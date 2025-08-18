Мистическое очарование мест, давно забытых людьми

Большинство этих фотографий подходит на роль пейзажей для картины «Сталкер»: в них есть загадка, боль и своеобразная жутковатая красота. Неудивительно, что эти 12 забытых и заброшенных мест так манят людей.
«Забытая эпоха», Болгария Огромное полуразрушенное здание, которое раньше использовалось для съездов и культурных мероприятий. «Души ночи», Исландия Полуразрушенный фюзеляж американского самолета, который еще 42 года назад совершил вынужденную посадку на ледниковой равнине в Исландии. «Высокая частота», Подмосковье Высоковольтная исследовательская установка, которую построили для проверки изоляции, защищающей самолеты от молний. «Замерзшие звезды», Италия Огромные антенны заброшенной радиолокационной станции в Альпах. «Капсула времени», Венгрия Заброшенное локомотивное депо на севере Будапешта, расположенное рядом с современным действующим. «Ядерная ловушка», Чернобыль Внутри недостроенной охладительной башни на территории безлюдной Чернобыльской станции. «Корабль-матка», Эстония Заброшенный культурно-спортивный комплекс в Таллине, освещенный таинственной полоской света, который проникает сквозь маленькие окна «Вечное ожидание», Припять Навсегда опустевшее и разрушенное приемное отделение больницы. «Опасные маршруты», Санкт-Петербург Заброшенный завод «Красный треугольник», строительство которого началось еще в 19-м веке. «Затерянные в космосе», Казахстан Заброшенный ангар на территории Байконура, где хранятся два советских космических корабля. «Призрачное мерцание», Венгрия Длинный коридор, полный пыли и солнечного света, в заброшенном здании электростанции. «Ушедшее детство», Припять Знаменитое колесо обозрения в Припяти, которое так и не было запущено.
источник
