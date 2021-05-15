Утопия, в которую хотелось верить: что обещала партия при наступлении коммунизма к 1980 году

После ХХII съезда партии в СССР всерьез решили строить рай на земле. /Фото: topast.ru

1960-е были временем красивых лозунгов и утопических обещаний. /Фото: markimira.ru

Справедливости ради, стоит сказать, что план по квартирам выполнить честно пытались. /Фото: prometej.info

Громкие лозунги стали частью анекдотов. /Фото: izbrannoe.com