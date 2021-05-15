Утопия, в которую хотелось верить: что обещала партия при наступлении коммунизма к 1980 году

XXII съезд КПСС стал легендарным в истории Советского Союза, ведь именно там Никита Сергеевич Хрущев впервые на всю необъятную страну заговорил о «рае на земле» к 1980 году - построении коммунизма. Партия во главе с генсеком считали этот процесс является «исторически неизбежным» и вовсю разбрасывались обещаниями о том, как СССР станет величайшим государством с идеальным обществом. Конечно, сегодня мы уже знаем, что подобные утопические желания нежизнеспособны. Вот только тогда в них искренне верили, хоть и недолго.
К 1961 году ситуация в советской стране несколько улучшилась, по сравнению с тяжелыми послевоенными годами: выросло качество жизни граждан, что проявлялось в увеличении зарплат и пенсий, повышении объемов потребления мяса, рыбы и молока. Кроме того, были сделаны заметные прогрессивные шаги в науке и технике. Все эти условия, помноженные на амбиции партии и лично Никиты Сергеевича Хрущева, позволили появиться Третьей программе КПСС - той самой, где говорилось о достижении коммунизма к 1980-му году.
После ХХII съезда партии в СССР всерьез решили строить рай на земле. /Фото: topast.ru
Планы, намеченные в программе и декларируемые на съезде, были не просто амбициозными, а, по сути, утопическими: через двадцать лет Советский Союз должен был стать идеальным государством с высочайшим качеством жизни и величайшим народом. Партийные деятели в тот период разбрасывались громкими лозунгами: «догнать и обогнать Америку!», обещали «самый высокий жизненный уровень по сравнению с любой страной капитализма» и «изобилие материальных и культурных благ».
Коммунизм рассматривался тогда так: высокий уровень научно-технического прогресса и увеличение производительности в промышленности и сельском хозяйстве должны были полностью удовлетворить основные потребности советских граждан, которые, в свою очередь, получили бы возможность развивать свои творческие и интеллектуальные способности, а также поддерживать свое физическое состояние на хорошем уровне.
1960-е были временем красивых лозунгов и утопических обещаний. /Фото: markimira.ru
Для воплощения грандиозных планов в жизнь, конечно, были намечены ряд пунктов, выполнение которых привело бы советский народ к вожделенному коммунизму. В первую очередь, это касалось необходимости ускорения научно-технического прогресса и технологический прорыва, а также многократного роста производительности труда - в 4-5 раз за 20 лет. Ведь без этих изменений воплотить в жизнь «рай на земле» было бы просто невозможно.
Кроме того, ставилось в задачи максимально улучшить качество жизни граждан и облегчить их быт. При коммунизме большая часть благ должна была перестать иметь какую-либо цену. Бесплатным собирались сделать практически все: от проезда в общественном транспорте до квартир. Жителям коммунистического рая не нужно задумываться о материальных благах - за них об этом подумала партия.
Справедливости ради, стоит сказать, что план по квартирам выполнить честно пытались. /Фото: prometej.info
Вот только люди не очень-то и верили в наступление коммунистического рая. Время шло, а они продолжали отстаивать очереди, сталкиваться с бытовыми проблемами и выкручиваться из условий продовольственного дефицита. Поэтому на грандиозные планы КПСС смотрели довольно критично.
И время подтвердило этот скепсис. Темпы развития оказались медленнее, чем хотелось бы партии и лично Хрущеву. Кроме того, после его смерти наступила брежневская эра «развитого социализма», или «застоя», в котором государство застряло практически на двадцать лет. Поэтому к наступлению 1980 года практически никто не удивился отсутствию «рая на земле», а все амбициозные планы и обещания из предмета мечтаний превратились в объект для шуток и анекдотов.
Громкие лозунги стали частью анекдотов. /Фото: izbrannoe.com
Окончательную точку в истории коммунистического рая поставил, конечно, распад Советского Союза, но и после об утопический планах не забыли. Так, в 1998 году был проведен опрос среди бывших граждан СССР, в результате которого выяснилось, что чуть больше половины респондентов - 53% - верили в наступление коммунизма, но лишь 37% из них допускали возможность его прихода к 1980 году. Не верили в наступление советского рая 26% респондентов.
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