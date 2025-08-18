С нами не соску...
Мистическое очарование мест, давно забытых людьми



Большинство этих фотографий подходит на роль пейзажей для картины «Сталкер»: в них есть загадка, боль и своеобразная жутковатая красота. Неудивительно, что эти 12 забытых и заброшенных мест так манят людей. Мистическое очарование мест, давно забытых людьми


«Забытая эпоха», Болгария Огромное полуразрушенное здание, которое раньше использовалось для съездов и культурных мероприятий.
Мистическое очарование мест, давно забытых людьми «Души ночи», Исландия Полуразрушенный фюзеляж американского самолета, который еще 42 года назад совершил вынужденную посадку на ледниковой равнине в Исландии. Мистическое очарование мест, давно забытых людьми «Высокая частота», Подмосковье Высоковольтная исследовательская установка, которую построили для проверки изоляции, защищающей самолеты от молний. Мистическое очарование мест, давно забытых людьми «Замерзшие звезды», Италия Огромные антенны заброшенной радиолокационной станции в Альпах. Мистическое очарование мест, давно забытых людьми «Капсула времени», Венгрия Заброшенное локомотивное депо на севере Будапешта, расположенное рядом с современным действующим. Мистическое очарование мест, давно забытых людьми «Ядерная ловушка», Чернобыль Внутри недостроенной охладительной башни на территории безлюдной Чернобыльской станции. Мистическое очарование мест, давно забытых людьми «Корабль-матка», Эстония Заброшенный культурно-спортивный комплекс в Таллине, освещенный таинственной полоской света, который проникает сквозь маленькие окна Мистическое очарование мест, давно забытых людьми «Вечное ожидание», Припять Навсегда опустевшее и разрушенное приемное отделение больницы. Мистическое очарование мест, давно забытых людьми «Опасные маршруты», Санкт-Петербург Заброшенный завод «Красный треугольник», строительство которого началось еще в 19-м веке. Мистическое очарование мест, давно забытых людьми «Затерянные в космосе», Казахстан Заброшенный ангар на территории Байконура, где хранятся два советских космических корабля. Мистическое очарование мест, давно забытых людьми «Призрачное мерцание», Венгрия Длинный коридор, полный пыли и солнечного света, в заброшенном здании электростанции.
Мистическое очарование мест, давно забытых людьми «Ушедшее детство», Припять Знаменитое колесо обозрения в Припяти, которое так и не было запущено.


источник

