водой еще несколько метров, после чего мирно падает на дно. При этом с каждым пройденным сантиметром поражающий элемент все больше теряет свою скорость и силу, фактически становясь полностью безвредным. Дальность опасного «заплыва» пули зависит от типа оружия и боеприпасов, а также угла под которым велась стрельба в воду.
Стрельба под водой не результативна. |Фото: doseng.org.
Опасность или безопасность выстрелов в воде неоднократно проверялась как инженерами-специалистами, так и разнообразными шоуменами научно-популярных передач. Например, журналисты Discovery Channel, готовя выпуск о высадке американских войск в Нормандию в 1944 году, проверили возможности немецкого пулемета MG-42 с начальной скоростью пули в 1 000 м/с в области стрельбы по воде. Оказалось, что пули, выпущенные из «Пилы Гитлера», попав воду, не проходят и одного метра, прежде чем начинают мирно падать на дно. Аналогичные эксперименты с оружием и водой проводили также для шоу «Life on the Line» и «Разрушители легенд». В лучшем случае опасная дистанция при подводном выстреле достигала 3.5 метров. Однако, учитывая, что стрельба ведется чаще всего не под углом в 90 градусов, большинство пуль оказавшихся в воде станет безопасными уже через 1-1.5 метра.
Вода спасет от пуль уже на 3 метрах. ¦Фото: kaznet.me.
источник
